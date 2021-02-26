Karacadağ OSB ile 10 bin istihdam öngörülüyor

Diyarbakır Şanlıurfa karayolu 20’nci kilometresinde 295 hektarlık alan üzerine Karacadağ Organize Sanayi Bölgesi kurulacak. 179’u işletmelere dönük sanayi, 43’ü ise donatı alanı olmak üzere 222 parsel Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından onaylandı ve ilgili tapular geçenlerde Sanayi ve Teknoloji il Müdürlüğü’ne teslim edildi. En küçüğü 6, en büyüğü 28 dönümlük parsellerde ilgili alt yapı çalışmaları tamamlandıktan sonra tahsisler yapılacak. İstihdam boyutu göz önüne alındığında, bizi heyecanlandıran bir proje. Tekstil kent, lojistik köy ve ardından Karacadağ OSB... Yol uzun, çünkü en iyi şartlarda alt yapı çalışmalarının bitirilmesi, tahsislerin yapılması, girişimcilerin tesislerini tamamlayıp üretime başlaması iki yıldan fazla sürecek, belki de daha fazla… Geçtiğimiz günlerde Vali Münir Karaloğlu başkanlığında OSB müteşebbis heyet toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıdan sonra yapılan basın açıklamasında Karaloğlu, Karacadağ OSB’yi rant alanına dönüştürmeyeceklerinin altını çizdi. Vali Münir Karaloğlu’nun yaptığı açıklamadan bir bölümü paylaşmak istiyorum. “OSB kuruluş aşamalarında, arsa tahsislerinde ya da başka konularda yaşanmış birçok olumsuzluk var. Bu alanları kendilerine rant haline getirmeye çalışanlar, getirenler oluyor. Biz buna daha önce de izin vermedik bundan sonra da buna müsaade etmemiz, müsamaha göstermemiz gibi bir durum söz konusu olmaz, olamaz. Karacadağ OSB, bu şehrin sadece bugünü için değil yarını için de çok önemli bir yatırım ve istihdam alanı. O nedenle, işi baştan sıkı tutacağız, gerekirse bazı şartlar ortaya koyarak, oluşabilecek olumsuzlukların önüne set koyacağız. Belirli sınırlamalar getireceğiz, sanayi ve üretimle alakası olmayan hiç kimse giremeyecek, kimseye bu noktada ödün vermeyeceğiz. Arsa tahsisi ya da başka bir konu fark etmez, gerçek yatırımcılara önem vereceğiz ve gerçek yatırımcıları sanayi bölgesine çekeceğiz. Karacadağ OSB kimsenin rant alanı olmayacak.”

Umarım süreç vali beyin istediği ve beklediği şekilde olur. Kent dinamikleri olarak Vali Karaloğlu’nun yanında yer alıp, ranta el birliği ile fırsat vermememiz gerekiyor. Çünkü Vali Karaloğlu’nun bu girişimi hem bu süreçte hem de gelecekte rant düşünenlerin önünü çok ciddi şekilde tıkayacak. Kazanan ise Diyarbakır olacaktır. Diyarbakır’da özellikle tekstil ile beraber asgari ücret ile çalışma kültürü yaygınlaşmaya başladı. Ancak birçok tekstilciden son günlerde nitelikli iş gücü bulamama ile ilgili serzenişler de duymaya başladık. Ama tekstil kentin kurulma aşamasının ilk günlerinden itibaren bu konuya değindim ve nitelikli iş gücü yetiştirme ve vasıfsız genç nüfusu sadece tekstilde değil, ihtiyaç duyulan ya da duyulabilecek her alanda vasıflı hale getirecek girişimlerin olması gerektiğinin altını çizdim. Karacadağ OSB için de öngörülen istihdam 10 bin. Eğer nitelikli iş gücüne önem vermezsek ve bu alanda yatırımlar yapmazsak gelecekte bu konuda dışarıdan nitelikli iş gücü göçü alır duruma dahi gelebiliriz.