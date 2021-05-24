Kapalı Çarşı kültürü, yerini “şeffaf çarşı kültürüne” bırakacak

Dr. Av. Arb. Umut Metin-SERBEST KÜRSÜ

Hayatımızda çok hızlı değişen birçok yön olduğu gibi, özellikle kuyum gibi değerli ürünlere dair ticari faaliyette bulunanların da kayıtlanması adımı Ticaret Bakanlığımızca atılmıştır. Kuyumcuların, faaliyet için yetkiye kavuşması, Nisan 2021’de yayınlanan “Kuyum Ticareti Hakkında Yönetmelik” sayesinde aranır hale gelmektedir. Kuyumcular, artık yetki belgesi olmadan faaliyet gösteremeyecektir. Bir tür ehliyet olan kuyumculuk yetki belgesi, bulunmazsa kuyum alanında belgesi olmayanın ticareti de söz konusu olmayacaktır.

Yönetmelik ile kuyum (işlenmiş kıymetli madenler, kıymetli taşlar ve kıymetli eşyalar) ticaretine dair düzenleme hayata geçirilmiştir. Bu kapsamda, kuyum ticareti yapanların ister gerçek kişi olsun ister ise tüzel kişi olsun getirilen düzenlemeye uyması icap etmektedir. Bu kişilere faaliyetleri için yetki belgesi verilmesi, diğer yandan kuyum ticaretine dair ilkeler ile yetki belgesi sahiplerinin uyması gereken kurallar detaylandırılmaktadır.

2021 yılı sonuna kadar temin edilmesi zaruri

Kuyumculuk yapılabilmesi için kuyum işletmesi adına düzenlenmesi gereken yetki belgesine sahip olmak gerekmektedir. Söz konusu belgenin, halihazırda kuyumculuk faaliyeti gösteren kuyumcularca 2021 yılı sonuna kadar temin edilmesi zaruridir. Bu haliyle ülkemizde bir başlangıç olarak kuyumculuk faaliyetinde bulunanların kayıtlandırılması ve kontrol edilebilmesinin hedeflendiği görülmektedir.

Kapalı Çarşı, artık şekliyle “kapalı”

Düzenleme ile çarşı da, kuyumculuk da daha “şeffaf” hale geliyor. Kuyumculuk, geçmişten gelen değerli kültürü ve buna eklenen Kapalı Çarşı merkezli kültürüyle güvenin olmazsa olmaz önemde olduğu sektördür. Kendisine güven duyulan kuyumcu, bir sözüyle ticaretini yapabilir. Bilinir ki, o söz tutulur. İtibarı güçlü olanın sözünün senet olarak kabul gördüğü bu sektörde, kuyumcuların kendi içindeki iç kontrolü eskiden gelen kültürle bir iç denetime izin vermektedir. Dikkat çeken bu güzel ve köklü kültürde güven olmasa, iç işleyişin bugün olduğu kadar rahatlıkla işlemesi mümkün olamaz. Bu haliyle, kuyum dışı alanlarda görülmeyecek kadar yüksek değeri olan, çok zaman birkaç kilogram altının kuyumcular arasında, çok zaman küçük yaşta bir kuyumcu çırağının elinde, bir kuyum işletmesinden diğerine doğru yol alabildiği günlük görülebilen bir durumdur. Özetle kapalı çarşıda, kuyumcuya da ve hatta çırağına da güven tamdır. Son yıllarda, öncü şirketlerin teslim belgeleri, kısa sözleşmeler ile sektörde kısmen tanışılsa da, kurşun kalem ile tutulan notlar halen görülen ve vazgeçilmemiş örneklerdir.

Tüm kuyumcular sistemde kayıtlı olacak

Yetki belgesi olmayan kişiler 2022 yılı itibariyle kuyumculuk yapamayacaktır. Yetki belgesi olanlarsa, artık kamu tarafından Kuyum Ticareti Bilgi Sistemi (KTBS) nezdinde kayıtlanacaktır. Söz konusu belgeye sahip olmayanlar, kuyumculuk yapamayacağı gibi, kuyum ticareti faaliyeti gösterdiği çağrışımında bulunacak söylemlerde bulunamayacaktır. Yetki belgesi olmayanlar, dışarıya karşı da bu tür bir algı yaratamayacaktır. Örneğin; yetki belgesi olmayan, kuyumcu olarak kartvizit dağıtamayacağı gibi, dükkânında kuyumcu tabelası da bulunamayacaktır.

