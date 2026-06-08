‘Kara Cuma’ sonrası gözler faiz kararında

Piyasalar­da tansiyo­nun yükseldiği günlerden ge­çiyoruz. Yurt içinde piyasa­lar bayram ta­tili dönüşün­de haftaya ilk çeyrek büyü­me rakamla­rıyla başladı. Türkiye ekonomisi ilk çey­rekte yüzde 2,5 ile yüzde 2,7 olan beklentilerin ha­fif altında büyüdü. Söz ko­nusu verinin fiyatlamalar üzerinde pek bir etkisinin olmadığı görüldü. Borsa İstanbul hafta boyunca dar bir aralıkta hareket etti. Cuma günü açıklanan ma­yıs ayı enflasyon rakamla­rının yüzde 1,71 ile beklen­tilerin üzerinde gelmesi moralleri bir miktar boz­du. Özellikle Bank of Ame­rica’nın (BofA) hafta bo­yunca yoğun şekilde satış yapması piyasada en çok konuşulan konulardan bi­ri oldu. Ancak cuma günü yurtiçi piyasalar kapan­dıktan sonra küresel pi­yasalarda yaşananlar tam anlamıyla tarihe geçecek türdendi. Hisse senetle­rinden kriptolara, altın ve gümüşten petrole birçok yatırım aracı sert şekilde değer kaybetti. Tüm piya­salarda hızla nakde geçme eğiliminin yoğun şekilde hissedildiği bir gün oldu.

Satış dalgasının ana nedenleri

Küresel piyasalarda cu­ma akşamı yaşanan satış dalgası, birçok yatırımcı­nın ‘neler oluyor” sorusu­nu sormasına neden ol­du. Çünkü somut bir haber akışı yoktu. Düşüş sonra­sı yapılan yorumlarda, ba­zı gerekçeler öne sürüldü. Cuma günü açıklanan ma­yıs ayı ABD istihdam ve­risinin 172 bin ile 95 bin olan beklentinin oldukça üzerinde geldi. Veri son­rası ABD Merkez Banka­sı’nın (Fed) faiz indirimi bir yana faiz artırımına gi­debileceği beklentilerini artırdı. ABD ile İran ara­sında Hürmüz Boğazı’nda gemi trafiğini eski haline getirecek kalıcı barış gö­rüşmelerinin bir türlü so­nuçlanmaması, hatta ara ara çatışma haberlerinin gelmesi yüksek seyreden petrol fiyatlarına bağlı ola­rak enflasyonist baskıları­nın devamını sağlıyor. Di­ğer taraftan Elon Musk’ın uzay ve yapay zeka şirke­ti SpaceX’in bu hafta cu­ma günü rekor bir değer ile halka arz edilecek olması, arza katılacakların nakit yaratmak için satışa geçti­ği ifade edildi.

Gözler Merkez’in faiz kararında

Son aylarda hızla yükse­len yapay zeka hisselerin­de yaşanan kar satışları ve kritik destek bölgelerinin kırılmasıyla algoritmik iş­lemlerde tetiklenen stop-loss (zararı kes) hareket­leri satış dalgasını ‘tam anlamıyla kusursuz fırtı­na’ya çevirdi. Bu hafta pi­yasalar için oldukça kri­tik olacak. Jeopolitik risk­ler ve teknoloji sektörüne ilişkin gelişmeler küresel piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacak. Bu haf­ta ABD’de açıklanacak sa­lı günü dış ticaret dengesi, çarşamba Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), perşem­be Üretici Fiyat Endek­si (ÜFE), haftalık işsizlik maaşı başvuruları, cuma Michigan Üniversitesi tü­ketici güven endeksi ta­kip edilecek. Avrupa Mer­kez Bankası’nın (ECB) ve Türkiye Cumhuriyet Mer­kez Bankası’nın (TCMB) faiz kararları yine fiyatla­malar üzerinde belirleyici olacak. Piyasalarda genel beklenti TCMB’nin faiz­leri sabit tutacağı yönün­de. Ancak 400 baz puanlık artırım olacağını düşünen ekonomistler de var.

SPK’dan kritik düzenleme

Haftaya 13 bin 694 pu­andan başlayacak Bor­sa İstanbul’da 13 bin 500 puan seviyesinde bulu­nan destek bölgesi kritik öneme sahip. Bu seviye­nin aşağıya doğru kırılma­sı halinde satışların hız­lanabileceği ve 13 bin 100 puandaki desteğinin test edilebileceği düşünülüyor. Endekste tam bir rahatla­madan bahsedilebilmesi içinse 14 bin 100 puan se­viyesinin üzerine çıkılma­sı gerektiği ifade ediliyor. Öte yandan cuma günü pi­yasalar kapandıktan sonra Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından yapılan halka açıklık oranlarıy­la ilgili düzenleme hisse bazlı hareketliliğe neden olabilir. Yayımlanan kara­ra göre, fiili dolaşımdaki pay oranı hesaplamasında dikkate alınmayan paylar arasına, sermaye veya yö­netim kontrolünü elinde bulunduran ortakların sa­hip olduğu ve serbest ya da özel fon katılma paylarına verilen paylar da eklendi. 15 Haziran’da uygulanma­ya başlanacak kararla bazı şirketin fiili dolaşım oranı düşebilir. Dolayısıyla fii­li dolaşımı düşük görünen hisselerin endeks ağırlık­ları da gerileyebilir.