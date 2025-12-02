Kaputun altındaki 40 milyar dolarlık görünmez ekonomi!
Türkiye ekonomisinin ihracat lideri otomotiv endüstrisi, 2024’te 37,2 milyar dolar ihracat yaptı; 2025’in ilk on ayında ise 34 milyar dolarlık dış satımla tarihinin en yüksek on aylık performansına yaklaştı. Buna rağmen, bu başarının en kritik halkalarından biri olan “Araç Satış Sonrası Hizmetler” ve TOBFED hâlâ kamuoyu radarında hak ettiği yeri bulmuş değil…
Oysa bakım, onarım, yedek parça, sigorta, ikinci el ve lojistikten oluşan bu ekosistem olmadan tek bir araç bile güvenle yola çıkamıyor.
TOBFED; otomotiv sektörünün görünmez kahramanı
Türkiye otomotiv sektörü, 2025 sonunda 40 milyar dolarlık ihracat hedefine koşarken, asıl itici güç satış sonrası hizmetlerde gizli. Ocak-Ekim’de 34 milyar dolara ulaşan bu dev, 300 bin KOBİ ve 1,5 milyon istihdamla ekonominin omurgası. Türkiye Araç Satış Sonrası Hizmetleri Federasyonu TOBFED’in Olağan Genel Kurulu’nda Serkan Bakırtaş’ın yeniden başkan seçilmesiyle taçlanan toplantı, 30 milyon araçlık filonun (yakında 40 milyon) bakım yükünü aydınlattı: Her gün milyonlarca işlem, trafik güvenliğinin kilidi. Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan’ın altını çizdiği gibi, çip krizi ve jeopolitik fırtınalara rağmen %4,5’lik büyüme ve 270 milyar dolarlık yıllık ihracat, otomotivin liderliğini pekiştiriyor. Togg’un yerli dokunuşu, mühendislik gücümüzü globale taşıyor. Ama üretim biterse ekonomi durur mu? Hayır, çünkü bakım ve onarım, filonun nabzını tutan görünmez zincir. Bu zincir koparsa, 40 milyar dolarlık rüya toz olur.
İstihdamın kalbi burada atıyor:
TOBFED’in Mesleki Yeterlilik Kurumu ve TURKAK akreditasyonu, TSE ile ortak standart çalışmaları ve MYK belgeli eğitim programları, “anahtarı teslim alan usta” profilini basit tamirci algısından çıkarıp mühendislik disiplinine yaklaşan bir seviyeye taşıyor ve binlerce istihdam fırsatı yaratıyor.
Yüksek teknolojili elektrikli araç bataryaları ve ADAS kalibrasyonları yükselirken, fiziksel emek nitelikli ustalıkta evriliyor. Dijital garanti sistemleri ve uzaktan teşhis, servisleri veri madenine çeviriyor – bir teknisyen artık kadın – erkek fark etmeksizin hem tornavida hem kod ustası haline geliyor.
Toplumsal cinsiyet eşitliği, bu zincirin en parlak halkası.
Sektörde kadın oranı %14’ü zorlarken (OSS-Frost & Sullivan raporu), TOBFED’in öncü projeleri değişimi hızlandırıyor: İş başı eğitimlerle oto kuaförden cam filmi ustasına, valeden göçük tamircisine kadınlar yetiştiriliyor. Benzin istasyonlarında pompacı kadınlar, günlük 120 araçlık maratonu yönetiyor – öfke kontrolü seminerleri, stresle dans etmeyi öğretiyor. Bowax Akademi gibi girişimler, istihdam garantili programlarla kadın girişimcileri sahaya sürüyor; müşteri memnuniyeti %20 sıçrıyor, çünkü kadın gözü filonun duygusal bakımını yakalıyor. Bu, gelir uçurumunu daraltan bir kaldıraç: Genç kızlar pompadan servise yükselirken, sektörün operasyonel zekâsı katlanıyor.
Sürdürülebilirlik ise yeşil bir manifesto:
Geri dönüşüm ve batarya ikinci hayatı, ‘Sınırda Karbon Düzenlemesi Mekanizması - Carbon Border Adjustment Mechanism’, CBAM vergilerine kalkan. Dijital kayıtlı ekonomi, vergi sızıntılarını önlerken enflasyonu frenliyor – İTO Başkanı Şekib Avdagiç’in 2026 fiyat hedefi çağrısı boşuna değil. Fiziksel emek, yüksek teknolojinin gölgesinde parlıyor: Bir batarya tamiri, gezegeni bir nefes daha uzun tutuyor.
TOBFED, 22 dernek ve 81 il temsilciliğiyle bu devrimi koordine ediyor
Başkan Bakırtaş, 2013’te kurulan Türkiye Araç Satış Sonrası Hizmetler Federasyonu’nun 300 bin KOBİ’yi ve 1,5 milyon çalışanı temsil eden, resmî kurumlar nezdinde tek muhatap olduğunu belirtiyor. Sektörün sinir sistemi ya da kılcal damarları gibi çalışan TOBFED’in bu alandaki tek yetkin ses olarak kaliteyi Avrupa standartlarının da üstüne taşıyan bir organizasyon ve çaba içinde olduğuna dikkat çekiyor. Mesaj net: İstihdam ve sürdürülebilirlik artık fabrikaların da ötesinde kaput altında, aracın satış sonrası hizmet kalitesinde…
|Borsa
|11.116,45
|2,00 %
|Dolar
|42,4329
|0,00 %
|Euro
|49,2984
|-0,01 %
|Euro/Dolar
|1,1609
|-0,01 %
|Altın (GR)
|5.779,98
|-0,02 %
|Altın (ONS)
|4.234,28
|-0,08 %
|Brent
|63,2200
|0,09 %