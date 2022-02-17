Kara taşıtı geçici olarak nasıl ithal edilir (2)

Sayın DÜNYA okurları, Yurt dışından geçici olarak araç getirmek gümrük mevzuatı bakımından belli kurallara bağlanmış ve bu araçların yurtta kalma süreleri sınırlandırılmış bulunuyor. Bu tür araçların gümrüklerde üç şekilde işleme tabi tutulduğunu önceki yazımda belirtmiştim.

Bu yazımın konusunu geçici giriş belgesi kapsamında getirilen araçlar ile ticari kullanıma mahsus araçlar oluşturuyor.

Geçici Giriş Belgesi kapsamı taşıtların geçici ithal işlemleri MA ve Takrir Modülü’ne kaydedilerek yapılıyor ve süre uzatım talepleri ile süresi içerisinde yurtdışı edilip edilmedikleri, ilgili gümrük idaresince bu modül üzerinden takip ediliyor. Göreve başlama tarihi öncesinde veya sonrasında yurtdışında tescil edilmiş bu taşıtlar, görev süresi içerisinde Türkiye Gümrük Bölgesi’ne getirilebiliyor. Taşıtlar ile ilgili geçici ithal işlemlerinin yapılabilmesi için taşıtın ayniyetinin tespitini teminen kişinin veya temsilcisinin taşıt ile birlikte gümrük idaresine istenen belgelerle birlikte müracaat etmesi gerekiyor.

Gümrük idaresi, geçici ithali yapılan taşıtın trafiğe tescili ve dâhilde alınmakta olan vergilerin tahsili için geçici trafik tescil belgesini düzenleyip taşıtın tescil işleminin yapılacağı notere gönderiyor. Geçici trafik tescil belgesinin düzenlenmesi için gümrük idaresine başvurunun bu taşıtların Türkiye Gümrük Bölgesi’ne ilk giriş tarihinden itibaren 30 (otuz) gün içinde yapılması gerekiyor. Verilen MA-MZ plaka numarasının ilgili noterce bildirilmesine müteakip MA ve Takrir Modülü’ne kayıt işlemi gerçekleştiriliyor. Bu kapsamda getirilen taşıtların süresi içerisinde olmak kaydıyla birden fazla çıkış ve girişlerine izin veriliyor.

Bu taşıtlara, kişinin Türkiye'deki ikamet izin süresi ve diğer belgelerindeki süreler göz önünde bulundurularak 24 (yirmi dört) ayı geçmemek üzere süre veriliyor.

Ticari kullanıma mahsus kara taşıtlarının giriş işlemleri NCTS ve TIR karnesi kapsamında eşya taşıyanlar hariç, tüzel kişilikler adına kayıtlı otomobil, minibüs, arazi taşıtı, kamyonet ve motosikletlerden eşya ve yolcu taşıyanlar 2 No.lu Taşıt Takip Programı’na; taşımayanlar ise 1 No.lu Taşıt Takip Programı’na kaydedilir.

Ticari kullanıma mahsus kara taşıtlarının gümrüklü sahadan çıkışı sırasında boş olup olmadıkları görevlendirilen gümrük ya da muhafaza memurları tarafından kontrol ediliyor.

Ticari kullanıma mahsus kara taşıtlarına 30 (otuz) güne kadar, toplu gezilerde kullanılan otobüslere 90 (doksan) güne kadar, Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca valiliklerce düzenlenen sınır ticareti uygunluk belgesine istinaden yapılan ithal eşyası taşımacılığında kullanılan taşıtlara 15 (onbeş) güne kadar, 1 No.lu Taşıt Takip Programı’na kayden giriş yapan tüzel kişiliklere ait otomobil, minibüs, arazi taşıtı, kamyonet ve motosikletlere 90 (doksan) güne kadar, süre veriliyor. Taşıtlar için gümrüklerden geçiş karnesi ibraz edilmiş ise yukarıda belirtilen süreler de dikkate alınarak, karnede belirtilen süreler dâhilinde işlem yapılıyor.