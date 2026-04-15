Karahan dönemi bilançosu: Enflasyona karşı finansal cephede kim kazandı?
Şubat 2024’te Fatih Karahan’ın Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) koltuğuna oturması, para politikasında “şahin” duruşun konsolide edildiği ve dezenflasyon sürecinin teknik temellerinin rasyonel bir zemine oturtulduğu yeni bir milattı.
TÜİK tarafından yayımlanan Mart 2026 verileri ışığında geriye dönüp baktığımızda, iki yılı aşkın bu sürenin yatırımcılar için tam bir “ezber bozma” dönemi olduğunu görüyoruz. Geleneksel güvenli limanlar ile yeni nesil para politikası araçlarının getirileri arasındaki makas, Türkiye’nin makroekonomik dengelerinin nasıl bir dönüşümden geçtiğinin en somut kanıtıdır.
Altının mutlak hakimiyeti: Küresel ve yerel kırılmalar
Mart 2026 itibarıyla yıllık verilere baktığımızda, külçe altın rakipsiz bir performans sergileyerek yatırımcısının yüzünü güldüren yegane araç olmuştur. Altın, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde %54,39, TÜFE ile indirgendiğinde ise %51,10 oranında yıllık reel getiri sağlayarak finansal enstrümanlar arasında zirveye yerleşmiştir. Bu muazzam yükselişin arkasındaki makroekonomik kırılma, Karahan döneminde uygulanan sıkı para politikasına rağmen küresel jeopolitik risklerin sönümlenmemesidir.
Özellikle 2024 sonu ve 2025 genelinde, küresel merkez bankalarının rezerv çeşitlendirme çabaları ve Orta Doğu ile Doğu Avrupa eksenindeki gerilimler, altını sadece bir “enflasyon koruması” olmaktan çıkarmış, stratejik bir servet büyüme aracına dönüştürmüştür. Nitekim altı aylık verilere bakıldığında külçe altının sağladığı %29,21 (Yİ-ÜFE) ve %24,97 (TÜFE) seviyesindeki reel getiriler, bu yükseliş trendinin istikrarlı bir şekilde korunduğunu kanıtlamaktadır.
Mevduat ve DİBS: Pozitif reel faiz dönemeci
Karahan döneminin en karakteristik hedefi, Türk Lirası’na olan güveni yeniden tesis etmek ve yatırımcıya negatif reel faiz kıskacından kurtulma imkanı sunmaktı. Mart 2026 aylık verileri, bu stratejinin mikro düzeyde meyvelerini vermeye başladığını göstermektedir. Aylık en yüksek reel getiri, TÜFE ile indirgendiğinde %1,08 ile mevduat faizinde (brüt) gerçekleşmiştir. Yıllık bazda ise mevduat faizi TÜFE karşısında %1,98, Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS) ise %0,76 reel getiri sağlayarak artı bölgede kalmayı başarmıştır.
Bu tablo, 2024 öncesindeki “finansal baskılama” döneminden kopuşun bir ilanıdır. Kırılmanın temel sebebi, TCMB’nin likidite sterilizasyonu ve miktarsal sıkılaştırma adımlarıdır. Politika faizinin enflasyon beklentileriyle uyumlu hale getirilmesi, mevduatın yeniden bir tasarruf aracı olarak rüştünü ispat etmesini sağlamıştır. Özellikle üç aylık periyotta mevduatın Yİ-ÜFE karşısında %1,74 kazandırması, TL likiditesine verilen önemin bir yansımasıdır.
Döviz ve borsa: Beklentilerin altında kalan devler
Karahan döneminin en büyük yapısal sürprizi döviz cephesinde yaşanmıştır. Mart 2026 yıllık sonuçlarına göre Amerikan Doları TÜFE karşısında %9,02, Euro ise %2,64 reel kayıp yaşatmıştır. Hatta Euro, üç aylık dönemde %7,15 , altı aylık dönemde ise %8,26 reel kayıpla yatırımcısını en çok üzen araçlardan biri olmuştur. Bu erimenin gerisinde, sıkı para politikasıyla dizginlenen kur volatilitesi ve TL’nin kontrollü reel değerlenme süreci yatmaktadır. Döviz bazlı getirilerin enflasyonun altında kalması, hanehalkının on yıllardır süregelen dolarizasyon alışkanlığını sarsan en sert makroekonomik darbedir.
Öte yandan, 2024 başında büyük umutlar bağlanan BIST 100 endeksi, Mart 2026 yıllık değerlendirmesinde TÜFE ile indirgendiğinde %1,86 oranında reel kayıp yaşamıştır. Endeksin aylık bazda %8,45 gibi sert bir reel kayıp göstermesi, sıkılaşma döngüsünün yan etkilerini özetler niteliktedir. Yüksek faiz ortamının şirket kârlılıkları üzerindeki baskısı ve alternatif maliyetlerin (mevduat gibi) cazibesinin artması, borsadaki risk iştahını törpüleyen ana unsurlar olmuştur.
Sonuç: Rasyonel zeminde yeni normal
Fatih Karahan dönemi, Türkiye ekonomisinin finansal okuryazarlık sınavı olarak tarihe geçmektedir. Mart 2026 verileri açıkça göstermektedir ki; enflasyonla mücadele kararlılığı arttıkça, varlık fiyatlamaları rasyonel zemine oturmakta ve “garanti kazanç” görülen döviz gibi araçlar reel anlamda erimektedir. Külçe altının portföyleri küresel risklere karşı koruduğu, mevduatın ise reel alım gücünü muhafaza ettiği bu iki yıllık süreç, Türkiye ekonomisinin normalleşme sancılarının ve kazanımlarının bir özetidir. Gelecek dönemde, dezenflasyonun kalıcılığına paralel olarak borsa ve borçlanma araçları arasında daha farklı geçişler görmemiz muhtemeldir. Ancak Mart 2026 itibarıyla ilan edilen bu tablo, paranın rotasının artık sadece “belirsizlikten” değil, “para politikasının gücünden” etkilendiğini kanıtlamaktadır.
