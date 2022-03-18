Kandilli’de yaşam bilimleri üssü kuruldu

Boğaziçi Üniversitesi çatısı altında yaşam bilimleri alanında dersler veren yaklaşık 50 akademisyen, bundan 12 yıl önce bir proje hayal etti. Yaşam bilimleri alanında Ar-Ge ve ürün geliştirme ekosistemini destekleyecek bir yapılanma olsun dediler. Akademisyenlerin girişimci olmalarına imkan sağlayan, onları destekleyen, öğrencilerin ve diğer startup’ların da içinde yer aldığı bilimsel üretimin yolunu açan bir model tasarlandı. 2012-2016 yılları arasında Boğaziçi Üniversitesi’nin rektörlüğünü yapan Prof. Dr. Gülay Barbarosoğlu, o dönemde rektör yardımcısıydı. İlk projeyi o kaleme aldı.

Prof. Dr. Gülay Barbarosoğlu’nun yazdığı o proje, bugün kısaca “Lifesci” olarak adlandırılan B.Ü. Yaşam Bilimleri ve Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin temelini oluşturuyor. 12 yılda yaklaşık 130 milyon TL’lik yatırım yapılan bu projenin Endüstriyel Projeler Koordinatörü olan Prof. Dr. Cengizhan Öztürk’le geçtiğimiz günlerde Kandilli kampüsünde bir araya geldik. Kampüsün içinde inşa edilen Kandilli Derin Teknoloji Üssü’nü de daha resmi açılışı yapılmadan görmüş oldum böylece.

Boğaziçi Üniversitesi Biyomedikal Mühendisliği Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Cengizhan Öztürk aynı zamanda, İstanbul Sağlık Endüstrileri Kümelenmesi’nin (İSEK) de Koordinatörü. “Birçok şapkamla buradayım. Lifesci’yi Kandilli Derin Teknoloji Üssü’nde ikinci faza taşımış oluyoruz” diyen Öztürk, yaşam bilimleri ve teknolojilerine yönelik girişimcilik ekosisteminde vites artırdıklarını söylüyor. Özellikle altını çizdiği konu ise, Lifesci’ye gelen tüm büyük fonların Kandilli’deki bu yaşam bilimleri üssünde buluşmuş olduğu.

İleri teknolojide altyapı

Prof. Dr. Cengizhan Öztürk’ün bahsettiği “vites artırma”, binadaki laboratuvarları gördüğümüzde daha bir anlam kazanıyor. Özellikle İleri Hayvan Görüntüleme Merkezi ile aşı, ilaç araştırmalarında önemli bir ihtiyaca yanıt vermiş olacaklarını söylüyor Öztürk. 3 bin 500 metrekarelik laboratuvar alanının tıbbi cihaz, ilaç ve aşı alanındaki Ar-Ge ve ürünleştirme çalışmaları için hem zaman hem de para tasarrufu sağlaması hedefleniyor. Öztürk, “Bu alanda sadece binaya 50 milyon liralık yatırım yapıldı. Lifesci olarak şu anda büyük projelerimiz burada yürütüyoruz. Sadece AB projemiz 6 milyon euro değerinde. Lifesci çatısı altında KOBİ’lere destek verici modüllerin geliştirilmesine yönelik bir AB projesi yürütüyoruz. Burada girişimci akademisyenlerimizin projeleri yürütülecek hem KOBİ’lere mentörlük ve altyapı desteği verilecek hem de büyük şirketlerle Ar-Ge ekipleri oluşturulacak. Ön kuluçka aşamasından dev programlara kadar geniş bir perspektifte çalışacağız” diyor.

Hayvan deneyleri için önemli bir yatırım

Kandilli’deki merkezde dikkat çeken laboratuvarlardan biri İleri Hayvan Görüntüleme Merkezi. Prof. Dr. Öztürk, özellikle aşı ve ilaç araştırmalarında hayvan deneyleri aşamasının çok önemli olduğunu belirterek şu bilgileri veriyor: “Bu merkez Türkiye’de ilk ve tek. Hayvan görüntüleme merkezine 1,6 milyon euroluk yatırım yapıldı. Burada geliştirilen molekülün hayvandaki etkisi görüntüleme cihazlarıyla anlaşılacak. Hayvanlar kesilip biçilmeyecek. Bu, çok önemli ve sürdürülebilir bir aşama bizim için. Lifesci kapsamında yürütülen kanser ilacının araştırmalarında bu merkez kullanılacak.” Kandilli’de ayrıca “temiz oda” denilen araştırma odaları ve tıbbi cihazlar öne çıkıyor.

Kanser ve sinir mühendisliği iki odak konu

Lifesci çatısı altında yürüyen önemli projeler var. RS Research Kurucu Ortağı Prof. Dr. Rana Sanyal’ın kanser çalışması bunlandan. Sanyal’ın çalışmalarının bir kısmının Kandilli’ye geleceğini belirten Lifesci Koordinatörü Öztürk, “Rana hocamızın kanser ilacı için gerekli hayvan deneyleri burada yapılacak. Aynı şekilde aşı geliştirme çalışmaları yürüten Prof. Dr. Nesrin Özören’in de projelerinin bazı aşamaları burada devam edecek. Biz zaten bu iki girişimci akademisyenimizin geçirdiği süreci kılavuz olarak kabul ettik. Onların akademik girişimcilik süreçlerini ölçeklendirerek bir altyapı kurguluyoruz. Bu merkez bütün kanser çalışmalarına açılacak. Uluslararası akreditasyonlu bir altyapı kurduk” diyor.

Kandilli Health nisanda başlıyor

Lifesci, teknopark statüsünde değil. Ancak girişimcilik ekosisteminin birçok sürecinde aktif. Kuluçka aşamasındaki girişimleri destekleyeceklerini anlatan Prof. Dr. Cengizhan Öztürk, bunun için Kandilli Health adında bir hızlandırma programı tasarlandığını belirtiyor. Program nisan ayında başlayıp ekim ayında sona erecek. 30’dan fazla başvuru aldıklarını söyleyen Öztürk, şu bilgileri veriyor: “Buraya gelecek KOBİ’lere, girişimcilere masa-sandalye desteğinin ötesinde bir altyapı sunuyoruz. Kandilli’de girişimciler hem bir çalışma alanı bulacak hem de ileri laboratuvarlardan yararlanacak. Bu çok önemli çünkü laboratuvar demek birkaç milyonluk tasarrufla yola başlamak ve zaman kazanmak demek. Kandilli Health’de girişimcilere eğitim ve mentörlük desteği vereceğiz. KOBİ’leri geliştiriyoruz. Yüksek lisans ve doktora öğrencilerini de buraya bekliyoruz. Onlara yönelik özel çağrı programları düzenleyeceğiz. Sağlık sektörünün Slikon Vadisi olabiliriz. Bunun için çalışıyoruz. Bu ne zaman olur bilemiyorum ama şu an için Türkiye’nin yaşam bilimlerinde en kapsamlı araştırma merkezi olduğumuzu söyleyebilirim. Bu merkez ile İstanbul’da sağlıkta atılım evresini başlatmış olduk. Daha yapmamız gereken çok şey var. Boğaziçi Üniversitesi olarak bu sürecin lokomotifi olduk.”