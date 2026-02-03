Karar felci ve BANI dünyası!

VUCA’yı hatırla­yın! 2010’ların mantra’sıydı;: Volati­lity (Değişkenlik), Un­certainty (Belirsizlik), Complexity (Karmaşık­lık), Ambiguity (Muğ­laklık). Kısaca “belir­sizliği yönetin, karma­şıklığı çözün” diyordu. Ama 2020’den beri dün­ya başka bir faza geçti. Pandemi, çip krizi, jeo­politik şoklar, yapay zekanın patlaması… Artık çerçeve BA­NI: Brittle (Kırılgan), Anxious (Kaygılı), Nonlinear (Doğrusal Olmayan), Incomprehensible (Anlaşılamaz).

Fütürist Jamais Cascio’nun 2020’de ortaya attığı bu akronim, hiper-kaosu tarif ediyor.

Kırılganlık: Görünüşte sağ­lam sistemler tek bir darbede çö­küyor – 2021’de Süveyş Kanalı’n­da sıkışan tek gemi küresel tica­reti haftalarca felç etti.

Kaygı: Sürekli tetikte olma hali karar felcini tetikliyor; Mc­Kinsey’nin 2024 raporuna göre üst düzey yöneticilerin %72’si karar verememe stresinden şi­kayetçi. ‘karar felci’ yaşadıkları­nı söylüyor.

Doğrusal olmayan dinamik­ler: Kelebek etkisi ile bir deepfa­ke videosu piyasaları altüst ede­biliyor.

Anlaşılamazlık: Polycrisis – çoklu krizler zirvede; iklim, teknoloji, jeo ve ekopolitik teh­ditler iç içe geçip hiçbir modelin tutmasını imkânsız kılıyor.

Kısacsı, VUCA “belirsizliği azaltın” diyordu. BANI ise “kao­su yakıt yapın” ya da “belirsizlik­le dans edin” diyor. Çünkü azalt­mak artık mümkün değil.

BANI fazındaki dünyada liderler / iş dünyası / çalışanlar ne yapmalı?

1- Antifragile - kırılmaz olun. Nassim Taleb’in kavramı: Şoklardan zarar görmek değil, güçlenmek. Şirketler “fail-sa­fe”den “safe-to-fail”e geçme­li. Sıfır hata takıntısından, kont­rollü, ufak başarısızlıkları göze alan yapılara dönün. Küçük, hızlı deneylerle başarısızlık ucuzken öğrenin. OpenAI’nin ChatGPT hamlesi gibi: 2022’de sınırlı beta ile çıktı, kullanıcı geri bildirim­leriyle birkaç ayda domine et­ti. Klasik şirket olsa yıllarca test eder, rakiplerine yenilirdi.

2- Kaygı ve karar felcini em­patiyle yönetin. Çalışanlar sü­rekli stres altındaysa inovasyon sıfırlanır. Google’ın psikolojik güvenli takım modeli modeli burada devreye giriyor; takımlar hata yapmaktan korkmazsa yara­tıcılık patlar.

3- Klasik senaryo planlama­sını çöpe atın, ‘weak signals - zayıf sinyal’ avcılığına geçin. ‘Horizon scanning – Ufuk Tara­ması – Gelecek Okuryazarlığı’ ekipleri kurun; Reddit’ten aka­demik makalelere zayıf sinyal­leri toplayıp nonlinear – doğru­sal olmayan senaryolar üretin ve bunlarla ekiplerinizi krizleri yöneten değil, değişimi avanta­ja çevirme refleksi geliştiren bir seviyeye taşıyın. Bunu yaparken daima STEEP çerçeve kullanın – Sosyal, Teknolojik, Ekonomik, Ekolojik, Politik.

4- Anlaşılamazlığa karşı ‘collective sense making – ko­lektif anlamlandırma’ yatırı­mı yapın. Çalışanlardan müş­terilere herkesin veri kattığı platformlara dönüşün, hiyerar­şinin- bürokrasinin sizi kısıtla­masına izin vermeyin. Spotify’ın squad modeli ilham verici: Özerk takımlar karmaşıklığı yerel ola­rak çözer.

BANI dünyasında kazananlar, anlaşılamaz olanı anlamlı kılanlar olacak.

Bunun için hemen bu­gün ‘antifragility audit – antikırılganlık / yıl­mazlık değerlendirme­si’ başlatın.

* En kırılgan üç süre­cinizi tespit edin

* Kontrollü stres testi uygu­layın

* Kırılmadan, yılmadan güç­lenin

Çünkü bu çağda hayatta kal­mak için evrimleşmek zorun­lu. Rekabette başarılı olup, li­derliğe oynamak için ise kriz­leri dahi planlayabilen, BANI dünyasını aklının her anında tutan bir refleks şart!

Geleceği inşa etmek, statüko­nun konforlu ama tehlikeli liman­larından ayrılmayı gerektirir. BANI matrisinde sıkışmamak, sadece ilerlemeyi değil, ileri doğ­ru sıçramayı sağlar. Gartner’ın vurguladığı “Adaptive Strategy – Uyumlanma Stratejisi” yak­laşımı, planların taş üzerine ya­zılmadığı, yaşayan organizmalar gibi sürekli güncellendiği bir ya­pıyı zorunlu kılıyor. Artık devasa bütçeli beş yıllık stratejik planlar değil; çevik, veriye dayalı ve sez­gisel yetkinliklerle donatılmış ekipler fark yaratıyor. Kaosun içinde düzeni aramak yerine, ka­osun sunduğu yüksek enerjiyi ve beklenmedik fırsat pencerelerini yakalayacak bir kurumsal DNA kurgulamalısınız.

Sonuç olarak, bilişsel kapa­sitemizi ve operasyonel mo­dellerimizi BANI gerçekliğine göre kalibre etmek bir tercih değil, bir varoluş mücadelesi. Yapay zekanın sağladığı “Aug­mented Intelligence - Artırılmış Zeka” ile insan yaratıcılığını bir­leştirerek, anlaşılamaz olanı an­lamlı kılacak yeni köprüler ku­run! Belirsizlikle dans edin…