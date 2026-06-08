‘Kara Cuma’ sonrası gözler faiz kararında
Piyasalarda tansiyonun yükseldiği günlerden geçiyoruz. Yurt içinde piyasalar bayram tatili dönüşünde haftaya ilk çeyrek büyüme rakamlarıyla başladı. Türkiye ekonomisi ilk çeyrekte yüzde 2,5 ile yüzde 2,7 olan beklentilerin hafif altında büyüdü. Söz konusu verinin fiyatlamalar üzerinde pek bir etkisinin olmadığı görüldü. Borsa İstanbul hafta boyunca dar bir aralıkta hareket etti. Cuma günü açıklanan mayıs ayı enflasyon rakamlarının yüzde 1,71 ile beklentilerin üzerinde gelmesi moralleri bir miktar bozdu. Özellikle Bank of America’nın (BofA) hafta boyunca yoğun şekilde satış yapması piyasada en çok konuşulan konulardan biri oldu. Ancak cuma günü yurtiçi piyasalar kapandıktan sonra küresel piyasalarda yaşananlar tam anlamıyla tarihe geçecek türdendi. Hisse senetlerinden kriptolara, altın ve gümüşten petrole birçok yatırım aracı sert şekilde değer kaybetti. Tüm piyasalarda hızla nakde geçme eğiliminin yoğun şekilde hissedildiği bir gün oldu.
Satış dalgasının ana nedenleri
Küresel piyasalarda cuma akşamı yaşanan satış dalgası, birçok yatırımcının ‘neler oluyor” sorusunu sormasına neden oldu. Çünkü somut bir haber akışı yoktu. Düşüş sonrası yapılan yorumlarda, bazı gerekçeler öne sürüldü. Cuma günü açıklanan mayıs ayı ABD istihdam verisinin 172 bin ile 95 bin olan beklentinin oldukça üzerinde geldi. Veri sonrası ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz indirimi bir yana faiz artırımına gidebileceği beklentilerini artırdı. ABD ile İran arasında Hürmüz Boğazı’nda gemi trafiğini eski haline getirecek kalıcı barış görüşmelerinin bir türlü sonuçlanmaması, hatta ara ara çatışma haberlerinin gelmesi yüksek seyreden petrol fiyatlarına bağlı olarak enflasyonist baskılarının devamını sağlıyor. Diğer taraftan Elon Musk’ın uzay ve yapay zeka şirketi SpaceX’in bu hafta cuma günü rekor bir değer ile halka arz edilecek olması, arza katılacakların nakit yaratmak için satışa geçtiği ifade edildi.
Gözler Merkez’in faiz kararında
Son aylarda hızla yükselen yapay zeka hisselerinde yaşanan kar satışları ve kritik destek bölgelerinin kırılmasıyla algoritmik işlemlerde tetiklenen stop-loss (zararı kes) hareketleri satış dalgasını ‘tam anlamıyla kusursuz fırtına’ya çevirdi. Bu hafta piyasalar için oldukça kritik olacak. Jeopolitik riskler ve teknoloji sektörüne ilişkin gelişmeler küresel piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacak. Bu hafta ABD’de açıklanacak salı günü dış ticaret dengesi, çarşamba Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), perşembe Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), haftalık işsizlik maaşı başvuruları, cuma Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi takip edilecek. Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) faiz kararları yine fiyatlamalar üzerinde belirleyici olacak. Piyasalarda genel beklenti TCMB’nin faizleri sabit tutacağı yönünde. Ancak 400 baz puanlık artırım olacağını düşünen ekonomistler de var.
SPK’dan kritik düzenleme
Haftaya 13 bin 694 puandan başlayacak Borsa İstanbul’da 13 bin 500 puan seviyesinde bulunan destek bölgesi kritik öneme sahip. Bu seviyenin aşağıya doğru kırılması halinde satışların hızlanabileceği ve 13 bin 100 puandaki desteğinin test edilebileceği düşünülüyor. Endekste tam bir rahatlamadan bahsedilebilmesi içinse 14 bin 100 puan seviyesinin üzerine çıkılması gerektiği ifade ediliyor. Öte yandan cuma günü piyasalar kapandıktan sonra Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından yapılan halka açıklık oranlarıyla ilgili düzenleme hisse bazlı hareketliliğe neden olabilir. Yayımlanan karara göre, fiili dolaşımdaki pay oranı hesaplamasında dikkate alınmayan paylar arasına, sermaye veya yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların sahip olduğu ve serbest ya da özel fon katılma paylarına verilen paylar da eklendi. 15 Haziran’da uygulanmaya başlanacak kararla bazı şirketin fiili dolaşım oranı düşebilir. Dolayısıyla fiili dolaşımı düşük görünen hisselerin endeks ağırlıkları da gerileyebilir.
|Borsa
|13.694,19
|-1,28 %
|Dolar
|46,0465
|0,04 %
|Euro
|53,0856
|-0,66 %
|Euro/Dolar
|1,1512
|-0,10 %
|Altın (GR)
|6.484,12
|-2,60 %
|Altın (ONS)
|4.328,61
|-3,28 %
|Brent
|92,0870
|-2,40 %