Karabük Fabrikası’nın kuruluşunda çıkan sorunlar, Atatürk’ün müdahalesiyle çözüldü

Gazi Mustafa Kemal Paşa 22 Eylül 1924 günü Samsun’da İstiklal Ticaret Mektebi öğretmenlerine şöyle seslenmişti: “Dünyada her şey için, medeniyet için, hayat için başarı için en hakiki mürşit ilimdir, fendir.” Gazi, bu tespiti yaptıktan sonra ilim ve fenden yararlanıp ülkeyi kalkındırmanın ilk şartını şöyle açıklamıştı:

“Yalnız ilmin ve fennin yaşadığımız her dakikadaki devrelerinin olgunlaşmasını kavramak ve yükselişini zamanla izlemek şarttır.”

Kemal Paşa’nın bu konuşmayı yaptığı yılda ilim ve fenni hayata geçirecek eğitimli ve yetişmiş kişilerin sayısı çok azdı. 1923 yılında yükseköğretim mezunlarının sayısı 321’de kalmıştı. Mühendis yetiştiren mektebin 1888 başı ile 1909 sonu arasında verdiği mezun sayısı toplam 239 idi. Bir yılda mezun olan mühendislerin ortalama olarak sayısı 11’i geçmiyordu. Teknik elemanlar arasında inşaat mühendisleri çoğunluktaydı. Makine ve elektrik mühendislerinin sayısı çok azdı. 1909 sonrasındaki savaş yıllarında öğrencilerin bir bölümü askere alınmış, mütareke döneminde işgal güçleri mektep binalarına el koymuştu.

Pamuk üreten bir ülke olmasına rağmen Türkiye’nin ithalatının yüzde 20’si pamuklu dokumaydı.

Savaşlarda harap olmuş ülkenin yeniden imarı ve ekonomisinin gelişmesi için hem tarımda hem de sanayide muhakkak ilim ve fenne öncelik verilmesi gerekiyordu.

ATILAN ADIMLAR VE SONUÇLARI

Ekonominin makûs talihini yenmek için atılan ilk adımlardan biri 1925 yılında entegre demir-çelik tesisi kurulması için kanun çıkarmak oldu. Bu girişim dar görüşlü bir umum müdürün olumsuz raporu nedeniyle ertelendi.

ABD’den traktör ithalatına Avrupa’nın büyük ülkeleri ile aynı yıllarda başlandı. Hedef tarımsal üretimi hızla artırmaktı. Aynı dönemde ABD’li otomotiv şirketi Ford, İstanbul’un Tophane semtinde bir otomobil fabrikası kurdu. Bu fabrika zamanla yerli girdi kullanımını artırabilecek ve yan sanayi kuruluşlarının kurulmasını sağlayabilecekti.

1929’da başlayan ve dört yıl süren en büyük ekonomik krizinde örneğin buğday fiyatları kilo başına 12 kuruştan 4 kuruşa kadar düşünce ve akaryakıt fiyatları yüksek düzeyde kalmaya devam edince traktörler kullanılamadı, Ford’un otomobil montaj fabrikası ise 1934’te kapatıldı.

Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Paşa, her ne pahasına olursa olsun sanayileşmenin hızlandırmasını amaçlamıştı ve ertelemelere tahammülü yoktu. İzmit’te kurulacak selüloz ve kağıt fabrikası (SEKA) inşaatının bürokratik işlemler nedeniyle gecikmesi, Kemal Paşa’nın tepkisine ve İktisat Bakanı Mustafa Şeref Bey’in istifa etmesine yol açmıştı.

