Karadeniz Bölgesi’nin Avrasya’ya açılan koridoru ‘Zigana Tüneli’

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, tamamlandığında dünyanın üçüncü, Avrupa’nın ise en uzun çift tüplü karayolu tüneli olacak Zigana Tüneli’nde sona yaklaşıldığını belirtti. Tünel tamamlandığında Trabzon ile Gümüşhane arası 1.5 saatten 40 dakikaya düşecek. Zigana Tüneli 14.5 kilometrelik uzunluğuyla Avrupa’nın en uzun, dünyanın da üçüncü en uzun çift tüp tüneli olacak.

Zigana Tüneli, hem lojistik koridorlar, hem ulaşım açısından Trabzon’un, Doğu Karadeniz Bölgesi’nin, güneye, Doğu Anadolu Bölgesi’ne, Orta Asya’ya, İran’a ve Modern İpekyolu’nun Orta Koridoru’na bağlanması nedeniyle çok önemli güzergâhlardan biri. 1987 yılında bin 700 metrelik ilk Zigana Tüneli yapıldığında ne kadar büyük etkisi olduğunu hatırlayanlar bilir. Temeli 42 yıl önce atılan ve 14 senede yapımı tamamlanan bin 700 metrelik 1. Zigana Tüneli’nin ardından 2. Zigana Tüneli’nin Gümüşhane yönünde Nisan 2016, Trabzon yönünde ise Ağustos 2016’da çalışmalarına başlanmıştı.

Bugün kotu ve rakımı 600 metre daha küçülterek bin 200 metreye indiren Zigana Tüneli’ne ayrıca Karadeniz Bölgesi’nin Avrasya’ya açılan koridorda kilit tüneli olacak. Özellikle Trabzon, Gümüşhane Bayburt üzerinden Erzurum’a ve oradan güneye giden, kuzey-güney aksının çok önemli koridorlarından bir tanesi. Kışın yağışlı, karlı ve buzlu havalarda sürücülerin korkulu rüyası olan keskin virajlar ve rampalar tünel tamamlandığında ortadan kalkacak ve böylece daha konforlu, daha güvenli ve daha ekonomik bir ulaşım imkanı sağlanacak. Kaliteli ve güvenli ulaşım altyapısı, ülke ticareti, sanayisi ile ihracat rakamlarına da ciddi şekilde etki ediyor. Hedefini büyüyen ihracat olarak belirleyen Türkiye’nin ulaştırma altyapısındaki etkinliği çok önemli. Ne kadar güçlü bir ulaşım altyapınız olursa ekonomideki gelişmişlik, istihdam, ticaret aynı şekilde hızlı bir ilerleme sağlayabiliyor. Zigana Tüneli’nin yılsonunda açılması hedefleniyor.

Zigana Tüneli bittiğinde, Erzurum ile Trabzon arasında hem lojistik koridor olarak hem de ulaşım açısından büyük önem ihtiva eden bir tünel olacak. Dünyanın en önemli, en büyük tünellerinden birisi olarak hem bölgeye büyük hizmetler yapacak hem de Trabzon Limanı’nı Orta Anadolu’ya bağlayacak, Türkiye’nin güneyine, doğusuna bağlayacak önemli bir lojistik aks üzerinde olacak.

Modern İpek Yolu, Çin’e ve inşa edilecek yol üzerindeki tüm ülkelere, yeni imkânlar yaratacak ekonomik iş birliği projesi olarak tanımlanıyor. İpek Yolu ekonomileri içerisinde yer alan ve stratejik öneme sahip olan bu ülkeler arasında Çin, Hindistan, Pakistan, İran, Irak, Suriye, Mısır, Moğolistan, Özbekistan, Tacikistan, Kırgızistan, Türkmenistan, Afganistan, Kazakistan, Doğu Türkistan, Azerbaycan, Ermenistan, Gürcistan, Rusya, Ukrayna ve Türkiye gibi ülkeler öne çıkıyor. İpek Yolu’nun üç kıta (Asya, Avrupa ve Afrika) üzerindeki etkisi göz önüne alındığında ve bu üç kıtada yer alan ekonomilerin ticaret (mal taşımacılık), doğal gaz-petrol boru hatlarıyla birleşmesi, dünya ekonomisi içerisinde İpek Yolu güzergâhı üzerinde bulunan ülkelere önemli kazançlar sağlayacak. Bu nedenle Modern İpek Yolu’nun; ticaret, petrol ve doğal gaz hatlarının ekonomik çıktıları açısından ülkemizin ekonomik etkinliğini ve potansiyelini artıracağı aşikâr. Proje kapsamındaki ülkelerin, yaklaşık 21 trilyon dolarlık bir ekonomik büyüklüğü ifade ettiği dikkate alındığında, Modern İpek Yolu projesinin ciddi bir ekonomik-ticari kapasiteyi barındırdığı görülüyor.