Kanada ve Türkiye’den orta güçlerin ittifakı

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Kanada Başbakanı Mark Carney, ekim ayında Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmek üzere Türkiye’ye gelmeye hazır­lanıyor. Bu, bir Kanada başbakanının Tür­kiye’ye yaptığı ilk özel ikili ziyaret olacak.

Daha önce Kanada başbakanları, Cum­hurbaşkanı Erdoğan ve diğer Türk liderler­le NATO ve G20 gibi uluslararası zirvelerin kenarında görüştüler ama Ankara’ya özel olarak gelmediler.

Carney’nin planlanan Türkiye ziyare­tinin en büyük sebeplerinden biri, Kana­da’nın, Trump Amerikası’na olan bağımlı­lığını azaltacak yeni ortaklar arayışına gir­miş olması. Savunmadan nükleer enerjiye, serbest ticaretten insansız hava araçlarına kadar uzanan yeni denklemde Türkiye de bu ülkelerin başında geliyor.

Trump faktörü

Kanada ekonomisinin açık ara en büyük ticaret ortağı ABD. Ancak Washington ile Ottawa arasındaki ticaret görüşmelerinin geçen Ağustos ayında çökmesinin ardından Carney Hükümeti Kanada’nın ABD’ye olan ekonomik bağımlılığını azaltmayı stratejik hedef haline getirdi.

Carney’nin hedefi oldukça iddialı: Kana­da’nın ABD dışındaki ülkelerle ticaretini önümüzdeki 10 yıl içerisinde iki katına çı­karmak.

Bu nedenle Ottawa son dönemde geçmiş­te sorun yaşadığı ülkelerle bile ilişkilerini onarmaya çalışıyor. Kanada Başbakanı Car­ney, Çin ve Hindistan’la yeni sayfalar açar­ken şimdi rotasını Türkiye’ye çeviriyor.

Burada ilginç olan ise Kanada’nın yalnız­ca yeni pazar aramaması. Carney dünya­daki mevcut kırılmanın ortasında yeni bir siyasi kategori yaratmaya çalışıyor: “Orta güçler ittifakı.”

Yani ABD, Çin ve Rusya gibi büyük güçle­rin arasında sıkışmak istemeyen, tek başla­rına küresel sistemi değiştirecek büyüklük­te olmayan ama bir araya geldiklerinde cid­di ekonomik ve askeri ağırlık yaratabilecek ülkeler.

Türkiye de tam bu tanıma uyuyor.

“Orta güçler bir araya gelmeli”

Kanada Savunma Tedarikinden Sorum­lu Devlet Sekreteri Stephen Fuhr’un geçen mayıs ayında İstanbul’daki SAHA Expo sı­rasında söyledikleri aslında Carney ziyare­tinin şifresini aylar öncesinden vermişti.

Fuhr, Türkiye’yi Kanada için “güvenilir ortak” ve “değerli müttefik” olarak tanım­ladı ve şöyle dedi:

“Orta güçler daha önce yapmadıkları bi­çimde bir araya gelmek zorunda. Tek başı­mıza yeterince büyük değiliz ama birliktey­ken büyüğüz.”

Kanada’nın Türkiye’ye bakışındaki de­ğişimi bundan daha açık anlatmak zor. Üs­telik Ottawa özellikle Türkiye’nin son yıl­larda büyük atılım yaptığı alanlarla ilgi­leniyor: İHA'lar, anti-drone sistemleri, mühimmat ve otonom teknolojiler.

Fuhr, Türkiye’yi Güney Kore ve Fransa ile birlikte kendi ayakları üzerinde durabi­len olgun bir savunma sanayii ekosistemi kurmayı başarmış az sayıdaki ülkeden biri olarak görüyor.

Masadaki ikinci dosya: ticaret

Carney’nin çantasında bir başka önemli dosya daha olacak: Serbest Ticaret Anlaş­ması.

Carney ve Erdoğan Temmuz ayında­ki NATO Liderler Zirvesi’nde iki ülke ara­sında serbest ticaret anlaşması müzakere­lerini resmen başlattı. Türkiye ayrıca Ka­nada’nın öncülük ettiği “Defence, Security and Resilience Bank”a (Savunma, Güvenlik ve Dayanıklılık Bankası) kurucu ülkelerden biri olarak katılmayı kabul etti.

Bunlar birbirinden bağımsız adımlar değil.

Kanada Türkiye’yi yalnızca ihracat ya­pılacak 85 milyonluk bir pazar olarak de­ğil; Avrupa, Karadeniz, Kafkasya, Orta­doğu ve Orta Asya'nın kesişimindeki bir üretim ve güvenlik ortağı olarak görmeye başlıyor.

Türkiye açısından da Kanada önemli. An­kara yeni ihracat pazarları arıyor; savunma sanayiinin küresel erişimini genişletmeye çalışıyor ve enerji, altyapı ile madencilik alanlarında yabancı yatırım istiyor.