Kapat gel dedikleri şirketin başına geçti, 5 milyar TL ciroya ulaştırdı

Yaklaşık 20 yıldır en çok konuşulan sektörlerin başında gelen outsourcing (dış kaynak kullanımı), tarımda çalışacak genç iş gücü kalmamasının bile sorumlusu gösterildi. Öyle ki “Gençler köyde kendi tarlasında çalışmaktansa şehirde alış veriş merkezlerinde güvenlik görevlisi olmayı tercih ediyor” sözünü çok duyduk. Türkiye’de güvenlik görevlisi olarak çalışanların sayısı 220 bini buluyor. Temizlik ve hazır yemek de dâhil edildiğinde bu hizmetlerde istihdam rakamı daha çok büyük. Peki, bu konu o kadar basit mi? Bu konuda, sektörün ‘yerli ve milli’ şirketlerinden Tepe Savunma ve Güvenlik Yönetim Kurulu Başkanı Levent Güler ile sohbet ettik. Kendisi sektörün en eski şirketlerinden birinde 2003’ten beri üst yönetici olduğu için otorite sayılır. ODTÜ İnşaat Mühendisliği mezunu ve Tepe İnşaat’ ta 1989’da saha mühendisi olarak işe başlamış. Bilkent Grubu’nun, Atatürk Havalimanı başta olmak üzere kendi şirketlerine hizmet vermek için 1993’te kurulan, 1997’de anonim şirket olan Tepe Savunma ve Güvenlik firmasının başına 2003’te geçmiş.

Levent Güler, şöyle konuşuyor: “Bana ‘git bak bu şirketi tasfiye mi edelim devam mı edelim’ dediler. Ben de durumu inceledim ve devamı yönünde karar verdim. Kısa süre sonra sektörle ilgili kanun da çıkınca devam kararımız güçlendi ve büyüdük. Şu anda güvenlikte 13 bin, yemekte 5 bin, temizlikte 7 bin 500 kişilik istihdamla devam ediyoruz. Ciromuz 5 milyar liraya ulaştı. 600’e yakın da hizmet verdiğimiz müşterimiz var. Bilkent Holding’in cirosunun yüzde 65’i buradan geliyor. Sektörde güvenlikte ve serviste (temizlik) ikinci, catering’de (yemek) üçüncü sıradayız. Bu sektörde kâr düşüktür ama garantilidir. Ayrıca, bana göre ‘stratejik’ bir sektördür. O nedenle de her biri dünya devi olan yabancı rakiplerimiz çok büyük yatırımlar ve satın almalar yaptı.”

Güvenlik, yemek, temizlik ne kadar stratejik?

Levent Güler’e, ‘yurt dışında hizmet veriyor musunuz’ diye sorunca sohbet ilginçleşiyor; “Yurt dışında dükkân açayım (iş alayım) dedim ama mümkün olamadı. Yazılı olmayan kurallarla engel olundu. O zaman sektörün çok stratejik olduğunu anladım. Düşünsenize, Almanya, Fransa ya da başka bir ülkedesiniz ve sizin çalışanlarınız o ülkenin en kritik kurumlarını, fabrikalarını, madenlerini ‘silahlı’ olarak koruyor, gireni çıkanı sizin şirketiniz denetliyor, yetkilendiriyor. Orada çalışanların yemek ve hijyen şartları da tamamen sizin şirketinize bağlı. En kritik anda çok önemli bir savunma sanayi şirketinde giriş kartları iptal edilse ne olur? Hizmet sektörü olarak sadece alış veriş merkezlerinde değil, fabrikalarda, bankalarda hatta madenlerde hizmet veriyoruz.”

Her gün işe 760 personel eksik başlıyoruz

Levent Güler ile sohbeti çok derinleşmeden ‘stratejik’ alandan çıkarıyorum ve “Gençlerin sizin sektörde çalışması neden bu kadar eleştiriliyor” diye soruyorum. Yanıtı “Bizim işler hayat için iş antrenmanıdır ve bence bu yönü ile gençler için çok önemlidir. Geçici işlerden sayılabilir ama bütün dünyada da böyledir” oluyor. Levent Güler, “Her sabah biz kendi şirketlerimizde işe yaklaşık 760 kişi eksikle başlıyoruz. Bu personel açığımızı uzun süredir kapatamıyoruz yani iş beğenmeme sorunu bizim için de geçerli. Üstelik biz, gayet yüksek ücretlerle doktor ve mühendisler de çalıştırmak zorundayız. Sektörde çok ciddi boyutlarda iş gücü açığımız var, en az yüzde 3 açıkla yaşıyoruz” diyor.

Erdoğan, İTO’da ‘Avdagiç ile devam’ dedi muhalefetin stratejisi şimdi değişir mi?



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanlık yarışında 9 Kasım’da başlayacak seçimlerde tercihini açıkladı. Önceki gün düzenlenen İTO’nun ödül törenine katılan Erdoğan, burada yaptığı konuşmada "Oda Başkanımız Şekib Avdagiç'in gösterdiği gayretin ve yaptığı fedakârlıkların bizzat şahidiyim. İnşallah önümüzdeki dönemde de Şekib Bey ile bu çalışmaları hep daha ileriye taşıyarak devam ettireceğimize inanıyorum. Büyük ve güçlü Türkiye'nin inşası gayretlerimizde en büyük desteği yine İstanbul'dan ve elbette İstanbul Ticaret Odamızdan bekliyoruz” dedi. Kulislerde, diğer önemli isim Murat Kalsın’ın adaylığının farklı bir nitelik kazanabileceği konuşuluyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve muhafazakâr iş insanlarının desteklediği isim olan İTO Başkanı Şekib Avdagiç’in karşısında bir blok oluşturmak amacıyla 6’lı masa (Millet İttifakı) için çalışan isimlerin Murat Kalsın ile ittifak arayışı ihtimalinin güçlendiği söyleniyor. Tam da bu nedenle Avdagiç cephesinden de teklifler alabileceği söylenen Murat Kalsın’ın, her iki cephe ile de anlaşmama ihtimali tabii ki yüksek.