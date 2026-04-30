Kâr dağıtımı yapmayan istisnadan faydalanamaz

Kurumlar Vergisi Kanunu uyarınca, Gay­rimenkul Yatırım Fonlarının (GYF) ve Ortaklıklarının (GYO) elde etmiş oldukla­rı kazançlar kurumlar vergisinden istisna­dır. Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları, gayri­menkullere, gayrimenkul projelerine, gayri­menkule dayalı haklara ve sermaye piyasası araçlarına yatırım yapabilen, belirli projele­ri gerçekleştirmek ya da belirli bir gayrimen­kule yatırım yapmak amacıyla kurulabilen sermaye piyasası kurumlarıdır.

Gayrimen­kul Yatırım Fonları ise nitelikli yatırımcı­lardan toplanan parayla gayrimenkul port­föyü yöneten tüzel kişiliği olmayan fonlardır. GYO ve GYF lerin vergisel yükümlülüklerine ilişkin çok önemli değişiklikler yapıldı. Söz konusu kurumların 1.1.2025 tarihinden iti­baren elde edilen kazançları için istisna uy­gulaması, kârın % 50 sinin dağıtım şartına bağlandı ayrıca, bu kurumların taşınmazlar­dan elde edilen kazançlar için % 10 asgari ku­rumlar vergisi uygulaması getirildi.

Kâr dağıtımı yapmayan GYO ve GYF’ler istisnadan faydalanamaz

GYO ve GYF lerin kazançları herhangi bir şarta bağlı olmaksızın 2025 yılına kadar ku­rumlar vergisinden istisna idi. Ancak, 7524 Sayılı Kanunla kurumlar vergisinde yapılan değişiklikle, 2025 hesap döneminden başla­mak üzere GYO ve GYF lerin kurumlar ver­gisi istisnasından yararlanmaları, sahip ol­dukları taşınmazlardan elde ettikleri ka­zançların en az yüzde 50’sini dağıtım şartına bağlanmış oldu. Düzenlemeye göre kazancın % 50 sinin kazancın elde edildiği hesap döne­mine ilişkin kurumlar vergisi beyannamesi­nin verilmesi gereken ayı izleyen ikinci ayın (hesap dönemi takvim yılı olanlarda haziran ayı) sonuna dağıtılması şart. Kâr dağıtımı yapmayan GYO ve GYF ler kurumlar vergisi ödemek zorunda kalacak.

Taşınmaz kazancının hesaplanması

Konuyla ilgili olarak Gelir İdaresi Başkan­lığınca 25 Seri Nolu Kurumlar Vergisi Tebliğ Taslağı Nisan ayı başında kamuoyuyla pay­laşıldı. Kâr dağıtımına esas taşınmaz kazan­cı hesaplanırken, taşınmazlardan elde edilen hasılattan, bu faaliyet nedeniyle yüklenilen gider ve maliyet unsurlarının düşülmesi so­nucu bulunacak kazanç dikkate alınacaktır. Taşınmazlara ilişkin faaliyetin veya toplam­da tüm faaliyetlerin zararla sonuçlanması halinde, istisna uygulamasında kar dağıtımı şartının söz konusu olmayacağı tabiidir. Öte yandan, taşınmazlara ilişkin faaliyetlerin karla, diğer faaliyetlerin ise zararla sonuç­lanması ve toplam kazancın taşınmazlardan elde edilen kazançtan düşük olması halinde, kazancın yarısının dağıtılması istisna açısın­dan yeterli sayılacaktır.

Taşınmazlara ilişkin faaliyetler ile bu kap­sama girmeyen işlerin birlikte yürütülmesi halinde müşterek genel giderlerin, bu faali­yetler ile ilgili olarak cari yılda oluşan mali­yetlerin birbirine oranı esas alınarak dağıtıl­ması gerekmektedir.

Dağıtılacak kârın hesabı

Dağıtılması gereken kazancın tespitinde, kurumların Türk Ticaret Kanunu uyarınca ayırması zorunlu olan kanuni yedek akçeler dikkate alınabilecek ve taşınmaz gelirleri­ne isabet eden kanuni yedek akçe tutarı dü­şüldükten sonraki kazancın %50’si dağıtıma konu edilecektir. Karın sermayeye eklenmesi kar dağıtımı sayılmadığından, kar paylarının sermayeye eklenmesi suretiyle kar dağıtım şartının sağlanması söz konusu değildir. Ser­maye piyasası mevzuatına göre belirlenen net dağıtılabilir kar esas alınarak kar dağıtı­mı yapılması mümkündür. Ancak net dağıtı­labilir karın, Vergi Usul Kanununa göre tutu­lan kayıtlar kapsamında tespit edilen kar tu­tarını aşmaması gerekir.