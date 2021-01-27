Karabağ’ın yolunu Kolin İnşaat yapacak

Karabağ Savaşı’nda verdiği 44 günlük mücadele sonunda yaklaşık 28 yıldır Ermeni işgalindeki topraklarını kazanan Azerbaycan, bölgede hayatı tekrar canlandırmaya başladı. Türkiye’nin sınırsız destek verdiği Azerbaycan, savaşın sonunda ilk olarak Karabağ’daki önemli şehirleri birbiriyle buluşturacak altyapı çalışmalarını hayata geçiriyor. 10 Kasım’da Karabağ Zaferi’ni tescil eden anlaşmanın imzalanmasının bir hafta sonrasında başlayan süreçte Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in ziyaret ettiği Şuşa, Cebrayil, Fuzuli gibi kadim şehirlerde yol çalışmaları için de temel atma törenleri gerçekleşti. Temelini bizzat Aliyev’in attığı tören iki önemli kent olan Fuzuli ve Şuşa birbiriyle daha modern bir yol ile bağlanacak. Fuzuli ilinin Ahmetbeyli köyünden başlayan yeni yol, 20 yerleşim biriminden geçecek, oradan da Şuşa'ya uzanacak. Azerbaycan Devlet Kara Yolları Ajansı’nın (Azeryol) üstlendiği projenin uzunluğu 101.5 kilometre olacak. Yeni otoyol Bakü ile Şuşa arasındaki mesafeyi de 363 kilometreye indirecek. Yeni otoyolun 2022’ye kadar tamamlanması bekleniyor. Aliyev’in imzaladığı kararnamede yolun tasarımı için 50 milyon manat (29.4 milyon dolar) bütçe ayrıldı. 4 şeritten ve 5 bölümden oluşacak yolu ise bir Türk şirketi; Kolin İnşaat yerli bir ortakla yürütecek.

8 ŞANTİYENİN 4’Ü AZERBAYCAN’DA

Azerbaycan Hükümeti, 2021 yılında kurtarılan bölgelerdeki yeniden yapılanma çalışmaları için 2.2 milyar manat yani 1.3 milyar dolarlık bir bütçe ayırdı. Ayrılan bu fon elektrik, gaz, su, iletişim, yollar, eğitim, sağlık gibi altyapı çalışmalarını içeriyor. Türkiye’de son yıllarda aldığı ihalelerle öne çıkan Kolin İnşaat, Azerbaycan’da çalışmalara şantiye kurarak başladı. Kolin’in yurtdışında Kuveyt ve Libya’nın yanı sıra Azerbaycan’da şantiyesi bulunuyor. Kuveyt’te bir, Libya’da üç, Azerbaycan’da da şu anda dört şantiye var. Bu şantiyeler Masalli-Astara Otoyolu, Bakü Rusya Devlet Sınırı Otoyolu, Alat-Astara Otoyolu ve Masalli- Celilabad Otoyolu projeleri için çalışıyor. Bir başka deyişle Kolin’in yol yapımında yurtdışındaki merkez ülkesi Azerbaycan oluyor. Karabağ Savaşı sonrasında bölgenin tekrar canlanması konusunda Türk şirketlere büyük görev düşüyor. Özellikle Afrika, Ortadoğu ve Rusya’da Türk inşaat sektörü iş alımlarında düşüş yaşarken, Azerbaycan yeni bir fırsat oluşturacak gibi görünüyor.

Demirören Grubu piyangoyu devralacak

Hatırlayacağınız üzere son 2 haftada Azerbaycan’da Türk şirketleri göze çarpan proje ve işler üstlendi. Tekfen İnşaat, Azerbaycan Merkez Bankası'nın yeni binasının projelendirme ve yapım işlerini anahtar teslim olarak üstlendi. 1995'ten beri Azerbaycan'daki faaliyetlerini aralıksız sürdüren Tekfen’in 36 ayda tamamlayacağı Merkez Bankası binası, 37 kat olarak, 168 metre yükseklikte inşa edilecek. Ancak bu süreçte en önemli adımı Demirören Grubu attı. Demirören, Azerbaycan devlet piyango şirketi Azerlotereya’nın devralmaya hazırlanıyor.