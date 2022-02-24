Kara taşıtı geçici olarak nasıl ithal edilir (3)

Sayın DÜNYA okurları, yurt dışından geçici olarak araç getirmek gümrük mevzuatı bakımından belli kurallara bağlanmış ve bu araçların yurtta kalma sürelerinin sınırlandırılmış bulunduğunu ve bu tür araçların gümrüklerde üç şekilde işleme tabi tutulduğunu önceki iki yazımda belirtmiştim.

Bu yazımda ise araçların Türkiye’den çıkarılmaması ve şartların ihlali halinde yapılabilecekleri belirteceğim.

Gümrük idareleri tarafından taşıt takip programları üzerinden her ay sorgulama yapılarak, kendi idarelerinden girişi yapılan ve süresi içerisinde çıkarılmayan kişisel ve ticari kullanıma mahsus kara taşıtları tespit ediliyor ve taşıtların çıkış yapıp yapmadığı ilgili programlardan 4 (dört) ay süre ile takip ediliyor. Yapılan araştırma sonucunda taşıtın yurt dışına çıkış yaptığının tespit edilmesi hâlinde kayıt kapatma işlemi gerçekleştiriliyor.

Yapılan araştırmadan sonuç alınamaması halinde, süresi içerisinde yurtdışı edilmeyen taşıtlara ilişkin bilgiler, İçişleri Bakanlığı nezdinde gerekli takibatlardı bulunulmak üzere her yılın nisan, ağustos ve aralık aylarında bağlı bulunduğu Bölge Müdürlüğü aracılığıyla Gümrükler Genel Müdürlüğü’ne intikal ettiriliyor.

Geçici ithaline izin verilen kişisel ve ticari kullanıma mahsus kara taşıtlarının; getiriliş amacı dışında kullanılması, bir başkasına kiralanması, ödünç verilmesi, başka bir şahsa izinsiz devredilmesi, satılması, hak sahibi olmayan kişilerce kullanılması, taşıtla birliktegiren ve belgelerinde kayıtlı olan parçalarının izinsiz olarak değiştirilmesi, yurtta kalma süreleri içerisinde yurtdışına çıkarılmaması veya herhangi bir gümrük idaresine teslim edilmemesi hâlinde, Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu hükümleri saklı kalmak kaydıyla, Gümrük Kanununun 238.maddesi uyarınca ceza uygulanıyor ve geçici ithal izni iptal edilerek taşıt gümrük idaresince teslim alınıyor.

Yabancı ülke çıkışlı Türkiye varışlı ya da yabancı ülke varışlı olan ve ülkemizde transit hâlinde bulunan geçici (ZOLL) plakalı taşıtların verilen süre içerisinde yurtdışı edilmemesi hâlinde, Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu hükümleri saklı kalmak kaydıyla Gümrük Kanunu uyarınca usulsüzlük para cezası uygulanıyor. Geçici ithalat izni verilen kişinin öldüğünün belgelendirilmesi halinde üçüncü şahıslar tarafından getirilen taşıtlar, herhangi bir ceza uygulanmasına gerek bulunmadan gümrük idaresince teslim alınıyor. Kaza ya da arıza sebebiyle, geçici ithalat izni verilen kişi tarafından gümrük idaresine teslim edilemeyen taşıtlar, yetkili olduğunu belgelendiren sigorta şirketleri tarafından gümrük idaresine teslim edilebiliyor.

Giriş gümrük idarelerince, şartların ihlali nedeniyle tahakkuk ettirilecek gümrük vergileri ile ilgili olarak; Herhangi bir belge ibraz edilmeksizin programa kayden Türkiye'ye geçici girişi yapılan taşıtlar ile yabancı taşıtlar geçici giriş formu kapsamı taşıtlar için ilgili kişi, yabancı taşıtlar geçici giriş karnesi kapsamı taşıtlar ile kefil kuruluş kefaletindeki yabancı otomobil kulüplerince verilen gümrüklerden geçiş karnesi kapsamı taşıtlar için kefil kuruluş, geçici giriş belgesi kapsamı taşıtlar için taahhütnameyi veren kuruluş, nezdinde takibat işlemlerine başlanılıyor.