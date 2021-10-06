Kanadalı Quebecor ile kol kola girdi, 3 yılda milyar dolarlık olacak

TÜRKİYE’nin önde gelen kurumsal yazılım şirketi Etiya, 2018 yılında yurt dışında önemli bir iş aldı. Şirketin Kurucu Ortağı ve CEO’su Aslan Doğan, yurt dışından aldıkları işle ilgili imza aşamasında kendilerinden istenen teminat mektubu için bankaların kapısını çaldı.

O günlerde muhatap olduğu bankalardan bazılarının temsilcileri şu soruları sordu:

Ürettiğiniz mal nerede, görebilir miyiz?

Malı anlaştığınız yabancı alıcıya nasıl teslim edeceksiniz?

Malı, yabancıya göndermek için ne ile taşıyacaksınız?

Aslan Doğan, bu soruları duyunca bankacılık sektörünün bazı temsilcilerinin yazılım işini hiç bilmediğini düşündü, şu öneriyi ortaya koydu:

- Bizi anlayacak türden bankalar olmalı. Belki “Teknobank” adıyla, teknoloji şirketlerinin dilinden anlayıp finansman sağlayacak bir banka kurulmasında yarar olabilir.

O günlerde şirketin büyüme temposuna baktı:

- Yılda ortalama yüzde 30 dolayında büyüyoruz. Büyüme tempomuz çok iyi sayılır. Ancak, yine de basamakları tek tek çıkıyor gibiyiz. Bizi büyüme yolculuğunda asansör hızıyla yukarı taşıyacak bir adım atmakta yarar var.

COVID-19 krizi ortamında 40 milyon dolarlık ciro, bunun yarısı düzeyinde ihracat temposunu yakalamışken yol haritasını çizdi:

- Büyüme tempomuzu daha da hızlandırmak, global yolculuk alanımızı daha da genişletmek üzere “growth equity” (büyüme sermayesi) olacak bir stratejik yatırımcıyı yanımıza almalıyız.

Etiya’nın bu arayışı, iş yaptıkları, kurumsal yazılım hizmeti sundukları Kanadalı Quebecor Media Inc. (QMI) yönetimine ulaştı. 2020 yılı Kasım ayında ortaklık görüşmeleri için masaya oturuldu.

Quebecor Media Inc. Yönetim Kurulu Başkanı Pierre Karl Péladeau, pandeminin en sıkıntılı döneminde, geçen yıl aralık ayında İstanbul’a geldi. Aslan Doğan’a şu mesajı verdi:

- 2021 yılı Mart ayında ortaklık görüşmelerini olumlu yönde tamamlarız.

Hukukçuların titiz çalışmaları nedeniyle ortaklık görüşmeleri 1 Ekim 2021’de noktalandı. QMI, Etiya’nın yüzde 28 hissesini satın aldı.

Etiya CEO’su Aslan Doğan, QMI’a yüzde 28’lik hisse satışını şöyle tanımlamayı yeğledi:

- Bu bir “Growth Equity”dir. QMI, bizim büyümemizi asansör hızıyla yukarı doğru çekecek. Global pazarda büyüme hızımız artacak. Dünyanın önde gelen tüm telekom şirketleriyle çalışma hedefimize daha hızlı ulaşabileceğiz.

Aslan Doğan’a QMI’la gerçekleşen ortaklıkla ilgili düzenlediği sohbet toplantısında sorduk:

- Etiya’nın ulaştığı değer Türkiye’den yeni bir unicorn (milyar dolarlık şirket) çıkmasını sağlıyor mu?

Şu yanıtı verdi:

- Etiya’nın unicorn olması gibi bir hedefim hiç olmadı. Gelişmiş pazarlardaki bütün telekom operatörleriyle çalışmak, onlara yazılım hizmeti vermek bizim için daha önemli.

Etiya’nın ulaştığı değeri anlamaya dönük sorularımız sürdü:

- 5-10 yıl içinde Etiya nasıl bir büyüme sağlamış olur?

Şöyle yanıtladı:

- 3 yıl içinde bir unicorn (milyar dolarlık şirket) boyutuna ulaşırız.

Ardından ekledi:

- Bu ortaklığın Türk yazılım sektörü için çok büyük bir anlamı var.

2004 yılında kurulan Etiya, 17’nci yılında Kanadalı QMI’ı küçük ortak olarak yanına aldı.

Büyüme yolunda daha büyük adımlar atmak üzere hedefine odaklandı…

Yolu açık olsun…

1200 kişi çalışıyor gelecek kaynağın adresi şirket olacak

ETİYA Kurucu Ortağı ve CEO’su Aslan Doğan’a sorduk:

- QMI’ın ortaklığı ile birlikte gelecek kaynağı nerede kullanacaksınız?

Şu yanıtı verdi:

- Kaynağın çok önemli bir bölümünü şirketimizde kullanacağız.

Etiya’da çalışan sayısını merak ettik, paylaştı:

- Şu anda 1200 kişilik bir kadro ile çalışıyoruz. Bu kadronun 1100 kişilik bölümü yazılım tarafında hizmet veriyor.

Yapay zeka destekli dijital dönüşüm uygulaması sağlıyoruz

ETİYA Kurucu Ortağı ve CEO’su Aslan Doğan, yaptıkları işi, verdikleri hizmeti şöyle tanımladı:

- Uzun zamandır yeni nesil teknolojilere yatırım yapıyor ve şirketlere deneyimi esas alan yapay zeka destekli dijital dönüşüm uygulamaları sağlıyoruz.

Hizmet İhracatçıları Birliği verilerine göre kendi alanlarında yazılım ihracatı şampiyonu olduklarını vurguladı:

- ABD’den Yeni Zelanda’ya, Kanada’dan Körfez ülkelerine kadar farklı bölgelerdeki şirketlerin dijital dönüşüm yolculuklarına rehberlik yapıyoruz.

Bu yatırımdan heyecan duyduk

KANADA merkezli Quebecor Media Inc. Yönetim Kurulu Başkanı Pierre Karl Peladeau, Etiya’ya ortaklıkları konusunda şu mesajı verdi:

- Uzmanlığına ve vizyonuna inandığımız, başarısını uzun süredir takip ettiğimiz Etiya’ya yatırım yapmaktan heyecan duyuyoruz.

Ardından ekledi:

- Bu yatırımla Etiya'nın dijital çağın artan talepleri ışığında hızla büyüyen kurumsal yazılım sektöründe etkileyici büyüme ve inovasyon liderliğini sürdüreceğine inancımız tamdır.

Türkiye, en hızlı marka çıkarmayı teknolojide başarır

ETİYA CEO’su Aslan Doğan, son yıllarda Türkiye’nin teknolojide başarı hikayeleri ortaya koyduğunu belirtti:

- Türkiye’nin kalkınmasını yolu “3T”den geçiyor: Tarım, Turizm, Teknoloji…

Teknolojinin uluslararası arenaya Türkiye’nin en hızlı marka çıkarabileceği alan olacağını kaydetti:

- Teknoloji ayrıca en hızlı katma değer üretebileceğimiz yegane alan.

Pandeminin gündeme getirdiği değişime işaret etti:

- Geleceğe giden yol, teknolojiyi, yazılımı ve dijital dönüşümü tercih olmaktan çıkardı. Bu artık dijital dünyada var olmak isteyen tüm şirketler için bir zorunluluk. Özetle teknoloji, yaptığımız her işin hammaddesi.