Kanada ve Türkiye’den orta güçlerin ittifakı
Kanada Başbakanı Mark Carney, ekim ayında Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmek üzere Türkiye’ye gelmeye hazırlanıyor. Bu, bir Kanada başbakanının Türkiye’ye yaptığı ilk özel ikili ziyaret olacak.
Daha önce Kanada başbakanları, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve diğer Türk liderlerle NATO ve G20 gibi uluslararası zirvelerin kenarında görüştüler ama Ankara’ya özel olarak gelmediler.
Carney’nin planlanan Türkiye ziyaretinin en büyük sebeplerinden biri, Kanada’nın, Trump Amerikası’na olan bağımlılığını azaltacak yeni ortaklar arayışına girmiş olması. Savunmadan nükleer enerjiye, serbest ticaretten insansız hava araçlarına kadar uzanan yeni denklemde Türkiye de bu ülkelerin başında geliyor.
Trump faktörü
Kanada ekonomisinin açık ara en büyük ticaret ortağı ABD. Ancak Washington ile Ottawa arasındaki ticaret görüşmelerinin geçen Ağustos ayında çökmesinin ardından Carney Hükümeti Kanada’nın ABD’ye olan ekonomik bağımlılığını azaltmayı stratejik hedef haline getirdi.
Carney’nin hedefi oldukça iddialı: Kanada’nın ABD dışındaki ülkelerle ticaretini önümüzdeki 10 yıl içerisinde iki katına çıkarmak.
Bu nedenle Ottawa son dönemde geçmişte sorun yaşadığı ülkelerle bile ilişkilerini onarmaya çalışıyor. Kanada Başbakanı Carney, Çin ve Hindistan’la yeni sayfalar açarken şimdi rotasını Türkiye’ye çeviriyor.
Burada ilginç olan ise Kanada’nın yalnızca yeni pazar aramaması. Carney dünyadaki mevcut kırılmanın ortasında yeni bir siyasi kategori yaratmaya çalışıyor: “Orta güçler ittifakı.”
Yani ABD, Çin ve Rusya gibi büyük güçlerin arasında sıkışmak istemeyen, tek başlarına küresel sistemi değiştirecek büyüklükte olmayan ama bir araya geldiklerinde ciddi ekonomik ve askeri ağırlık yaratabilecek ülkeler.
Türkiye de tam bu tanıma uyuyor.
“Orta güçler bir araya gelmeli”
Kanada Savunma Tedarikinden Sorumlu Devlet Sekreteri Stephen Fuhr’un geçen mayıs ayında İstanbul’daki SAHA Expo sırasında söyledikleri aslında Carney ziyaretinin şifresini aylar öncesinden vermişti.
Fuhr, Türkiye’yi Kanada için “güvenilir ortak” ve “değerli müttefik” olarak tanımladı ve şöyle dedi:
“Orta güçler daha önce yapmadıkları biçimde bir araya gelmek zorunda. Tek başımıza yeterince büyük değiliz ama birlikteyken büyüğüz.”
Kanada’nın Türkiye’ye bakışındaki değişimi bundan daha açık anlatmak zor. Üstelik Ottawa özellikle Türkiye’nin son yıllarda büyük atılım yaptığı alanlarla ilgileniyor: İHA'lar, anti-drone sistemleri, mühimmat ve otonom teknolojiler.
Fuhr, Türkiye’yi Güney Kore ve Fransa ile birlikte kendi ayakları üzerinde durabilen olgun bir savunma sanayii ekosistemi kurmayı başarmış az sayıdaki ülkeden biri olarak görüyor.
Masadaki ikinci dosya: ticaret
Carney’nin çantasında bir başka önemli dosya daha olacak: Serbest Ticaret Anlaşması.
Carney ve Erdoğan Temmuz ayındaki NATO Liderler Zirvesi’nde iki ülke arasında serbest ticaret anlaşması müzakerelerini resmen başlattı. Türkiye ayrıca Kanada’nın öncülük ettiği “Defence, Security and Resilience Bank”a (Savunma, Güvenlik ve Dayanıklılık Bankası) kurucu ülkelerden biri olarak katılmayı kabul etti.
Bunlar birbirinden bağımsız adımlar değil.
Kanada Türkiye’yi yalnızca ihracat yapılacak 85 milyonluk bir pazar olarak değil; Avrupa, Karadeniz, Kafkasya, Ortadoğu ve Orta Asya'nın kesişimindeki bir üretim ve güvenlik ortağı olarak görmeye başlıyor.
Türkiye açısından da Kanada önemli. Ankara yeni ihracat pazarları arıyor; savunma sanayiinin küresel erişimini genişletmeye çalışıyor ve enerji, altyapı ile madencilik alanlarında yabancı yatırım istiyor.
|Borsa
|12.374,26
|-0,56 %
|Dolar
|49,1990
|0,05 %
|Euro
|55,3844
|0,02 %
|Euro/Dolar
|1,1258
|-0,02 %
|Altın (GR)
|6.589,31
|0,35 %
|Altın (ONS)
|4.163,07
|-0,02 %
|Brent
|100,20
|0,72 %