Kara taşıtı geçici olarak nasıl ithal edilir-1

Sayın DÜNYA okurları, yurt dışından geçici olarak araç getirmek gümrük mevzuatı bakımından belli kurallara bağlanmış ve bu araçların yurtta kalma süreleri sınırlandırılmış bulunuyor.

Bu tür araçlar gümrüklerde üç şekilde işleme tabi tutuluyor. Turistik kolaylıklardan yararlanarak, Geçici Giriş Belgesi kapsamında ve ticari kullanıma mahsus araç getirilebiliyor.

Bu yazımın konusunu turistik kolaylıklar oluşturuyor.

Türkiye gümrük bölgesi dışında yerleşik kişiler tarafından ikamet yerlerinde üzerlerine kayıtlı bulunan ya da başkasına ait olup vekâleten veya kiralama yoluyla getirilen kişisel kullanıma mahsus kara taşıtları 1 No.lu Taşıt Takip Programına kaydedilerek getirilebilir. Avrupa Birliği ve Avrupa Serbest Ticaret Birliği ülkelerinde ikamet eden kişiler, ikamet yerleri dışındaki Avrupa Birliği ve Avrupa Serbest Ticaret Birliği ülkelerinde adlarına kayıtlı taşıtlarını da getirebilirler. Kişisel kullanıma mahsus kara taşıtı tarafından çekilerek birlikte getirilen römork ve karavan için ayrı kayıt yapılıyor. Kaydı yapan memur tarafından ilgilinin pasaportuna bilgi vermek amacıyla tatbik edilen "taşıt kaşesinde" süre sonu belirtiliyor.

Keza; miras yoluyla intikal eden taşıtlar ile malûl ve sakatlar, bedelsiz ithalat hakkına sahip kişiler, ülkemize görevli olarak gelen yabancı ülke görevlileri, yabancı basın yayın organlarının yabancı uyruklu mensupları, NATO mensupları tarafından getirilen kişisel kullanıma mahsus kara taşıtları ve ülkemizden transit olarak geçecek olan kişisel kullanıma mahsus kara taşıtları ile ambulans ve diğer kurtarma araçları getirilebilir.

Taşıtın Avrupa Birliği üyesi ülke uyruklu kişiler tarafından kimlik kartı kullanılmak suretiyle getirilmesi hâlinde, ilgililerin pasaportu bulunmadığından, "taşıt kaşesi" İçişleri Bakanlığınca tanzim edilen giriş-çıkış formunun gümrükle ilgili bölümüne tatbik ediliyor.

Türkiye gümrük bölgesi dışında yerleşik kişilerin getirdikleri taşıtları 730 (yedi yüz otuz) gün süre ile yurtta kalabilir. Verilecek olan izin süresi kişinin Türkiye'de kalabileceği süreden uzun olamaz.

Türkiye gümrük bölgesi dışında yerleşik kişilerden, malulen emekli olanlar ile ön emeklilik hakkı kazananlar dâhil yurtdışından emekli olanların, emeklilik belgesini ibraz etmeleri hâlinde, taşıtlarına 730 (yedi yüz otuz) gün süre veriliyor.

Bu kişilerden emeklilik tarihinden sonra Türkiye Gümrük Bölgesine ilk defa getirecekleri kişisel kullanıma mahsus kara taşıtları için Türkiye'ye son giriş tarihinden geriye doğru bir yılda en az (185) yüz seksen beş gün Türkiye Gümrük Bölgesi dışında bulunması koşulu aranmıyor.

Ayrıca, verilen geçici ithalat izin süresinin tamamını kullanmadan taşıtıyla Türkiye gümrük bölgesi dışına çıkan emeklilerin, izin süresi içinde olmak koşuluyla, izinden kalan sürelerini kullanmak üzere taşıtıyla yeniden Türkiye gümrük bölgesine girişlerinde Türkiye'ye son giriş tarihinden geriye doğru bir yılda en az (185) yüzseksenbeş gün Türkiye gümrük bölgesi dışında bulunma koşulu aranmıyor.

Belirtilen tüm sürelerin tamamının kullanılmasından sonra, yeniden Türkiye'ye taşıt getirilebilmesi için kişi ve taşıtın, çıkış tarihinden itibaren en az 185 (yüz seksen beş) gün süreyle fiilen yurtdışında bulunmaları gerekiyor.

Taşıt getirmek istedikleri tarih itibariyle son 185 (yüz seksen beş) gününü kesintisiz olarak Türkiye Gümrük Bölgesi dışında geçirmediği anlaşılan kişilere, önceden verilmiş bulunan sürelerden taşıtın ve kişinin Türkiye'de kaldıkları süre düşüldükten sonra arta kalan süre verilebiliyor.

Taşıta verilecek süre hesaplanırken, taşıt ve kişi için süreler ayrı ayrı hesaplanır ve kısa olan süre veriliyor. 1 No.lu Taşıt Takip Programı kişilerin Türkiye'de taşıtsız olarak bulundukları sürelere ilişkin bir bilgi vermediğinden, kişinin Türkiye'de taşıtsız olarak bulunduğu süreler göz önünde bulunduruluyor.

Geçici ithal edilmek istenilen taşıta ilişkin mülkiyet değişikliği yapılmış olması halinde, taşıtın daha önce Türkiye'de bulunduğu süreler göz önünde bulundurulmuyor. Herhangi bir nedenle iç gümrük idarelerince teslim alınan ve yurtta kalma süresi bulunmayan taşıtların yurtdışı edilmek üzere sınır gümrük idarelerine sevk işlemleri, 1 No.lu Taşıt Takip Programı’na kayden en çok 7 (yedi) gün süre verilerek gerçekleştiriliyor.