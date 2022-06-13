Karabağ, Gürcistan ve Türkiye arasında kadın kooperatifleri köprüsü

Pasha Bank, Azerbaycan merkezli Pasha Holding’in iştiraklerinden biri. Bir aile şirketi olan holdingin turizmden, teknolojiye birçok alanda şirketleri var. Pasha Bank olarak Gürcistan, Azerbaycan ve Türkiye’de faaliyet gösteren kurumsal yatırımlara destek veriyorlar. Bankanın topluma dokunan tarafında ise bugüne kadar hep sanat ön plana çıkmış. Pasha Bank Genel Müdür Yardımcısı Hale Yıldırım, bu durumu “Azerbaycan’da sanat olmazsa olmaz. Sanata destek vermek bankanın öncelikleri arasında” sözleriyle açıklıyor.

Türkiye’de daha önce sanat sponsorlukları, açılan sergiler dikkat çekmişti. İki yıldır dijital sanat bankanın radarına girmiş durumda. Bu yıl ikinci kez Dijital Sanat Festivali’nin sponsoru oldular. Yıldırım, dijital sanattan Türkiye ve Azerbaycan’ın önemli yetenekleri bulunmasını, bu isimlerin dünya çapında dikkat çeken işlere imza atmalarını desteklenmesi gereken değerler olarak nitelendiriyor. Sohbetimizin bir yerinde, “Dijital sanata sadece görünürlük ve kitlelerle buluşma noktasında değil, yeni yeteneklerin yetiştirilmesi sürecinde de destek vermeyi planlıyoruz” diyor.

Kadınların sesi gür çıkıyor

Pasha Bank’ın 4 Levent’teki ana binasında sanata olan ilgiyi gözlemlemek mümkün. Bu yıl Türkiye’deki altıncı yaşını kutlayan bankanın 61 çalışanı var. Gürcistan’da 400, Azerbaycan’da ise 1000 çalışanla hizmet veriyorlar. Özellikle sürdürülebilir finansmanda öne çıkmayı planladıklarını anlatan Yıldırım, bankanın ilk gününden itibaren ekipte olan bir isim. Çok büyümeden yana değiller. “Ancak kaliteli büyüyoruz. Kurumsal finansman ve topluma katkı önemli. Sürdürülebilir finansman projelerimizin büyük bölümünü yenilenebilir enerji oluşturuyor” diye anlatıyor çalışma tarzlarını.

“Kadınların sesinin gür çıktığı bir banka” olarak tanımlıyor Pasha Bank’ı. Direktör seviyesindeki yöneticilerin yüzde 70’i, icranın ise yüzde 50’si kadınlardan oluşuyor. Bir de Beykent Üniversitesi’yle başlattıkları Geleceğin Kadın Yöneticileri adında programları var. Her yıl yönetici adayı genç kadınları stajyer olarak alıp gelişim programına dahil ediyorlar.

Tarımda yeni projeler planlanıyor

Hale Yıldırım’ın en çok üzerinde durduğu konu, bankanın ilk günden itibaren Türkiye, Gürcistan ve Azerbaycan arasındaki bağları güçlendirme amacında olduğu. Bütün projeleri bu amaç odağında yürüttüklerini söylüyor.

Son dönemde Pasha Holding’in odaklandığı tarım alanındaki çalışmalar da bu amacın dışında değil. Hale Yıldırım, “Azerbaycan tarım cenneti. Özellikle Karabağ bu alanda çok önemli. Grubumuzun tarım sektöründe şirketleri var. Bu nedenle kurumsal sosyal sorumluluk projelerimizde sanatın yanı sıra tarımı da odağımıza aldık. Banka olarak tarıma 705 milyon TL’lik kaynak aktardık” diyor.

Tarımı ön plana çıkaran planları kadınlar ve kırsal kalkınma odağında kurgulamış Hale Yıldırım ve ekibi. Bu amaçla Gürcistan, Karabağ ve Türkiye’yi birbirine bağlayan geniş çaplı bir sosyal projenin hazırlıkları tamamlanmak üzere. Diyor ki Yıldırım; “Kadın ve tarımı bir araya getirecek bir çalışma yürütüyoruz. Türkiye’de Ege Bölgesi ile başlayacağız. Kadın kooperatiflerini destekleyeceğiz. Her yıl bir bölge seçilecek. Tarladan raflara uzanan bir destek planı yaptık. Banka çalışanları da gönüllü olarak projede yer alacak. Amacımız kadınların tarımsal kalkınmadaki gücüne destek vermek. 2022, projenin netleştiği, görücüye çıktığı sene olacak. Asıl çalışma ise 2023’te başlayacak.”

Emekten Sepete, 14 kooperatife ulaştı

Visa, UNDP ve Habitat Derneği ortaklığında hayata geçirilen Emekten Sepete Kadın Kooperatiflerini Destekleme Programı’nın bir yıllık sonuçları açıklandı. 30 üye banka ve e-para kuruluşunun desteğiyle 13 yıldır yürütülen Paramı Yönetebiliyorum projesi kapsamında hayata geçirilen programa Türkiye’nin dört bir yanından 14 kadın kooperatifi dahil oldu.

Kadın girişimcilere program kapsamında 11 konuda 60 saat eğitim verildi. Her kooperatife bilgisayar başta olmak üzere e-ticaret için gerekli teknolojik destek sağlandı. Habitat Derneği Başkanı Sezai Hazır, dijitalleşme yolunda önemli mesafe kaydeden kooperatiflerin eğitimlerle birlikte yüzde 76’sının satış kanallarını çeşitlendirdiğini, yüzde 47’sinin ise ihracat hedefler hale geldiğini söylüyor.

Visa Türkiye Genel Müdürü Merve Tezel ise sosyal getiri raporuna dikkat çekiyor. Tezel, gelinen noktayı “Dijitalleşme desteği verdiğimiz kooperatiflerden olumlu dönüşler aldık. Sosyal etki çalışmamızın sonuçları programda aktarılan her 1 TL’lik desteğin 2,08 TL’lik değer olarak dönüş yaptığını gösterdi” sözleriyle özetliyor.