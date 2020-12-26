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Kapadokya’da doğan çikolata kralı: Leonidas

KERİM ÜLKER
KERİM ÜLKER Perde Arkası kerim.ulker@dunya.com

Belçika denince akla ilk gelen ülkeyle bütünleşmiş çikolata mağazaları ve markaları. Ülkenin hemen hemen her kentinde çikolataya dair bir üretici bulmak mümkün. Ancak en ünlüsü, logosunu Sparta Kralı 1. Leonidas’tan alan Leonidas. İsimlerindeki benzerlik sizi şaşırtmasın. Logo tarihi ancak ismi bizlere oldukça yakın. Dünyanın en önemli çikolata zincirlerinden biri olan Leonidas’ın öyküsü Nevşehir’e dayanıyor. Şirketin kurucusu olan Leonidas Kestekides, 1876 yılında Kapadokya’da dünyaya geldi. Çocukluğunun ilk yıllarında İstanbul’a taşınan ve kısa süre de olsa burada yaşayan Kestekides ailesi, 1880’li yılların sonunda Yunanistan’a göç etti. Şarap tüccarlığıyla uğraşan ailesi, bağlarıyla ünlü İtalya’ya taşınmaya karar vererek Yunanistan’dan da ayrıldı. Burada da işleri arzuladığı gibi gitmeyince Leonidas Kestekides, 1893 yılında ABD’ye gitti.

Fuarda bronz madalya kazandı

Şekerlemeci olarak çalışmaya başlayan Leonidas Kestekides, 1910’da ise Avrupa’ya geri dönme kararı aldı. 1908'de Paris'te yaşamaya başladı. 1910’da Belçika’ya gitmeye karar veren Leonidas Kestekides, Brüksel’deki Dünya Fuarı’na katıldı. Burada çikolatalı şekerlemeleriyle fuardakilerin ilgisini çeken Leonidas Kestekides, ilk ödülüne de bronz madalya alarak sahip oldu. 1913’te ise bu kez Belçika’nın Gent kentinde düzenlenen fuara giden Kestekides, bu kentten esinlenerek Belçika’da uzun süre yaşama kararı aldı ve aynı yıl Leonidas markasının temellerini attı. Dünyanın değişik ülkelerinde mağazalar kuran Leonidas Kestekides, ömrünün son yıllarında ise ABD’ye tekrar dönme kararı aldı. 1948 yılında 72 yaşındayken New York’ta hayatını kaybetti.

Dünya genelinde 1.030 mağazası var

Belçika Kraliyet Ailesi’nin sertifikalı tedarikçisi olan Leonidas’ın marka bilinirlik oranı yüzde 91. Şu anda 107 yaşında olan marka, kurulduğu tarihten bu yana bir aile şirketi olarak övünüyor. Leonidas’ın başında ise Dimitrios Kestekoglou var. Asırlık markalar arasına giren Leonidas, 2017 yılında tarihinin en güçlü dönemini yaşadı. 2017'de 50 ülkede bin 250 mağazası olan Leonidas’ın şu anda mağaza sayısı bin 30. Confiserie Leonidas S.A. adlı şirkete bağlı olarak tescilli bir marka olan Leonidas’ın en fazla mağazası ise Belçika ve Lüksemburg’da. Her iki ülkedeki mağaza sayısı 450. Fransa’daki Leonidas markasının mağaza sayısı ise 290.

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