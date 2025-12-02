Kaputun altındaki 40 milyar dolarlık görünmez ekonomi!

Türkiye ekonomisinin ihracat lideri otomotiv endüstrisi, 2024’te 37,2 mil­yar dolar ihracat yaptı; 2025’in ilk on ayın­da ise 34 milyar dolarlık dış satımla tarihi­nin en yüksek on aylık performansına yak­laştı. Buna rağmen, bu başarının en kritik halkalarından biri olan “Araç Satış Sonra­sı Hizmetler” ve TOBFED hâlâ kamuoyu radarında hak ettiği yeri bulmuş değil…

Oysa bakım, onarım, yedek parça, sigor­ta, ikinci el ve lojistikten oluşan bu ekosis­tem olmadan tek bir araç bile güvenle yola çıkamıyor.

TOBFED; otomotiv sektörünün görünmez kahramanı

Türkiye otomotiv sektörü, 2025 sonun­da 40 milyar dolarlık ihracat hedefine ko­şarken, asıl itici güç satış sonrası hizmet­lerde gizli. Ocak-Ekim’de 34 milyar dolara ulaşan bu dev, 300 bin KOBİ ve 1,5 milyon istihdamla ekonominin omurgası. Türkiye Araç Satış Sonrası Hizmetleri Federasyo­nu TOBFED’in Olağan Genel Kurulu’nda Serkan Bakırtaş’ın yeniden başkan seçil­mesiyle taçlanan toplantı, 30 milyon araçlık filonun (yakında 40 milyon) bakım yükünü aydınlattı: Her gün milyonlarca işlem, trafik güvenliğinin kilidi. Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan’ın altını çizdiği gibi, çip kri­zi ve jeopolitik fırtınalara rağmen %4,5’lik bü­yüme ve 270 milyar dolarlık yıllık ihracat, oto­motivin liderliğini pekiştiriyor. Togg’un yer­li dokunuşu, mühendislik gücümüzü globale taşıyor. Ama üretim biterse ekonomi durur mu? Hayır, çünkü bakım ve onarım, filonun nabzını tutan görünmez zincir. Bu zincir koparsa, 40 milyar dolarlık rüya toz olur.

İstihdamın kalbi burada atıyor:

TOBFED’in Mesleki Yeterlilik Kurumu ve TURKAK akreditasyonu, TSE ile ortak standart çalışmaları ve MYK belgeli eğitim programları, “anahtarı teslim alan usta” profilini basit tamirci algısından çıkarıp mühendislik disiplinine yaklaşan bir se­viyeye taşıyor ve binlerce istihdam fırsatı yaratıyor.

Yüksek teknolojili elektrikli araç batar­yaları ve ADAS kalibrasyonları yükselirken, fiziksel emek nitelikli ustalıkta evriliyor. Dijital garanti sistemleri ve uzaktan teşhis, servisleri veri madenine çeviriyor – bir tek­nisyen artık kadın – erkek fark etmeksi­zin hem tornavida hem kod ustası haline geliyor.

Toplumsal cinsiyet eşitliği, bu zincirin en parlak halkası.

Sektörde kadın oranı %14’ü zorlarken (OSS-Frost & Sullivan raporu), TOBFED’in öncü projeleri değişimi hızlandırıyor: İş başı eği­timlerle oto kuaförden cam filmi ustasına, valeden göçük tamircisine kadınlar yetiş­tiriliyor. Benzin istasyonlarında pompacı kadınlar, günlük 120 araçlık maratonu yö­netiyor – öfke kontrolü seminerleri, stresle dans etmeyi öğretiyor. Bowax Akademi gibi gi­rişimler, istihdam garantili programlarla kadın girişimcileri sahaya sürüyor; müşteri memnu­niyeti %20 sıçrıyor, çünkü kadın gözü filonun duygusal bakımını yakalıyor. Bu, gelir uçu­rumunu daraltan bir kaldıraç: Genç kızlar pompadan servise yükselirken, sektörün operasyonel zekâsı katlanıyor.

Sürdürülebilirlik ise yeşil bir manifesto:

Geri dönüşüm ve batarya ikinci hayatı, ‘Sı­nırda Karbon Düzenlemesi Mekanizması - Carbon Border Adjustment Mechanism’, CBAM vergilerine kalkan. Dijital kayıtlı eko­nomi, vergi sızıntılarını önlerken enflasyo­nu frenliyor – İTO Başkanı Şekib Avdagiç’in 2026 fiyat hedefi çağrısı boşuna değil. Fizik­sel emek, yüksek teknolojinin gölgesinde par­lıyor: Bir batarya tamiri, gezegeni bir nefes da­ha uzun tutuyor.

TOBFED, 22 dernek ve 81 il temsilciliğiyle bu devrimi koordine ediyor

Başkan Bakırtaş, 2013’te kurulan Tür­kiye Araç Satış Sonrası Hizmetler Fede­rasyonu’nun 300 bin KOBİ’yi ve 1,5 milyon çalışanı temsil eden, resmî kurumlar nez­dinde tek muhatap olduğunu belirtiyor. Sektörün sinir sistemi ya da kılcal damarları gibi çalışan TOBFED’in bu alandaki tek yet­kin ses olarak kaliteyi Avrupa standartları­nın da üstüne taşıyan bir organizasyon ve çaba içinde olduğuna dikkat çekiyor. Mesaj net: İs­tihdam ve sürdürülebilirlik artık fabrika­ların da ötesinde kaput altında, aracın sa­tış sonrası hizmet kalitesinde…