İtibarı olmayana, adli sicil kaydı olana “ kuyumculuk “ yolu kapanıyor

Yetki belgesi alınabilmesi için aranan şartlardan, belki de en dikkat çekeni kuyumcunun ticari ve mali itibarının sorgulanır ve kontrol edilir hale geldiğidir. Bu yaklaşım kuyumculuğun doğası ile çok yüksek oranda uyumludur. Nasıl ki olağan koşullarda, kuyumculuk kültüründe ticaret için itibarlının sözü gerekli ise, yapılan düzenlemede de itibarı kontrol eden bir yaklaşım görülmektedir. Bu kapsamsa, iflas etmemiş olmak veya iflas söz konusu olmuş olsa bile itibarının yerine gelmiş olması açık bir şart olarak kabul edilmiştir.

Diğer bir şart ise, adli sicil kaydı (sabıka kaydı) kontrolünün yapılacağını ortaya koymaktadır. Rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, kara para aklama, kaçakçılık gibi suçlardan mahkûm edilmemiş olmanın arandığı görülmektedir. Bu durumda kuyumcuların geçmiş sicilleri de kontrol edilerek, hukuken de itibarın sorgulanacağı anlaşılmaktadır. Bu haliyle çok istisnai görülse de “açtım dükkanı oldum, kuyumcu” yaklaşımına izin verilmemektedir. Bu haliyle, vatandaşın da kuyumculuk işin de zaten ehil olan, güvenilirliği hukuken de kontrol edilmiş kuyumcularla muhatap kalması sağlanabilir olacaktır.

Her meslekte gelişim ve eğitim şart, elbette kuyumculukta da

Yetki Belgesi verilmesi için Ticaret Bakanlığı’nca eğitim şartı getirilmesi mümkündür. Bu haliyle, kuyumculuk alanında yaşanan sorunlara ve daha güvenilir kuyum ticareti yönüyle de destekleyici olacak, eğitimlerin hayata geçirilebileceği anlaşılmaktadır. Bu düzenleme iyi takip edilmelidir. Eğitim içerikleri ihtiyaca uygun oluşturularak, ülkemiz kuyumcularının, kuyumculuk alanındaki başarılarımıza ek başarı eklemesine destek olunmalıdır. Ülkemizdeki üniversitelerle işbirliği halinde, zaten gayet güçlü bir konumda olan kuyumculuk başarımızın, söz konusu sektörün eğitim ile sınıf atlaması ve dünyada liderliği yakalaması uzak bir hayal değildir.

YETKİ BELGESİ ÖMÜRLÜK DEĞİLDİR

Kuyumculuk yetki belgesi edindikten sonra, belge edinme şartını kaybedenin yetki belgesi iptal edilecektir. Örneğin; yetki belgesi olan bir kuyumcu, çok ender görülen hadiselerde olduğu gibi müşteri çevresini suiistimal eder ve muhataplarının güveni kötüye kullanırsa, güveni kötüye kullanmak veya dolandırıcılık gibi suçlardan mahkûm edilirse, yetki belgesi de iptal edilecektir. Keza yönetmelikte belirtilen şartları yerine getirmeyen kuyumcu, kendisine tanınan 10 günlük sürede, tespit edilen ihlali gidermezse, yetki belgesinin iptali yaptırımı ile karşılaşabilecektir.

Kuyumcu, yalnızca kuyumculuk yapacak

Kuyum ticareti yapılan işyerinde, sadece kuyum ticareti yapılması gerekmektedir. Bu kapsamda kuyum ürünlerin alım, satımı, bakımı, onarımı yanında saatlerin de alım, satımı, bakım, onarımı aynı adreste yapılabilecektir. Bu tercih isabetlidir, dünyanın her yerinde özellikle değerli saatlerin kuyumculuk vitrinlerde kendine yer bulduğu görülür. Ancak, vitrininde emlak satış ilanı olan bir kuyumcu şeklinde bir faaliyet sergilenemeyecektir. Bunun yanında kuyumcunun ticaretinde, kuyumculuk örf ve teamüllerine uygun davranması, haksız ve hukuka aykırı ticari uygulamalarda bulunmaması aranmaktadır. Bu durum, yetki belgesi sahibi olan kuyumcuların, kuyumculuk kültürü ve has doğru bir ticaret kültürü içinde bulunmasını desteklemektedir.