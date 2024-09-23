  1. Dünya Gazetesi
  2. Yazarlar
  3. Kerim ÜLKER
  4. Kanadalı madencilik devine Türk CEO ve Başkan

Kanadalı madencilik devine Türk CEO ve Başkan

Kerim ÜLKER
Kerim ÜLKER Perde Arkası [email protected]

Türkiye maden çeşidi açı­sından dünyanın en zen­gin ülkelerinden biri. Ulusla­rarası alanda ticareti yapılan 90 maden çeşidinin 80’i top­raklarımızın altında bulunu­yor. Oysa üretim, çeşitlilik ka­dar zengin değil. Türkiye’de madenciliğin toplam gayri sa­fi milli hasıladan (GSMH) al­dığı pay yüzde 1,5 civarında.

Bu kadar zenginliğe rağmen Türk şirketleri daha yeni yeni yurtdışına adım atmaya baş­ladı. Koç Grubu, Eczacıba­şı Holding, Cengiz Holding, MNG Grubu, Kalyon Holding gibi Türkiye’nin önde gelen şirketleri başta altın olmak üzere deyim yerindeyse ma­deni yurtdışında da arayan gruplar arasında. Buna rağ­men dünyanın en büyük ma­dencilik şirketleri arasında bir Türk firması bulunmuyor. Almanya’nın önemli araştır­ma şirketi Statista’nın her yıl belirlediği Kanada, Avustral­ya, ABD, Çin, Rusya gibi ülke­lerdeki dünyanın madencilik devlerinin kontrolünde olan listeye henüz bir Türk şirketi girebilmiş değil.

Suudi devine de Türk CEO atanmıştı

Sadece şirketler değil, Türk yöneticiler de sınırlı sayı­da yabancı şirketlerde görev alıyor. Geçen aylarda bu ko­nuda yazdığımız “Suudi Ara­bistan’a CEO ihraç ediyoruz” başlığıyla duyurduğumuz ha­berdeki Türk yöneticiler ara­sında madencilik şirketleri­nin kaptan koltuğuna oturan isimler de var.

Örneğin Ecza­cıbaşı Esan’ın eski CEO’su Savaş Şahin, Suudi Arabis­tan’ın altın madenciliği de­vi Almasane Alkobra Mining (AMAK) Yönetim Kurulu Üyesi olmuştu. Ardından bir başka Türk; Nihat Soyer, Su­udi şirketin CEO’luk koltuğu­na oturmuştu. Batı’da ise ilk kez bir Türk yönetici, bir ma­dencilik devinde önemli bir göreve getirdi.

Kanada’nın en büyük maden yönetim şir­keti Belcarra Management Group’a ait Orex Minerals’in CEO’luk ve Yönetim Kurulu Başkanlığı görevine Türk yö­netici John Eren atandı. ABD ve Kanada’da önde gelen kay­nak şirketlerine finansman sağlama konusunda 20 yıllık deneyime sahip bir kurum­sal geliştirme yöneticisi olan Eren, bu ülkelerde halka açık şirketler için önemli miktar­da risk sermayesinin toplan­masında etkili olan bir isim.

Hisseleri Kanada Borsası'nda işlem görüyor

Orex Başkanı Adam Cegiel­ski, Eren’in şirkete stratejik yeterlilik ve liderlik anlayışı açısından güçlü bir zengin­lik katacağını dile getiriyor. 2004-2016 yılları arasında Universal Mineral Servi­ces’de görev alan Eren, Fury Gold Mines’ın Avrasya İş Ge­liştirme Başkanı, Türkiye’de faaliyet gösteren Akkese Ma­dencilik’in Genel Müdürü, Galiano Gold Yatırımcı İliş­kileri Başkan Yardımcısı ol­du.

2016'dan 2019'a kadar Crystal Exploration’da ku­rumsal geliştirme yönetici­si, 2020'den 2023'e GoldLine Resources Ltd.'de Kurumsal Geliştirme Başkan Yardımcı­sı olarak görev yapan Eren’in son görevi olan Orex Minerals ise Meksika ve Kanada'da al­tın başta olmak üzere değer­li madenler üzerine çalışıyor. Hisseleri Kanada Borsası’nda işlem gören Orex’in bağlı ol­duğu Belcarra’nın ise dünya­nın farklı ülkelerinde faaliyet gösteren iki farklı madencilik şirketi daha bulunuyor.

Yazara Ait Diğer Yazılar Tüm Yazılar
129 yıllık Alman kağıt devi Türkiye’de merkez açacak 18 Eylül 2024
Geleceğin teknolojisine Arz Portföy’den yatırım 16 Eylül 2024
Borusan, Romanya’daki 600 milyon liralık yatırımını açtı 13 Eylül 2024
Avrupa ve Körfez'den Türkiye'ye duble yatırım 11 Eylül 2024
ABD’de 4 çelik devi Türkiye’ye karşı birleşti 09 Eylül 2024
Arda Güler’li Real Madrid Türkiye’nin yatırım elçisi oluyor 07 Eylül 2024
Param şimdi de 58 yıllık Nebim Neyir’i devralıyor   05 Eylül 2024
Azerbaycan, Karabağ zaferini Bakü’nün merkezine işleyecek 04 Eylül 2024
Çalık’tan Türkmenistan’da enerji imzası 02 Eylül 2024
Geleceğin mühendis kadınları için özel konser 31 Ağustos 2024