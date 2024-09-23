Kanadalı madencilik devine Türk CEO ve Başkan

Türkiye maden çeşidi açı­sından dünyanın en zen­gin ülkelerinden biri. Ulusla­rarası alanda ticareti yapılan 90 maden çeşidinin 80’i top­raklarımızın altında bulunu­yor. Oysa üretim, çeşitlilik ka­dar zengin değil. Türkiye’de madenciliğin toplam gayri sa­fi milli hasıladan (GSMH) al­dığı pay yüzde 1,5 civarında.

Bu kadar zenginliğe rağmen Türk şirketleri daha yeni yeni yurtdışına adım atmaya baş­ladı. Koç Grubu, Eczacıba­şı Holding, Cengiz Holding, MNG Grubu, Kalyon Holding gibi Türkiye’nin önde gelen şirketleri başta altın olmak üzere deyim yerindeyse ma­deni yurtdışında da arayan gruplar arasında. Buna rağ­men dünyanın en büyük ma­dencilik şirketleri arasında bir Türk firması bulunmuyor. Almanya’nın önemli araştır­ma şirketi Statista’nın her yıl belirlediği Kanada, Avustral­ya, ABD, Çin, Rusya gibi ülke­lerdeki dünyanın madencilik devlerinin kontrolünde olan listeye henüz bir Türk şirketi girebilmiş değil.

Suudi devine de Türk CEO atanmıştı

Sadece şirketler değil, Türk yöneticiler de sınırlı sayı­da yabancı şirketlerde görev alıyor. Geçen aylarda bu ko­nuda yazdığımız “Suudi Ara­bistan’a CEO ihraç ediyoruz” başlığıyla duyurduğumuz ha­berdeki Türk yöneticiler ara­sında madencilik şirketleri­nin kaptan koltuğuna oturan isimler de var.

Örneğin Ecza­cıbaşı Esan’ın eski CEO’su Savaş Şahin, Suudi Arabis­tan’ın altın madenciliği de­vi Almasane Alkobra Mining (AMAK) Yönetim Kurulu Üyesi olmuştu. Ardından bir başka Türk; Nihat Soyer, Su­udi şirketin CEO’luk koltuğu­na oturmuştu. Batı’da ise ilk kez bir Türk yönetici, bir ma­dencilik devinde önemli bir göreve getirdi.

Kanada’nın en büyük maden yönetim şir­keti Belcarra Management Group’a ait Orex Minerals’in CEO’luk ve Yönetim Kurulu Başkanlığı görevine Türk yö­netici John Eren atandı. ABD ve Kanada’da önde gelen kay­nak şirketlerine finansman sağlama konusunda 20 yıllık deneyime sahip bir kurum­sal geliştirme yöneticisi olan Eren, bu ülkelerde halka açık şirketler için önemli miktar­da risk sermayesinin toplan­masında etkili olan bir isim.

Hisseleri Kanada Borsası'nda işlem görüyor

Orex Başkanı Adam Cegiel­ski, Eren’in şirkete stratejik yeterlilik ve liderlik anlayışı açısından güçlü bir zengin­lik katacağını dile getiriyor. 2004-2016 yılları arasında Universal Mineral Servi­ces’de görev alan Eren, Fury Gold Mines’ın Avrasya İş Ge­liştirme Başkanı, Türkiye’de faaliyet gösteren Akkese Ma­dencilik’in Genel Müdürü, Galiano Gold Yatırımcı İliş­kileri Başkan Yardımcısı ol­du.

2016'dan 2019'a kadar Crystal Exploration’da ku­rumsal geliştirme yönetici­si, 2020'den 2023'e GoldLine Resources Ltd.'de Kurumsal Geliştirme Başkan Yardımcı­sı olarak görev yapan Eren’in son görevi olan Orex Minerals ise Meksika ve Kanada'da al­tın başta olmak üzere değer­li madenler üzerine çalışıyor. Hisseleri Kanada Borsası’nda işlem gören Orex’in bağlı ol­duğu Belcarra’nın ise dünya­nın farklı ülkelerinde faaliyet gösteren iki farklı madencilik şirketi daha bulunuyor.