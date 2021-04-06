Karamehmet, Libya’ya açtığı 69 milyon dolarlık davayı kaybetti

Türkiye’nin inşaat sektöründe Libya’nın farklı bir yönü var. Türk müteahhitlerinin ilk iş aldığı ülke olan Libya’ya 1972 yılında girildi. 1972-1979 yılları arasında alınan tüm işlerin yüzde 75’ini tek başına Libya karşıladı. O yıldan bu yana geçen yaklaşık 50 senelik sürede 30 milyar doları aşan 600’den fazla projeyi Türkler yaptı. Eski lider Muammer Kaddafi’nin Arap Baharı ile sona eren yönetiminin ardından önce karmaşanın, ardından da iç savaşın sürdüğü Libya’da, Türk müteahhitler 2.7 milyar dolar olarak belirlenmiş alacaklarının tahsilini bekliyor. Libya’da bunlar yaşanırken, bir yandan da Türk şirketleri ile yaşanan sorunlar yargı süreçlerine bağlanmış durumda. Bu konuda son haber ise Fransa’nın başkenti Paris’teki tahkim mahkemesinden geldi. Bilindiği üzere Libya’da uzun yıllardır var olan ve birçok projeye imza atan işadamı Mehmet Emin Karamehmet’in Yönetim Kurulu Başkanlığı’nı yaptığı Çukurova Holding, Trablus’taki hükümet ile uzun süredir davalıktı. Geçtiğimiz günlerde dava sonuçlandı.

1.1 MİLYON DOLARLIK CEZAYI DA ÖDEYECEK

Libya’ya 69 milyon dolarlık dava açan Karamehmet’in şirketi Çukurova Holding’e ait Çukurova İnşaat, bu davayı kaybetti. Paris’teki Uluslararası Ticaret Mahkemesi’nin aldığı kararla, Çukurova’nın yükümlülüklerini ihlal ettiğini açıkladı. Sözleşme şartlarını yerine getirmeyen Çukurova Holding, Libya Hükümeti’ne açtığı 69 milyon doları alamadı. Pars Uluslararası Ticaret Mahkemesi’nin Karamehmet’e verdiği kötü haber bununla da sınırlı değil. Mahkeme, Libya’ya açtığı davanın tahkim ve avukatlık ücretlerinin de Çukurova’dan alınmasına karar verdi. 69 milyon dolarlık kaybedilen davanın yanı sıra 300 bin dolarlık tahkim ücreti talep edildi. Ayrıca Çukurova, Libya’ya yaklaşık 800 bin dolar avukatlık ücreti ödeyecek. Bir de buna 12 bin dolarlık faizi de eklemek gerekiyor. Kısacası, Karamehmet’in Libya’yı tahkime götürme süreci pahalıya patladı. Evdeki bulgur için 69 milyon dolar talep ederken, eldeki 1.1 milyon dolardan oldu.