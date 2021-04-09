Karapınar’da 176 MW’a çıktı, SCADA Merkezi için de düğmeye bastı

KALYON Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Kalyoncu, Karapınar GES’in çekirdeği olacak “SCADA Merkezi”nin (Supervisory Control and Data Acquisition-Merkezi Denetleme Kontrol ve Veri Toplama) mimari tasarım ödül töreni sırasında ihaleyi kazandıkları ilk günlere döndü:

- Konya Karapınar’daki Güneş Santralı İhalesini (YEKA) Koreli Hanwha ile birlikte kazanmıştık. İş güneş panellerini üreteceğimiz fabrika yatırımı aşamasına geldiğinde aramızda anlaşmazlık çıktı, ayrıldık.

Güneş santralı yapımı ve güneş paneli üretimi konusunda dünyada öne çıkan örneklerin önemli bölümünü yerinde incelediklerini anımsadı:

- Ekim 2019’da China Elektronics Technology Corporation (CTEC) ile Çin’de işbirliği anlaşması imzaladık. Hemen fabrikaya kurulacak makinelerin siparişlerini verdik.

Anlaşmanın şu ayrıntısını irdeledi:

- Fabrikanın devreye girmesinin ardından bizim ekipler işi kavrayana kadar 2 yıl süreyle işletmesinde CTEC’in Çin’den getireceği ekip rol oynayacaktı. Şu anda o süreç işliyor.

Yatırımı kısa sürede tamamladıklarına odaklandı:

- Ankara’da Başkent Organize Sanayi Bölgesi’nde (OSB) 100 bin metrekare alanda tek çatı altında 4 fabrikayı entegre şekilde kurduk. Güneş panelinin temeli olan ingot üretimini de kapsayan 4 fabrika 10 ayda tamamlandı. 400 milyon dolarlık yatırım yaptık.

Cemal Kalyoncu, “SCADA Merkezi Mimari Tasarım Yarışması” vesilesiyle Kalyon Holding Kurulu Üyeleri Haluk Kalyoncu, Mehmet Kalyoncu ve Kübra Kalyoncu Şeherli’yle birlikte bir sohbet toplantısı düzenledi.

Cemal Kalyoncu, Konya Karapınar’daki Güneş Enerjisi Santralı’ndaki (GES) son durumu paylaştı:

- Karapınar’daki kurulu güç 176 MW’a ulaştı.

Toplantı için hazırlanıp bize dağıtılan notlara bakıp, sordum:

- Bize verilen notlarda kurulu güç 170 MW görünüyor.

Kalyon Holding Enerji Grubu Başkanı Haluk Kalyoncu yanıtladı:

- Her hafta kurulu güçte artış oluyor. Notlardaki veri bir hafta önceye ait. Şu anda kurulu güç 176 MW’a ulaşmış durumda.

Cemal Kalyoncu sürdürdü:

- Karapınar GES, toplam 1 milyar dolarlık yatırımla hayata geçiyor. Çöl niteliğindeki 20 milyon metrekarelik alanda yatırımı yapıyoruz. Tamamlandığında 1348 MW kurulu güç olacak.

Karapınar GES’in tamamlandığında Türkiye’deki GES kurulu gücünü yüzde 20 artıracağını vurguladı:

- Karapınar GES, yılda 1.5 milyon ton karbon emisyonunun önüne geçecek. 2 milyon hanenin elektrik ihtiyacını karşılayacak.

Karapınar’daki yatırımın tamamlanmasının ardından GES’te Afrika ülkelerine yönelebileceklerini kaydetti:

- Afrika ülkelerinden çok talep geliyor.

Kalyon Güneş Teknolojileri Fabrikası’nın şimdilik sadece Karapınar GES’e üretim yapması, yatırım temposunun hızlı olmasını sağlıyor.

Fabrika ayrıca, ek yatırımın Temmuz 2021’de devreye girmesiyle iç piyasaya ve ihracata güneş paneli sunmaya hazırlanıyor…

SCADA Merkezi Karapınar GES’i ‘cep’ten izletecek

KALYON Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Kalyoncu, Karapınar’da kurulacak SCADA Merkezi’yle ilgili şu bilgiyi verdi:

- SCADA sistemleri ile geniş alana yayılmış tesislerin tek bir merkezden bilgisayar, cep telefonu veya tablet cihazlardan izlenebilmesi sağlanıyor.

Karapınar GES’in SCADA Merkezi binası için Kalyon Holding ve Türkiye Tasarım Vakfı’nın işbirliği ile açılan yarışmaya mimarlar 58 projeyle katıldı.

Yarışmada yüksek mimar Caner Bilgin ve mimar Begüm Yılmaz Bilgin’in “Vaha” isimli projesi birinci oldu.

Elektrik depolama çok önemli, biz de araştırma yapıyoruz

KALYON Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Kalyoncu, grubun enerjide ayrıca 450 MW’lık HES’e sahip olduğunu belirtti:

- Şimdilik küçük bir rüzgar santralımız var. Rüzgarda açılacak YEKA ihaleleriyle de ilgileneceğiz.

Elektrik enerjisinde depolama tarafının çok önemli olduğunu vurguladı:

- Özellikle güneşte gündüz üretilen elektriğin depolanmasını sağlayabilmek önemli bir adım olacak. Dünyada da bu konuda araştırmalar, çalışmalar yapılıyor. Biz de konu üzerinde çalışıyoruz. Çalışmalarda Çinliler ile de temasımız var.

İstanbul Havalimanı Metrosu’nu yıl sonuna yetiştirmeye çalışıyoruz

KALYON Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Kalyoncu, İstanbul Havalimanı Metrosu inşaatının pandemi nedeniyle biraz yavaşladığını belirtti:

- İstanbul Havalimanı Metrosu’nu yıl sonunda bitirmeyi hedefliyoruz. En geç 2022 Mart’ında hizmete girer. Gayrettepe-İstanbul Havalimanı metro ile 35 dakika sürecek.

Kalyon Holding Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Kalyoncu, metronun İstanbul Havalimanı İstasyonunu ekrana yansıttı:

- İstanbul Havalimanı Metro İstasyonu’nu Mustafa Toner tasarladı. İstanbul’un, ülkemizin havalimanındaki vitrini olacak.

İstasyonun ile havalimanı arasındaki mesafeyi sorduk, Cemal Kalyoncu yanıtladı:

- 300 metre mesafe var. Havalimanı ile metro istasyonu arasında yürüyen bantlar olacak. Ayrıca otonom elektrikli araçlarla da yolcuları havalimanına taşımayı planlıyoruz.

Mehmet Kalyoncu araya girdi:

- Metro istasyonu ile havalimanı arasındaki mesafeyi eleştirenler var. Medine’de metro istasyonu havalimanının tam altına planlanmıştı. Orada sıkıntılar yaşandığını gördük. Dolayısıyla 300 metre mesafeyi özellikle planladık.

Cemal Kalyoncu, Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nden geçip Avrupa’ya uzanması planlanan hızlı tren hattını anımsattı:

- Proje henüz tam anlamıyla gündemde olmasa da biz İstanbul Havalimanı’na yakın hızlı tren istasyonunu da şimdiden yapıyoruz.