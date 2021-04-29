“Kapanma mücbir sebep sayılsın, vergi ödeme yükümlülükleri 1 ay ertelensin”

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, gecikmeli olarak alınan tam kapanma kararı önemli bulduklarını ancak bu süreçte, devlet imkanlarının seferber edilerek “Tam kapanma destek paketi” açıklanması çağrısında bulundu. Meclis Grup toplantısında konuşan Akşener, paket kapsamında, günlük ve haftalık çalışanlara, düzenli geliri olmayanlara, acilen destek sağlanması ve kapanmanın mücbir sebep sayılarak beyanname verme ve vergi ödeme yükümlülüklerini 1 ay ertelenmesini gerektiğini söyledi.

Akşener, kapanma paketinde yer alması gereken önlemleri, “Esnaf için kira stopajlarının sıfırlanmalı, çek ve senetler, 29 Nisan dahil, Mayıs ayı sonuna kadar yazılmasın. İcra takiplerini, Mayıs ayı sonuna kadar durdurun. BDDK üzerinden, kredi takip başlangıçlarını, 1 ay daha uzatın. Düşük gelirli vatandaşlarımızın evleri ile küçük esnafımızın işyerleri için Nisan ve Mayıs ayı elektrik faturalarını, kullanımları takip eden 6 aya yayarak tahsil edin. Belediyelere bağış kabul etme izni verin, hane halkına, kişi başı 500 lira hibe desteği, esnafl arımıza da, çalışan başına 10 bin lira, faizsiz, 1 yıl geri ödemesiz kredi verin” diye sıraladı.

Millet dirayetli bir duruş bekliyordu

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, ABD Başkanı Joe Biden’ın 1915 olaylarına ilişkin “soykırım” ifadesini kullanması sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yaptığı açıklamaları eleştirdi.

ABD Başkanı Biden’in sözde soykırım açıklamasının ardından milletin gözü kulağının Cumhurbaşkanına çevrildiğini belirten Akşener, “Rüzgar esse atarlanan Sayın Erdoğan, çıkıp da şöyle hakkıyla bir, “Eeeeey Biden, sen kimsin” çekmek yerine,“Sayın Biden” demekle yetinmek zorunda kaldı. Hatta milletimiz için ar meselesi olan bu meselenin, aslında Sayın Erdoğan için, Haziran’da yapılacak görüşmenin maddelerinden, sadece biri olduğunu da, bu vesileyle öğrenmiş olduk. Oysa Türk milleti, tarihine atılan bu çamura karşı, devletin başından dirayetli bir duruş bekliyordu” dedi.

“Maalesef artık şu bir gerçek ki; Sayın Erdoğan’ın bize yutturmaya çalıştığı “Yeni Türkiye”, aslında “Yenik Türkiye’dir” diyen Akşener, “Ak Parti’nin bu millete reva gördüğü, ekonomide bitik, dış politikada ise ezik Türkiye’dir“ diye konuştu.