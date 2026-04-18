Kâr uğruna ne kadar ileri gidilir?
Bazen bir haber, sadece bir şirketi anlatmaz. Bir zihniyeti, bir dönemi ve hatta bir çelişkiyi açığa çıkarır.
Fransız çimento devi Lafarge’ın Suriye’deki faaliyetlerini sürdürebilmek için terör örgütlerini finanse ettiği gerekçesiyle mahkûm edilmesi tam da böyle bir haber. Şirketin Suriye’nin kuzeyindeki çimento fabrikasını, iç savaşın en yoğun dönemlerinde dahi kapatmak yerine çalışır halde tutmayı tercih ettiği; bu amaçla sahadaki silahlı güçlerle temas kurduğu ve mahkeme kararına göre faaliyetlerine devam edebilmek için terör örgütlerine finansman sağladığı yıllar sonra yargı süreçleriyle ortaya çıktı.
Bu süreçte yalnızca şirket değil, operasyon ve güvenlikten sorumlu yöneticiler de yargılandı; aralarında eski üst düzey yöneticilerin de bulunduğu sanıklar hakkında hapis cezaları verildi. Özellikle şirketin eski CEO’suna verilen uzun süreli hapis cezası, bu kararların münferit değil, kurumsal düzeyde alındığını açık biçimde ortaya koydu.
Bir fabrikanın çalışmaya devam etmesi için alınan bu kararlar, ilk bakışta operasyonel zorunluluklar gibi görünse de, ortaya çıkan tabloyla birlikte yalnızca ticari bir tercih olmaktan çıkıp etik bir kırılma haline geliyor.
Ama mesele yalnızca bir şirketin aldığı kararlar değil. Mesele, o kararların hangi mantıkla mümkün hale geldiği.
Çünkü bu hikâye, “orası zor bir coğrafyaydı” diye açıklanabilecek bir istisna değil. Aksine, bugünün şirket dünyasının en temel çelişkilerinden birini görünür kılıyor: değerler ile kârlılık arasındaki gerilim.
Kriz mi, tercih mi?
Kurumsal iletişim dünyasında krizler genellikle “beklenmeyen” durumlar olarak tanımlanır. Oysa bazı krizler vardır ki aslında uzun süredir alınmış kararların birikimidir.
Lafarge örneğinde karşımıza çıkan tablo tam da bu. Şirketin Suriye’deki tesisini açık tutmak için farklı temaslar kurduğu, ödemeler yaptığı ve bu sayede operasyonlarını sürdürdüğü yıllar sonra ortaya çıkıyor. Fransız ulusal terörle mücadele savcılığının da altını çizdiği gibi, bu ilişkilerin ne pahasına olursa olsun, hatta terör örgütlerini finanse etmek pahasına dahi kâr elde etme amacıyla sürdürüldüğü vurgulanıyor. Bu noktada artık mesele bir kriz değil; bir tercih.
Ve bu tercih, bize şunu gösteriyor: Bazı şirketler için kriz, iletişim sorunu değil; iş modelinin bir parçası.
Bugün kurumlar kriz anlarında ne söyleyeceklerini, nasıl bir açıklama yapacaklarını, hangi tonu kullanacaklarını çok iyi biliyor. Ama asıl mesele çoğu zaman orada değil. Asıl mesele, krizden önce hangi kararların alındığı.
Bir fabrikanın çalışmaya devam etmesi için hangi sınırlar zorlanır?
Hangi riskler “kabul edilebilir” sayılır?
Ve en önemlisi, hangi noktada “burada durmak gerekir” denir?
Bu soruların cevabı iletişim stratejisinde değil, kurumun değer sisteminde gizlidir.
İletişim neyi kurtarır?
Tam da bu noktada, ister istemez başka bir soru geliyor akla: Böyle bir durumda iletişim neyi kurtarabilir?
Bugün şirketler kriz anlarında nasıl konuşacaklarını çok iyi biliyor. Şeffaflık, sorumluluk alma, hızlı reaksiyon, doğru ton… Bunların hepsi artık kurumsal iletişimin temel refleksleri. Ama bu örnek, o reflekslerin sınırını da gösteriyor.
Çünkü iletişim, alınmış bir kararı açıklayabilir. Ama o kararın neden alındığını ortadan kaldıramaz.
Lafarge örneğinde tartışılan şey bir açıklama eksikliği değil. Yıllar sonra ortaya çıkan tablo, aslında çok daha derin bir sorunu işaret ediyor: İletişim ile gerçeklik arasındaki mesafe.
Şirketler uzun zamandır kendilerini yalnızca yaptıklarıyla değil, anlattıklarıyla da var ediyor. Hikâyeler kuruyor, değerler tanımlıyor, bir duruş inşa ediyor. Ancak bu hikâyeler, gerçek kararlarla desteklenmediğinde hızla kırılgan hale geliyor.
Ve o kırılma anı geldiğinde, en güçlü anlatı bile yeterli olmuyor.
Karar alma ani: Asıl kırılma noktası
Bu nedenle bu tür olaylarda asıl odaklanılması gereken yer kriz anı değil, karar anı.
Bir şirket, faaliyet gösterdiği coğrafyada risklerin arttığını gördüğünde ne yapar?
Çekilir mi, uyum sağlar mı, yoksa her koşulda devam mı eder?
Bu soruların yanıtı sadece finansal değil, aynı zamanda etik bir çerçevede belirlenir. Ancak rekabetin sertleştiği, maliyet baskısının arttığı ve küresel operasyonların karmaşıklaştığı bir dünyada, bu çerçeve giderek esneyebiliyor.
Lafarge örneği tam da bu esnemenin nerelere kadar gidebileceğini gösteriyor. Çünkü burada tartışılan şey yalnızca bir fabrikanın çalışmaya devam etmesi değil. O fabrikanın hangi koşullarda, hangi bedellerle ve hangi sınırlar aşılarak çalıştırıldığı.
Bu yüzden mesele bir şirketin hatası değil, bir karar alma mantığının sınırları.
Büyük resim: Değerler gerçekten ne zaman devreye girer?
Bugün şirketler değerlerden çok söz ediyor. Etik, sorumluluk, sürdürülebilirlik, toplumsal katkı… Bunlar artık sadece iletişim dili değil, aynı zamanda kurumsal kimliğin parçası.
Ama bu tür örnekler bize başka bir şey hatırlatıyor:
Değerler, her şey yolundayken değil, zor zamanlarda anlam kazanır.
Bir şirket için asıl test, riskin yükseldiği, maliyetin arttığı ve kararın zorlaştığı anlarda başlar. Çünkü o anlarda alınan kararlar, o şirketin gerçekten neyi önceliklendirdiğini ortaya koyar.
Bu yüzden mesele yalnızca “ne söylendiği” değil, “hangi noktada neyin göze alındığı”. Bize düşen, şirketleri yalnızca söyledikleri üzerinden değil, karar anlarında yaptıkları üzerinden değerlendirmek.
Çünkü günün sonunda bir kurumun kim olduğunu belirleyen şey, kriz anında kurduğu cümleler değil, o krize giden yolda hangi sınırları aşmayı kabul ettiğidir.
|Borsa
|14.587,93
|2,72 %
|Dolar
|44,8575
|0,12 %
|Euro
|52,7608
|-0,06 %
|Euro/Dolar
|1,1764
|-0,15 %
|Altın (GR)
|7.014,72
|1,50 %
|Altın (ONS)
|4.831,93
|0,86 %
|Brent
|88,2215
|-6,48 %