Karamehmet, otomotiv şirketini Koreli dünya devine sattı

Geçtiğimiz hafta sizlere Çukurova Holding’in patronu Mehmet Emin Karamehmet’in bir şirketine dair satış haberini paylaşmıştık. Bir hafta geçmeden Karamehmet’e ait ikinci satış haberini ilk kez siz DÜNYA Gazetesi okurlarına duyuruyoruz. Önce ilk haberimizi hatırlayalım, ardından yeni gelişmeyi sizlere aktaralım. 6 Haziran’da yazdığımız haberde Karamehmet’in 1987 yılında kurduğu, Türkiye’nin en büyük boru şirketlerinden Noksel’in satışıydı.

O haberimizde Karamehmet’in büyük hissedar olduğu Noksel’e yeni bir ortak gelmiş ve sadece Türkiye’nin değil Avrupa’nın da en önemli gemicilik şirketlerinden Tersan Tersanecilik, yeni hissedar olmuştu. Hatta öğrendiğime göre ihale TMSF’den üst düzey isimlerin de yer aldığı Noksel’in yönetiminde tek kontrol tamamen Tersan Tersanecilik’e geçmiş durumda. Noksel’in ne zaman ve hangi şartlarda ihale edildiği ise kamuoyunda yer almadı. Nokia’nın da kurucuları arasında yer aldığı Noksel’in Sakarya, İskenderun ve İspanya’nın Murcia kentinde 3 fabrikası bulunuyor. Gelelim ikinci ve yeni gelişmeye. Karamehmet’in kurduğu ilk şirketlerden biri olan Maysan Mando’da önemli bir değişiklik yapıldı. Karamehmet, sahibi olduğu yüzde 50’lik hisseyi, dünyanın en önemli otomotiv yan sanayi şirketlerinden Güney Koreli Halla Group satın alıyor. Böylece Koreli şirket, Türkiye’de yoluna artık kendi devam edecek.

Türkiye'deki ilk amortisör üreticisi

1969 yılında o dönem Maysan adı ile kurulan şirket, Türkiye’de amortisör üretimi yapan ilk firma olarak biliniyor. 1976 yılında Oyak Renault, Tofaş ve Mercedes Benz Türk gibi firmalara üretim yaparak adını duyuran Maysan, 1997 yılında Güney Koreli Halla Group’a ait Mando Corp. ile ortaklık kararı aldı ve şirketin adı Maysan Mando olarak devam etti. Binek, hafif ticari araçlar, otobüsler ve ağır kamyonların yanı sıra demiryolları ve askeri uygulamalara yönelik geniş bir amortisör yelpazesinde üretim yapan Maysan Mando, cirosunun büyük kısmını dünya devi firmalardan sağlıyor. Bu firmalar arasında Renault–Nissan, Ford, Hyundai, Kia, GM, Daimler AG, Iveco, Schmitz Cargobull gibi küresel markaların yanı sıra Hyundai Assan, Oyak Renault, Mercedes Benz Türk, BMC, Ford Otosan, Fiat-Tofaş, Anadolu Isuzu, Otokar, Karsan, Temsa Global, FNSS ve Ege Endüstri gibi çok sayıda yerel üreticiler de var.

Tesla'nın uzaya giden aracına mil üretti

ABD’ye ihracat yapan ilk otomotiv yan sanayi firmalarından biri olan Maysan Mando, 75’ten fazla ülkeye satış gerçekleştiriyor. Maysan Mando 2019’da dünyanın en zengin iş insanı Elon Musk’ın ürettiği Tesla Roadster Consept’in amortisörlerini üretmeye başladı. O dönem Maysan Mando’nun Genel Müdürü olan Anıl Yücetürk, “Uzay’a gönderilen Tesla’nın 4 amortisörünü de Mando üretti. Türkiye’deki fabrika dahil 24 ayrı Mando fabrikasında Mars’a giden Tesla aracı için amortisör ve diğer fren parçaları için gereken parçalar üretildi. Maysan Mando olarak biz amortisörün önemli komponentlerinden biri olan milini ürettik” demişti. Maysan Mando, İSO İkinci Listesi’nde 2020 yılında 432 milyon liralık cirosuyla 187’nci sırada yer almıştı.