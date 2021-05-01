Zafer ÖZCİVAN - Ekonomist

Atasözlerimizin hepsi anlamlı ve düşündürücüdür. “Karar vermek başarının yarısıdır” sözü bunlardan sadece biridir. Karasızlık ise sadece zaman kaybı değil, kişinin strese girmesi, ne yapacağını bilememesi anlamına gelir. Bu yazımızda kantitatif (hesaplanabilir) karar verme konusunu ele alacağız.

İşletmelerde kantitatif karar verme kolay bir işlem değildir. Birçok sayısal değerler hesaplanarak bunların işletmeye getirisi yanında götürüsü de tahmin edilerek veya somut parametreler elde edilerek v olumlu veya olumsuz sonuca gidilir.

Örnek olarak üretim yapan bir işletmenin bayilik adayı ile olan karar verme sürecini ele alalım. Örneğimizde üretim işletmesi sektörünün çizgi ötesinde kaliteli ürünleriyle tanınan, marka olmuş, son tüketici tarafından talep edilen, istikrarlı bir grafiğe sahip bir işletme olduğunu varsayalım.

Söz konusu firmanın B bölgesinde bayi ihtiyacı olduğu gelen bilgiler arasındadır.

Bir bayi adayı da iş birliği için müracaatta bulunmuştur. Üretici firma bu adayı değerlendirerek bayilik verecek veya vermeyecektir. Bunun için birtakım hesaplar yapmak zorundadır. Bunları aşağıdaki şekilde sıralayabiliriz;

- Bayi adayının ticari biyografisinin alınması

- Bayi adayının beklenen satış potansiyelini gerçekleştirme gücü

- Bayi adayının donanım ve teçhizatının yeterliliği

- Bayi adayının satış personeli sayısı ve yeterliliği

- Bayi adayının rakiplerle olan ilişki düzeyi

- Bayi adayının faaliyette bulunduğu diğer ürünlerin analizi

- Bayi adayının sermeye gücünün yeterliliği

- Bayi adayının faaliyette bulunduğu satış bölgelerindeki gücünün analizi

- Bayi adayının sürdürülebilirliği

- Bayi adayının sosyal yaşamının işine etkisi.

Yukarıda saydığım aday kriterleri üretici firmanın bayi beklentilerine göre çoğaltılabilir. Bu kriterler üretici firma tarafından puante edilir ve verilen puanların toplam değeri (Yani 70 -80-90 ne belirlendi ise) bekleneni karşılamakta ise sorun yoktur. Ancak verilen değerlerin toplam puan ı beklenenin altında ise bayi adayı diskalifiye edilebilir. Çünkü yapılacak olan iş birliği uzun vadeli olmak durumundadır. Yarıda kalacak bir oluşum her iki işletme için de faydalı olmayacaktır ve iki işletme de prestij kaybına uğrayacaktır.

Yukarıda yazdığım kriterlerin bazıları sayısal değerlerle ifade edilebilir durumdadır. İşte kantitatif olarak karar vermek bu sayısal değerlerle mümkün olacaktır. Özellikle bayilik verecek olan işletmelerde yapılacak bu tür hesaplar ve alınacak sonuçlar işletme için oldukça önem taşır ve adeta bir belirleyicidir.

Bir de bayilik alacak işletme için örnekleme yoluna gidelim. Bayilik alacak olan işletme kendini ispatlamış, satış rakamları oldukça yüksek, diğer ürünlerin bayilik faaliyetlerinde problemi olmayan satış kadrosu verimli ve ticari biyografisi oldukça temiz bir işletme olduğunu varsayalım ve bayilik almanın getirileri ve götürülerini hesaplamaya çalışalım. Bayiliği alınacak işletme için yapılacak katar verme tekniklerini sıralayalım.

- Üretici işletmenin üretim kapasitesi nedir? İhtiyaçlara cevap verebilir mi?

- Lojistik hizmetlerinde aksama var mı? Zamanında tedarik yapılabilir mi?

- Üretim kalitesi nasıldır? Arızalı ve ayıplı ürün piyasada var mı?

- Ödeme koşulları işletme sistemine uygun mu?

- Gerektiğinde personel eğitimi yapacak kapasitesi mevcut mu?

- Bayi destekleri nelerdir. Fuar katılımı, müşteri promosyonları konusunda tutumu nedir?

- Ürün gamı kaç çeşitten oluşmaktadır ve bunlara belirli periyotlarda eklemeler yapılıyor mu?

- Ürün çeşitleri bizim satış bölgelerine uyumlu mu?

- Üretim işletmesinin Türkiye genelinde bayi sayısı kaçtır.?

- Bizim hinterlandımızda başka bayisi var mı?

- Rekabetçi özelliği var mı?

- Rakiplerle mukayese edildiğinde artıları nelerdir?

Aynı şekilde yukarıdaki kriterler çoğaltılabilir. Ve bunlara ilk örnekte olduğu gibi beklenti puanları verilerek sonuç almaya çalışılacaktır. Beklenti puanlarının toplamı daha önce belirlenen çizgiyi aşıyorsa bayilik alınır aksi durumda iptal edilecektir.

İşte kantitatif olarak karar verme tekniğini açıklamaya çalıştım. Sayısal değerlerden yola çıkarak birtakım kriterlerin ele alınmasıyla belirlenen rakamlar, çizgi ötesinde ise olumlu gelişme sağlanmış olacaktır.