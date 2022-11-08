“Karadeniz’den çıkan doğalgazı vatandaşa parasız verin “

CHP Genel Başkanı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Alman Hükümeti’nin vatandaşların aralık ayı doğalgaz faturasını ödemeye hazırlandığını belirterek, hükümete, “Karadeniz’de bulunan doğalgazı hiç olmazsa bu kış vatandaşa ücretsiz verin” çağrısı yaptı. İktidarın enflasyonun aralık ve ocak ayında düşeceğine umut bağladığını kaydeden Öztrak, “Peki bu baz etkisi, vatandaşın elektrik faturasını, 600 liradan tekrar 300 liraya düşürecek mi? Doğalgaz faturasını 2 bin 620 liradan 1000 liraya indirecek mi? Hayır…” diye konuştu.

CHP MYK toplantısı sonrası açıklama yapan Öztrak, Son 20 yılda Erdoğan hükümetlerinin 2 trilyon 504 milyar vergi topladığını, 131 milyar dolar borç kullandığını, milletin 63 milyar dolarlık malını, mülkünü sattığını belirterek, 2002’de 132 milyar dolar olan dış borcun 444 milyar dolara ulaştığını söyledi.

Türlü isimlerle 18 mali af çıkarıldığını kaydeden Öztrak, “Yolsuzlukla mücadele sözü verenler, koskoca Türkiye’yi “Kara para aklama makinesine” çevirdiler. Ülkemiz, Uluslararası mafya ve uyuşturucu baronlarının, Hesaplaşma alanı oldu” diye konuştu. Türkiye’nin 2006’da, küresel doğrudan yatırımların yüzde 1,4’ünü alırken bugün ancak binde 7’sini alabildiğini söyleyen Öztrak, “Ama temiz para yerine, ülkemize bol bol kaynağı belirsiz para giriyor. Bu yılın ilk sekiz ayında ülkemize; doğrudan yabancı sermaye girişi,6 milyar 832 milyon dolar. Aynı dönemde ülkemize giren ne idüğü belirsiz para bunun 4 katı. Şimdi biz bu tabloyu çok sorgulayınca, soru önergeleri verince, konunun peşini bırakmayınca, Saray tayfasının etekleri tutuştu. Kara paraya makyaj yapmaya soyundular. Meğerse bugüne kadar turizm ve seyahatten elde edilen gelirleri eksik ölçüyorlarmış. 10 yıldır bunu fark etmemişler, şimdi fark etmişler, güler misiniz, ağlar mısınız? “ dedi.

“Türkiye kasım sonu aralık başını beklesin”

Türkiye’nin üyesi olduğu Mali Eylem Görev Gücü’nün Türkiye’yi ‘gri liste’ olarak bilinen “Yüksek Gözetim Altındaki Ülkeler” liginde tuttuğunu hatırlatan Öztrak, G-20 üyesi olup da gri listede olan tek ülkenin Türkiye olduğuna dikkat çekti. Seçimden sonra ilk işlerinin kara parayla mücadele olacağını kaydeden Öztrak, “Bu ülkenin gençlerine, tertemiz bir gelecek bırakmaya kararlıyız. Bizim hayalimizdeki Türkiye, dünyadaki yenilikçi kaynakları hızla kendine çeken, refah seviyesini hızla artıran, gelirin adil paylaşıldığı, sosyal adaletin sağlandığı bir Türkiye’dir. Tüm Türkiye kasım sonunu, aralık başını beklesin. Genel Başkanımız, uzun süredir üzerinde yoğunlaştığı çalışmayı kamuoyuyla paylaşacak” dedi.