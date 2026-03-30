Kara birlikleri bölgeye geliyor piyasalar kara kara düşünüyor
ABD ve İsrail’in 28 Şubat’ta İran’a saldırmasıyla başlayan savaşta 1 ay geride kaldı. Bu süreçte savaşın geleceğine yönelik yapılan her açıklama fiyatlamalar üzerinde etkili oluyor. Özellikle ABD Başkanı Donald Trump’ın 1 ay içerisinde yaptığı açıklamalar piyasalarda her iki yönlü dalgalanmalara neden oldu. Savaşın kısa sürede sona ereceğine yönelik söylemler, hisse senetlerinde yukarı, petrol fiyatlarında aşağı yönlü hareketleri hızlandırırken savaşın bölgeye yayılabileceği ve kara harekatıyla uzun süre devam edeceği beklentilerini kuvvetlendiren gelişmeler, risk algısını düşüren hareketlere neden oldu. Geride bıraktığımız haftada yine piyasalar, Orta Doğu’daki gelişmelere göre hareket etti.
Kara birlikleri bölgeye ulaştı
Hürmüz Boğazı’nı açması için 48 saat veren, aksi halde İran’ın elektrik santrallerini vuracağı tehdidinde bulunan Trump, hafta başında İran ile olumlu görüşmeler yaptıklarını ve bu süreyi 5 güne uzattığını söyledi. Trump, haftanın ilerleyen günlerinde bu süreyi 10 güne uzattı. İran ise en başta görüşmeleri reddetti, ardından ABD’nin şartlarına karşı kendi şartlarını sundu. Tüm bunlar yaşanırken ABD, kara birliklerini yola çıkardı ve birliklerin 27 Mart’ta bölgeye ulaştığı söylendi. Kara birliklerinin devreye girmesi savaşın uzayacağı endişelerine artırırken, küresel piyasalar cuma günü kötü kapanışlara imza attı. Wall Street’te S&P 500 Endeksi yüzde 1.67, Dow Jones yüzde 1.73 geriledi, Brent petrolün varil fiyatı ise yeniden 105 doların üzerine çıktı.
Petrol fiyatları takip edilecek
ABD, petrolün varil fiyatının 200 dolara çıkması halinde ekonominin nasıl etkileneceğine yönelik ‘stres testi’ yaptığı haberleri tedirginliği artırdı. Ancak ABD yetkilileri, bu çalışmanın rutin değerlendirmelerin bir parçası olduğunu belirtti. İran ise petrolü 130 dolara çıkarmak için eşi benzeri görülmemiş saldırılar başlatacaklarını açıkladı. Petrol fiyatlarının seyri özellikle Türkiye gibi enerji ithal eden ülkeler için oldukça kritik. Son gelişmeler tansiyonu düşürmekten ziyade tansiyonu daha da artıran türden. Savaşın içeride piyasalara etkisi en çok hisse senedi fiyatlamalarında ve Merkez Bankası’nın döviz rezervi üzerinde görüldü. BIST 100 Endeksi artan yabancı satışlarının etkisiyle bu yıl gördüğü tarihi zirvesinden yüzde 13 civarı geri çekildi. Merkez Bankası’nın rezervlerinde 27 Şubat’tan bu yana yaşanan erime ise 40 milyar olarak hesaplanıyor.
Piyasalarda tansiyon yüksek
Yeni haftada da piyasaların gözü İran savaşıyla ilgili haber akışlarında olacak. Washington Post’ta yer alan habere göre, binlerce Amerikan askeri ve deniz piyadesi Orta Doğu’ya sevk ediliyor. Trump’ın onay vermesi halinde nakledilen askerlerin İran’da haftalarca sürebilecek kara harekatı kapsamında konuşlandırılacağı belirtiliyor. Yeni bir gelişme olmaması halinde piyasaların yeni haftaya da düşük risk algısıyla başlayabileceği söyleniyor. Merkez Bankası, döviz talebini karşılarken, altın rezervlerini de devre alırken, kurlarda ciddi bir hareket beklenmiyor. Haftaya 12 bin 698 puandan başlayacak Borsa İstanbul için 12 bin 400-12 bin 500 puan seviyeleri kritik destek noktaları olarak öne çıkıyor. Bu seviyenin altına inilmesi halinde 12 bin -12 bin 200 puan seviyeleri gündeme gelebilir. Yukarı yönlü hareketlerde 12 bin 800, 13 bin puan seviyeleri ilk direnç bölgeleri. Genel bir rahatlamadan bahsedebilmek için endeksin 13 bin 450 puanın üzerine çıkması gerektiği ifade ediliyor.
