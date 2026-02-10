Kaos
Kanada doğumlu Fransız şarkıcı Mylène Jeanne Gautier (Mylène Farmer) şarkısı Désenchantée sözleri: “Tout est chaos, À côté, Tous mes idéaux: des mots, Abîmés... Je cherche une âme, qui, Pourra m’aider, Je suis d’une Génération désenchantée, Désenchantée” diye ilerler.
1991 çıkışlı şarkının klibi, toplum eleştirmeni “Sanayi Devrimi” yazarı Charles Dickens “Oliver Twist” romanından esinlenmiştir. Hayatın zorluklarına ve kötülüğe karşı mücadele eden “Oliver Twist” ile sözlerinde “umudunu kaybetmiş bir jenerasyonun yardım edebilecek bir ruh arayışı” içinde olmasının özdeşleştiği şarkı, “Körfez Krizi” döneminde Fransa’da öğrenci protestolarına denk gelmiştir.
Klibin son sahnesi Louvre’daki “La Liberté guidant le peuple” Eugène Delacroix tablosuna benzer. “La Joconde” ile kapışacak kadar güzel olan tabloda, sağdaki küçük çocuğun Victor Hugo “Les Misérables” Gavroche’a ilham verdiği düşünülür. Ki bu noktada “Oliver Twist” ile Charles Dickens’ın bir diğer kült eseri “David Copperfield” ile benzeşir. Epstein belgelerinde geçen illüzyonist ile karışmasın.
Mikrokozmos
Taçsız Kral Metin Oktay’ı kaybettiğimiz yıl 1991. “World Wide Web” ile internetin hayatımıza girdiği, “Çöl Fırtınası Harekâtı” ile bugüne kadar uzanan sorunların başladığı, AB Gümrük Birliği güncelleme tartışmalarının bir bacağı olan Latin Amerika’da MERCOSUR anlaşmasının imzalandığı, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası’nın (EBRD) kurulduğu, Somaliland’in Somali’den ayrılmaya çalıştığı, Yugoslavya’nın dağıldığı, Baltık ülkelerinin SSCB’den bağımsızlığını ilan ettiği, Rusya-Ukrayna ve Belarus’un “Bağımsız Devletler Topluluğu” kurduğu, ilk GSM görüşmesinin Finlandiya’da yapıldığı, Freddie Mercury’nin öldüğü, Irak’ın İsrail’e 8 adet Scud gönderdiği yıl.
Makrokozmos
Kaos (chaos) kelime anlamı “uçsuz bucaksız boşluk; boş, ölçülemez alan”. Yunan mitolojisinde Kaos’un babası Kronos her şeyi bir düzene koymuş ancak yaratmamıştır, Kaos evren yani kozmostan önce gelmiştir. Bu yüzden “evrenin düzenli işler duruma gelmesinden önce bütün maddelerin içinde bulunduğu boşluk” olarak sözlükte yer alır. 1600’lü yıllarda kargaşa, karışıklık olarak anlam kazanan kaosun karşıt anlamı kozmostur.
“Kaos Teorisi” ise kargaşayı çağrıştırsa da aslında düzensizliğin içindeki düzen arayışı şeklinde özetlenebilir. Matematiksel bir kuram olan “Kaos Teorisi” kurala dayalı olmayan ancak benzer durumların oluştuğu önceden kestirilmesi imkânsız düzensizliği açıklar.
Mikrokozmos insanı, makrokozmos ise (insanın yansıması) evreni tanımlar. İşte son dönemde Epstein çürümüşlüğü ve Trump 2. dönemi sonrası yaşananları yeni büyük patlama ile kaotik yenidünya şeklinde görmemek mümkün değil. Mikrokozmos ile makrokozmos arasındaki bu dengesizlikte denge arayışı olarak, “Genel Sistem Teorisi” üzerinden “Kaos Teorisi” bugünlerde daha bir anlamlı hale geldi.
Kelebek etkisi
“Kaos Teorisi” ile piyasalarda ve ekonomilerde Trump ve ABD tarafından yaratılan oynaklığın, “Oyun Teorisi” dâhilinde bilinçli bir tercih olduğunu, belirleyici etmen faktörü ve kelebek etkisi (başlangıç koşullarına hassas bağlılık) ile nonlineer sistem yaratarak deterministik süreçle, irrasyonel piyasa istendiğini göstermek adına buraya kadar mitoloji, bilim, sanat ve tarihten örnekler vermeye çalıştım.
2024’te “kurumların oluşumu ve refaha etkileri” ile İsveç Merkez Bankası Nobel anısına ekonomi ödülü alan başlıktaki kurumların bir işe yaramadığı gibi çoğunun çoktan çökmüş olduğunu, kimilerimiz gibi “Board of Peace” kurucusu Trump da biliyordu ve görüyor. Diğer 4 ödülden farklı “Nobel Barış Ödülüne” Norveçli komite karar verir.
Trump Norveç’e bu yüzden laf etti, ödül Maduro karşıtına verildi, sonra ödülü alan Trump’a hediye etti, kurum Nobel Vakfı “ödül transfer edilemez” diye bir post ile geçiştirdi. O Norveç’te monarşi devam etsin oyu çıkarken, kraliçesi de Epstein skandallarından çıktı.
1944-71-74 sonrası finansal mimarinin başta kendi ekonomisinde yarattığı kaotik düzenin devam etmeyeceğini bilen Trump gelecekteki düzeni yine kurmak istiyor. Başlangıç koşullarına bağlı bir deterministik doğrusal olmayan düzlemde, sürekli kaosla kelebek etkisi yaratarak yeni makrokozmosuna ulaşmak istiyor. Fraktal geometri ile bu süreci okumak mümkün. Tarih akselere tekerrür ediyor.
