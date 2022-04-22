Karadeniz Holding, Brezilya Fildişi Sahili, Dominik ve Yeni Kaledonya’ya elektrik verecek

Gemicilik ve enerjiyi buluşturan Karadeniz Holding, bulunduğu ülkelere yenilerini ekliyor. Nisan ayının ilk haftasında Türk şirketinin Küba’da yeni bir proje aldığını sizlere duyurmuştuk. Haberimizde 2018’de Küba’ya giren Karadeniz Holding’in sahip olduğu 184 MW’lık kurulu güce sahip 3 gemisiyle ülkenin elektrik ihtiyacının yüzde 10’unu karşıladığını, filoya bir geminin de katılacağını yazmıştık. Dünyanın ilk yüzer enerji santrali olan "Powership" projesini tasarlayan ve inşa eden şirket, Asya, Afrika ve Amerika kıtasında bulunduğu 11 ülkeye yenilerini ekliyor. Filosundaki 25 gemiyle toplam gücünü 4 bin 400 MW’a çıkaran kapasitesini yüzde 50 artırmayı planlayarak 4 yeni ülkeyi daha listeye ekleyecek. Türk şirketin gireceği pazarlar Fildişi Sahili, Dominik Cumhuriyet, Yeni Kaledonya ve Güney Amerika’nın en büyük ülkesi Brezilya.

TOPLAMDA 1.118 MW’LIK KURULU GÜÇ

Bu ülkelerde Karadeniz Holding’in hedefi ise 1.118 MW’lık elektrik üretmek. Bu rakama süreci hala devam eden 1.120 MW’lık Güney Afrika’nın da eklenmesi hedefleniyor. Karadeniz Holding’in adım atacağı 4 ülkeden en büyüğü olan Brezilya için planlanan kurulu güç 560 MW. Fildişi sahili için 200 MW, Dominik Cumhuriyeti için 178 MW, Yeni Kaledonya için de 180 MW. Bu güç için planlanan gemi sayısı ise henüz belli değil.

Karpowership şu anda 9’u Afrika’da, 11 ülkede faaliyet gösteriyor. 2007'de ilk yüzer enerji gemisini Irak'ta devreye alan şirketin üretim haritasında Gana, Endonezya, Mozambik, Zambiya, Gambiya, Sierra Leone, Sudan, Küba, Guinea Bissau ve Senegal öne çıkıyor. Şirketin sahip olduğu gemiler, 4 bin 100 MW’lık bir kurulu güce sahip ve 35 milyon kişiye direkt elektrik sağlıyor. Ticaret yapılan ülkelerde elektrik ihtiyacının yüzde 10 ile yüzde 100 arasındaki kısmını tek başına Karadeniz Holding karşılıyor.

GÜNEY AFRİKA İLE SÜREÇ DEVAM EDİYOR

Karadeniz Holding, Güney Afrika Yönetimi ile geçen yıl 15 milyar dolarlık (218 milyar rand) bir anlaşma için masaya oturmuştu. 20 yıl sürmesi planlanan anlaşma ile Karadeniz Holding’e ait gemiler yani yüzer santraller, 1.200 MW’lık kurulu güce sahip olacak. Güney Afrikalı uzmanlar, daha önce yapılan anlaşmaların 10 yıllık bir üst limite sahip olduğunu, Karadeniz Holding ile ilgili görüşmelerdeki 20 yıllık sürenin en uzun zaman dilimi olduğunu ifade ediyor. Anlaşma için yasal süreçler devam ediyor.