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Karacadağ Kalkınma Ajansı, Diyarbakır’ın potansiyelini ortaya çıkaracak

Mahir SOLMAZ
Mahir SOLMAZ DİYARBAKIR'dan mahir.solmaz@dunya.com

2021 Uluslararası Diyarbakır Zerzevan Gökyüzü Gözlem Etkinliği, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın katılımıyla gerçekleştirildi. Etkinlik kapsamında Diyarbakır’a gelen Varank, aynı zamanda yeni yatırımların temelini attı. Karacadağ Kalkınma Ajnası’nın yeni hizmet binasının açılışını da gerçekleştiren Varank, yine burada düzenlenen Stratejik İmalat Sektörlerine Finansman Desteği (FİNDES) Programı tanıtım toplantısına katıldı.

Burada Bakan Varank, Karacadağ Kalkınma Ajansı ile Diyarbakır’ın potansiyelini ortaya çıkaracak çok önemli projelere imza atacaklarını söyledi. Geniş çaplı analiz ve değerlendirmeler sonucunda içeriği belirlenen yeni bir destek programını ilan ettiklerini belirten Varank “Toplam bütçesi 50 milyon lira olan bu destek programıyla belirlenen sektörlerdeki sanayicilerimizin kullanacağı kredilerin finansman maliyetini ajans olarak karşılayacağız” dedi.

Karacadağ Kalkınma Ajansı’nın Diyarbakır ve Şanlıurfa’daki imalat sanayisi işletmelerinin kullanımına sunduğu yeni finansman desteğinden söz eden Varank, “Dijital ve teknolojik dönüşüm odaklı projelerde kullanılacak bu kaynakla işletmelerin ve ilin ekonomisinin büyümesini hızlandıracağız” ifadelerini kullandı.

Açılış ve tanıtım toplantısında konuşan Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu da, Karacadağ Kalkınma Ajansı’nca stratejik imalat sektörlerindeki işletmelerin yeni bir finansal metotla desteklenmesinin önemli olduğunu söyledi. Bakan Mustafa Varank’ın mevzuatta yaptığı değişiklikle yatırımcının kullandığı faizin üstlenilerek banka ile muhatap edilmesinin doğru metot olduğunu vurgulayan Karaloğlu, bu yöntemle kalkınma ajanslarının çalışmalarının ileri bir noktaya taşınacağını belirtti.

Karaloğlu, şöyle konuştu: “Şanlıurfa ve Diyarbakır’da sayılan stratejik imalat sektörlerinde üst limit 2,5 milyon lira olmak üzere kredi kullandıracağız. Faizini biz karşılayacağız; ilk 6 ay ödemesiz olacak sonra 18 ay her 3 ayda bir vatandaş banka ile muhatap olduğu için parasını bankaya yatıracak, ödeyemezse de yine banka onun diğer işlemlerini yürütecek. Ajansın bir sorumluluğu olmayacak, son derece çağdaş, son derece işlevsel bir destek olacak.”

Açılış ve tanıtım programına Diyarbakır Milletvekilleri Mehmet Mehdi Eker, Ebubekir Bal ve Oya Eronat, Vakıf Katılım AŞ Genel Müdür Yardımcısı Bülent Taban, Karacadağ Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Dr. Hasan Maral ve Diyarbakır iş dünyası temsilcileri katıldı.

Konuşmaların ardından Stratejik İmalat Sektörlerine Finansman Desteği programına başvurusu uygun bulunan yatırımcılara kredi tahsisi için Vakıf Katılım AŞ ile Karacadağ Kalkınma Ajansı arasında protokol imzalandı.

2021 Uluslararası Diyarbakır Zerzevan Gökyüzü Gözlem Etkinliği farklı ve çok güzel bir etkinlik oldu. Emeği geçen herkesi bu farkındalığı bize yaşattıkları için teşekkür etmek boynumuzun borcu.

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