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Karadeniz'den Küba'ya 4. elektrik gemisi

KERİM ÜLKER
KERİM ÜLKER Perde Arkası kerim.ulker@dunya.com

Türk enerji sektörünün en önemli şirketlerinden biri Karadeniz Holding. Dünyanın ilk yüzer enerji santrali olan "Powership" projesini tasarlayan ve inşa eden şirket, gemileri LNG, doğalgaz ve fuel oil ile enerjiye dönüştürüyor. Asya, Afrika ve Amerika kıtasında 11 ülkede operasyon yapan holdingin filosundaki 25 geminin toplam gücü ise 4 bin 400 MW. Karadeniz Holding, 2010’dan beri ürettiği gemilerle bulunduğu ülkelerin elektriğinin yüzde 10 ile yüzde 100 arasındaki kısmını karşılıyor.

3 GEMİYLE 184 MW’LIK ELEKTRİK ÜRETİYOR

Karadeniz Holding’in en son adım attığı ülkelerden biri de enerji sorunu yaşayan Küba. Ekim 2018'de Küba'nın devlet elektrik şirketi Union Electrica de Cuba (UNE) ile anlaşma imzalayan Karadeniz Holding, 51 aylık bir süre için 3 gemisiyle toplamda 110 MW'lık elektrik üretimi konusunda anlaşmıştı. Bu gemilerden Barış Bey ve Esra Sultan, Temmuz 2019'da Port de Mariel'de, Ela Sultan’ı ise Kasım 2019'da işletmeye başladı. Kasım 2019'da Küba Hükümeti ile sözleşme kapasitesi 184 MW'a çıkarıldı. Türk şirketi, 3 gemiyle ülkenin toplam elektrik ihtiyacının yüzde 10’unu karşılar hale geldi.

Karadeniz Holding, bu anlaşmanın hem kapasitesini hem de gücünü artırmak için görüşmelere başladı. Yeni projeyi Küba Enerji ve Madencilik Bakanı Livan Nicolas Arronte Cruz duyurdu. Türkiye’ye gelerek Karadeniz Holding’in Yalova’daki tersanesinde temaslarda bulunan Kübalı Bakan, Türk şirketin yönetimi ile yaptığı görüşmede gemi sayısını 4’e çıkaracak anlaşmayı duyurdu. Bakan Cruz, yeni geminin 15 MW’lık kurulu güce sahip olacağını dile getirdi. Küba’da faaliyete geçecek olan geminin adı Belgin Sultan olacak. Son dönemde küresel siyasi gelişmelerle belirginleşen enerji sorunu elektrik üretimini ve tüketimini etkiler hale geldi. Artan fiyatlar da eklenince daha az ulaşılabilir hale gelen elektrik yönetimleri de sıkıntıya sokuyor. Yönetimler halkın artan ihtiyaçlarını şikayete dönmeden gidermek istiyor. Örneğin Lübnan’da yaşanan sorunlar arasında sık sık kesilen hatta bazı bölgelerde verilemeyen elektrik olduğunu unutmamak gerekiyor.

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