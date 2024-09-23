Kanadalı madencilik devine Türk CEO ve Başkan
Türkiye maden çeşidi açısından dünyanın en zengin ülkelerinden biri. Uluslararası alanda ticareti yapılan 90 maden çeşidinin 80’i topraklarımızın altında bulunuyor. Oysa üretim, çeşitlilik kadar zengin değil. Türkiye’de madenciliğin toplam gayri safi milli hasıladan (GSMH) aldığı pay yüzde 1,5 civarında.
Bu kadar zenginliğe rağmen Türk şirketleri daha yeni yeni yurtdışına adım atmaya başladı. Koç Grubu, Eczacıbaşı Holding, Cengiz Holding, MNG Grubu, Kalyon Holding gibi Türkiye’nin önde gelen şirketleri başta altın olmak üzere deyim yerindeyse madeni yurtdışında da arayan gruplar arasında. Buna rağmen dünyanın en büyük madencilik şirketleri arasında bir Türk firması bulunmuyor. Almanya’nın önemli araştırma şirketi Statista’nın her yıl belirlediği Kanada, Avustralya, ABD, Çin, Rusya gibi ülkelerdeki dünyanın madencilik devlerinin kontrolünde olan listeye henüz bir Türk şirketi girebilmiş değil.
Suudi devine de Türk CEO atanmıştı
Sadece şirketler değil, Türk yöneticiler de sınırlı sayıda yabancı şirketlerde görev alıyor. Geçen aylarda bu konuda yazdığımız “Suudi Arabistan’a CEO ihraç ediyoruz” başlığıyla duyurduğumuz haberdeki Türk yöneticiler arasında madencilik şirketlerinin kaptan koltuğuna oturan isimler de var.
Örneğin Eczacıbaşı Esan’ın eski CEO’su Savaş Şahin, Suudi Arabistan’ın altın madenciliği devi Almasane Alkobra Mining (AMAK) Yönetim Kurulu Üyesi olmuştu. Ardından bir başka Türk; Nihat Soyer, Suudi şirketin CEO’luk koltuğuna oturmuştu. Batı’da ise ilk kez bir Türk yönetici, bir madencilik devinde önemli bir göreve getirdi.
Kanada’nın en büyük maden yönetim şirketi Belcarra Management Group’a ait Orex Minerals’in CEO’luk ve Yönetim Kurulu Başkanlığı görevine Türk yönetici John Eren atandı. ABD ve Kanada’da önde gelen kaynak şirketlerine finansman sağlama konusunda 20 yıllık deneyime sahip bir kurumsal geliştirme yöneticisi olan Eren, bu ülkelerde halka açık şirketler için önemli miktarda risk sermayesinin toplanmasında etkili olan bir isim.
Hisseleri Kanada Borsası'nda işlem görüyor
Orex Başkanı Adam Cegielski, Eren’in şirkete stratejik yeterlilik ve liderlik anlayışı açısından güçlü bir zenginlik katacağını dile getiriyor. 2004-2016 yılları arasında Universal Mineral Services’de görev alan Eren, Fury Gold Mines’ın Avrasya İş Geliştirme Başkanı, Türkiye’de faaliyet gösteren Akkese Madencilik’in Genel Müdürü, Galiano Gold Yatırımcı İlişkileri Başkan Yardımcısı oldu.
2016'dan 2019'a kadar Crystal Exploration’da kurumsal geliştirme yöneticisi, 2020'den 2023'e GoldLine Resources Ltd.'de Kurumsal Geliştirme Başkan Yardımcısı olarak görev yapan Eren’in son görevi olan Orex Minerals ise Meksika ve Kanada'da altın başta olmak üzere değerli madenler üzerine çalışıyor. Hisseleri Kanada Borsası’nda işlem gören Orex’in bağlı olduğu Belcarra’nın ise dünyanın farklı ülkelerinde faaliyet gösteren iki farklı madencilik şirketi daha bulunuyor.