1993’te uygulanmasına başlanan Birinci Sanayi Planı çerçevesinde açılan 20 fabrikanın üretimi, ithalatın azalmasını sağlamıştı. Karabük Demir Çelik Fabrikasının kuruluş sürecinde ortaya çıkan önemli bir sorunu Atatürk bizzat devreye girerek çözmüştü. O dönemin ünlü politikacılarından ve gazetecilerinden olan Cihat Baban bir kitabında bu olayı şöyle anlatmıştı:

“(Celal) Bayar anlatırdı: Karabük’ün kurulmasında İngilizlerle yapılan müzakereler akamete uğradığı zaman, Atatürk İngiliz heyetinin o akşam Ankara Palas pavyonunda yemek yiyeceğini öğrenmiş, emir vererek derhal bu heyetin yanında bir masa ayrılmasını isteyerek Ankara Palas’a gitmişti. Evvela masadan masaya bazı muhabbet ilişkileri kurduktan sonra masalar birleşmiş ve Karabük konusunda kopan bağları İngiliz heyetiyle tekrar düğümlemişti. Böylece Karabük, Atatürk’ün son dakikadaki müdahalesiyle kurulabilmişti. Bayar, Ata’nm bu yardımını her zaman misal olarak anlatmaktan zevk duyardı.”

1938 yılında başlaması gereken İkinci Sanayi Plan’nda 100 dolayında yeni fabrikanın kurulması öngörülmüştü. Bu atılımı Atatürk’ün 1938’de hayatını kaybetmesi ve 1939 Eylül ayında İkinci Dünya Savaşı’nın başlaması engellemişti.

FAKÜLTE DUVARINDAKİ YAZI UNUTULDU

Atatürk sağken temeli atılan Dil Tarih Coğrafya Fakültesi 1940’da öğretime başlarken, binanın dış duvarına, Atatürk’ün Samsun’daki konuşmasında söylediği “En hakiki mürşit ilimdir” cümlesi yazıldı. Ne var ki Atatürk’ün dünyadaki bilimsel ve teknolojik gelişmeleri adeta günü gününe izlenmesi gerektiği yönündeki uyarısı sonraki 10 yıllarda yeterince uygulanmadı. Makine, otomotiv ve beyaz eşya sanayilerine girdi olarak yassı ürün (sac) üretecek fabrika Amerikalı danışmanların baskısıyla 10 yıllık bir gecikmeden sonra 1965’te üretime başlayabildi. Teknik üniversitelerin sayısındaki artış yeterli hızda olamadı. Sanayinin lokomotif sektörlerinden makine sanayisindeki atılım gecikti. Bu sektörde 1970’li yılların başında yüzde 1 dolayında olan ihracatın ithalatı karşılama oranı 50 yıl içinde ancak yüzde 60’ın üstüne çıkarılabildi.

1980 sonrasında yıldızı parlayan elektronik sanayisinin önemi tam zamanında kavrandı. Elektronik ve bilgisayar sanayileri ile tüm yüksek teknoloji alanlarındaki araştırma ve üretimi hızlandırmak için 1983’te Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu (BTYK ) faaliyete geçirildi. Kurul’un yılda en az iki toplantı yaparak yeni sanayi dalları için bir beyin görevini üstleneceği düşünülmüştü. Ne yazık ki bu konuda da tam bir hayal kırıklığı yaşandı. 1983 ile 1997 arasında yalnız üç, sonraki yedi yılda anacak yedi toplantı yapılabildi. 21 yılda en az 42 toplantı yapılması gerekirken bu sayı 10’da kaldı. Elektronik sanayisi kendi haline bırakıldığı için Doğu Asya ülkelerindeki atılama ayak uyduramadı.

Yeni yüzyılın başındaki bir bilim ve fen atılımı geçmiş on yıllardaki gecikme ve ihmalleri bir noktaya kadar telafi edebilirdi. Ancak 2002 yılından sonra yatırımlardaki öncelik altyapı, lüks konut ve AVM inşaatına verilince elektronik ve makine sanayilerinde ithalat azaltılamadı. Her hükümetin odaklandığı ve desteklediği savunma sanayisinde başarılı sonuçlar alındı ama yüksek teknoloji gerektiren diğer sanayi dallarındaki gelişme hızı yeterli bir düzeye ulaşamadı.