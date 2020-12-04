Karadenizli bir iş insanı: Şakir Kopuz

Atılımcı Karadenizli iş insanı Şakir Kopuz’dan günümüz girişimcilerinin alacağı çok dersler var. 1947’de “Kopuzlar’’ adıyla öz yaşam öyküsünü kitaplaştırdı, 2003 yılında kitabının yeni baskısı yapıldı. Kitap alışılmış tarzda kaleme alınmış bir öz yaşam öyküsü değil…

Şakir Kopuz (1892-1963), Rize’nin Velikoyrak köyünde dünyaya geldi. İlkokulu eski usül sübyan mektebinde bitirdi. 12 yaşında İstanbul’a göç edip demircilik yapan babasının yanında çalışmaya başladı. Sonrasında genç yaşta iş hayatına atıldı, gemi sökümü ve hurdacılığı yaptı.

2. Dünya Savaşı sırasında dalgıçlık eğitimi aldı. Sonrasında batık gemilerin söküm işlemlerini yapıp, hurdaları Karabük Demir Çelik’e satmaya başladı. Rusya ile ticaret yaparken defalarca fırtınaya yakalandı, esir düştü, hapis yattı.

1947’de ‘’Kopuzlar’’ adıyla öz yaşam öyküsünü kitaplaştırdı, 2003 yılında bu kitabın yeni baskısı yapıldı. Kitap alışılmış tarzda kaleme alınmış bir öz yaşam öyküsü değildir. Kitapta kronolojik bir yaşam öyküsü yer almıyor, bunun yerine “Uğradığım yangın felaketleri”, “Karşılaştığım büyük davalar”, “Kurtarma, nakliye ve hurda demir işlerinde kullanılan deniz vasıtalarım”, “Hayatımda satın alarak bozduğum vapurların cetveli” gibi başlıkların bulunduğu ilginç listeler bulunuyor.

Şakir Kopuz’un girişimcilik yaşamı maceralarla doludur, kitapta da hep bu maceraları yer alır. Genç yaşta Kurtuluş Savaşı sırasında Anadolu’ya silah ve cephane nakli sırasında yaşadıkları ve batık çıkarma sırasında atlattığı tehlikeler, kitapta önemli yer tutar.

Kopuz, kitabının önsözünde, kitabı yazış amacını, iş insanı kişiliğiyle ilişkilendirir. Evlatlarına öğüt verirken genç iş insanlarına da yol gösterirken şöyle der: “Evlatlarımın serbest sanata ve elkasibi habibullah fetvasınca ticarete korkusuzca atılmalarına teşvik etmek, durgun teşebbüs hamlelerini uyandırmak isteğiyle…”

Kopuz‘un benzersiz tavrı ve atılımcı Karadeniz ruhuyla örülü hayat hikayesinin genç girişimciler kadar, iş dünyasının içinde olanlar için de önemli dersler bulunduğunu görüyorum. Girişimci gençlerin, bu adı çok anılmayan anlamlı insanın öz yaşam öyküsü ‘’Kopuzlar’’ı okumasını öneriyorum.

GÜNÜN NOTU:

Mehmet Selim ve Dr. Yeliz Baki’nin kurduğu “Barış İçin Müzik Vakfı” 15. yılını doldurdu, kutlu olsun. Yetiştirdikleri çocukları barışa armağan edilmiş sayıyorum.