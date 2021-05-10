Karadeniz Holding’e Lübnan ve Güney Afrika’dan kötü haber

Dünyanın en büyük yüzer enerji santrali filosuna sahip şirketi Karadeniz Holding, Amerika, Asya ve Afrika kıtasında 12 ülkeye enerji sağlıyor. Şubat ayında 13’üncü ülke için masaya oturan Karadeniz Holding’in Güney Afrika ile tarihi bir anlaşma imzalayacağını sizlere DÜNYA Gazetesi’nde duyurmuştuk. Bu anlaşmada kıtanın en zengin ülkesi Güney Afrika ile görüşmeler yapan Karadeniz Holding’in, 15 milyar dolarlık (218 milyar rand) anlaşmayı hayata geçirmek üzere olduğunu sizlerle paylaşmıştık. Bu anlaşma hayata geçerse bir Türk şirketinin yurtdışında yaptığı en büyük anlaşma olacağı gibi, Güney Afrika’da da bir rekorun kırılacağını yazmıştık. İşte bu anlaşmada önemli bir sorun yaşandı. Önce projeden biraz bahsetmekte fayda var.

ELEKTRİK KURUMU, VETO EDİYOR

2005 yılından bu yana elektrik kesintisinin kronik hale geldiği Güney Afrika, ihtiyacını karşılamak için 20 yıl planlanan bir ihaleyi hayata geçirdi. İhaleyi kazanan Karadeniz Holding’e ait gemiler yani yüzer santraller, 1.200 MW’lık kurulu güce sahip olacaktı. İşte bu anlaşma yürürlüğe girmeden, Karadeniz Holding, önemli bir pürüz ile karşı karşıya. Güney Afrika’nın kamuya ait enerji kurumu Eskom Holdings, hükümetin acil durum güç ihalesinin çoğunu kazanan şirketten elektrik satın almak istemediğini açıkladı. Eskom’un bahanesi ise sözleşmenin maliyeti ve uzunluğundan endişe duyması. 32 milyar dolarlık borç yükü bulunan Eskom, Türk şirketle yapılacak anlaşma ile ekonomik sorunların artacağını ifade ediyor. Güney Afrika’da bunlar yaşanırken, Karadeniz Holding, Ortadoğu’da da önemli bir sorunla karşı karşıya kaldı.

LÜBNAN SAVCILIĞI, GEMİLERE YASAK KOYDU

Türk şirketin enerji tedarik ettiği Lübnan’da, Karadeniz Holding hakkında ilginç bir iddia gündeme geldi. Lübnan Ulusal Haber Ajansı (NNA), yerel makamların Türk enerji şirketi Karpowership'e yapılan ödemeleri durdurma kararı aldığını duyurdu. Lübnan makamları, Türk şirketlere ait enerji gemilerinin ülkeden ayrılmalarını yasaklayan bir emir çıkardı. Yerel basına göre Lübnan Mali Savcılığı, usulsüzlük söz konusu olduğunu iddia ederek ön inceleme başlattı. Lübnan Ulusal Haber Ajansı’na göre eğer usulsüzlük belirlenirse Türk firmaya 25 milyon dolar ceza kesilmesinin gündemde olduğu belirtiliyor. Karadeniz Holding’e ait Karpowership şirketinin Lübnan’da Fatmagül Sultan ve Orhan Bey adlı iki yüzer elektrik santrali var. Bu santrallerin kurulu gücü ise 404 MW.