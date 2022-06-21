Kapı kapı geziyoruz, İstanbul’u yeniliyoruz

Türkiye’de son günlerin en fazla konuşulan konularından biri de ev fiyatları. Özellikle İstanbul, Antalya gibi kentlerde yaşanan fiyat artışları kiraların da hızla artmasına neden oluyor. Her ne kadar Hükümet, yüzde 25’lik bir sınır koysa da bu konuda yaşanan sorunların çözümü kolay olmayacak. Yeni konut projelerinin bu artışı durduracağı da aşikar. Ancak arazinin olmaması, inşaat malzemelerinde yaşanan fiyat artışı da bunun önünde engel. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne ait KİPTAŞ’ın Genel Müdürü Ali Kurt ise yeni konut yapmanın yanı sıra var olan konutların yeniden dönüşüm ile kazandırılmasının daha uygun olacağını düşünüyor. İstanbul’da 1 milyona yakın boş konut olduğunun söylendiğini kaydeden Ali Kurt, “ Eğer bu doğruysa bunun 500 bininin sağlam olduğu düşünülürse ve İstanbul'da 300 bin riskli yapı varsa bu riskli yapı stokunu 1 günde taşıma imkanımız olacak” diyor.

Geçtiğimiz hafta bir sohbet toplantısı düzenleyen Ali Kurt, “Asıl çılgın proje bu olur” diye ekliyor.

8 PROJEYİ BİTİRDİ 9 TEMEL ATTI

2019’da göreve geldikten sonra KİPTAŞ’ın önceki dönemden kalan borçlarını temizlemeye başladıklarını anlatan Kurt, “Yaklaşık 3 yılda 8 bin 541 bağımsız birimden oluşan 8 projeyi tamamlayarak hak sahiplerine teslim ettik. 8 farklı bölgede 4 bin 606 bağımsız birimden oluşan 9 projenin temelini attık. Yeni dönemde; sosyal konut kapsamında Silivri, İzmit ve Tuzla olmak üzere 3 farklı bölgede 2 bin 95 bağımsız birimden oluşan 4 projenin temelini attık” diyor.

KİPTAŞ’ın 35 yıllık tarihinde bir ilki gerçekleştirdiklerini kaydeden Kurt, “1.446 bağımsız bölümden oluşan Silivri 4. Etap konutlarını, sözleşme tarihinden 5 ay erken teslim etmeye başladık. Tasarım ödülü kazandık” diye anlatıyor.

Yüksek lisans eğitimini Kentsel Dönüşüm üzerine tamamlayan Kurt, KİPTAŞ’a da bunu yansıtmaya başlamış durumda. Riskli yapı ve alanlara odaklandıklarını ifade eden Kurt, “Eyüpsultan, Bağcılar, Güngören ve Beylikdüzü olmak üzere 4 farklı bölgede 1.617 bağımsız birimden oluşan 4 kentsel dönüşüm projesinin temelini attık. Ayrıca 80’li yıllardan bu yana mülkiyet problemi olan, üzerinde çarpık yapılaşmanın olduğu Karanfilköy’de çözüm için artık sahadayız. Uzlaşma ofisimiz açtık, hak sahiplerimizle görüşmeye başladık. Kısa süre içinde sözleşmeleri imzalayıp, hak sahiplerini yerinde barındıracak ve tüm siyasi partilerin ve tarafların işbirliği ile örnek bir sürece imza atacağımıza inanıyoruz” diyor.

“Dönüşüme 453 bin başvuru aldık”

2021 yılı Temmuz ayında da ‘İstanbul Yenileniyor’ adlı bir projeyi hayata geçirdiklerini vurgulayan Kurt, “Riskli yapılarını dönüştürmek isteyen ancak binalarını yenilemek için kapı kapı gezen, kurumlara ulaşmak için uğraş veren vatandaşların sürecini hızlandırmak ve taleplerini tek bir merkezde toplamak adına çok önemli bir platforma imza attık. İBB Şehircilik Grubu olarak KİPTAŞ, İstanbul İmar AŞ ve BİMTAŞ birlikteliği ile riskli yapılarını dönüştürmek isteyen İstanbullular için teknik ve finansal garantörlük sunan, anahtar teslim bir süreci içeren İstanbul Yenileniyor platformunu hayata geçirdik. Yapıları maliyetine yenilediğimiz İstanbul Yenileniyor için 1999 öncesi yapılan ve mülkiyet sorunu olmayan tüm yapıların ister tek blok ister aynı parselde birden fazla yapı olsun dönüşümü için somut çözüm sunuyoruz” diye özetliyor. Kurt’un verdiği bilgilere göre bugüne kadar 38 ilçe ve 582 mahalleden, yaklaşık 453 bin 564 kişiyi kapsayan 5 bin 243 dönüşüm başvurusu alındı. Sistemden alınan tüm başvurular, yaklaşık olarak 11 bin 860 yapı, 123 bin 876 bağımsız birimi kapsıyor.