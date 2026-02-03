Karar felci ve BANI dünyası!
VUCA’yı hatırlayın! 2010’ların mantra’sıydı;: Volatility (Değişkenlik), Uncertainty (Belirsizlik), Complexity (Karmaşıklık), Ambiguity (Muğlaklık). Kısaca “belirsizliği yönetin, karmaşıklığı çözün” diyordu. Ama 2020’den beri dünya başka bir faza geçti. Pandemi, çip krizi, jeopolitik şoklar, yapay zekanın patlaması… Artık çerçeve BANI: Brittle (Kırılgan), Anxious (Kaygılı), Nonlinear (Doğrusal Olmayan), Incomprehensible (Anlaşılamaz).
Fütürist Jamais Cascio’nun 2020’de ortaya attığı bu akronim, hiper-kaosu tarif ediyor.
Kırılganlık: Görünüşte sağlam sistemler tek bir darbede çöküyor – 2021’de Süveyş Kanalı’nda sıkışan tek gemi küresel ticareti haftalarca felç etti.
Kaygı: Sürekli tetikte olma hali karar felcini tetikliyor; McKinsey’nin 2024 raporuna göre üst düzey yöneticilerin %72’si karar verememe stresinden şikayetçi. ‘karar felci’ yaşadıklarını söylüyor.
Doğrusal olmayan dinamikler: Kelebek etkisi ile bir deepfake videosu piyasaları altüst edebiliyor.
Anlaşılamazlık: Polycrisis – çoklu krizler zirvede; iklim, teknoloji, jeo ve ekopolitik tehditler iç içe geçip hiçbir modelin tutmasını imkânsız kılıyor.
Kısacsı, VUCA “belirsizliği azaltın” diyordu. BANI ise “kaosu yakıt yapın” ya da “belirsizlikle dans edin” diyor. Çünkü azaltmak artık mümkün değil.
BANI fazındaki dünyada liderler / iş dünyası / çalışanlar ne yapmalı?
1- Antifragile - kırılmaz olun. Nassim Taleb’in kavramı: Şoklardan zarar görmek değil, güçlenmek. Şirketler “fail-safe”den “safe-to-fail”e geçmeli. Sıfır hata takıntısından, kontrollü, ufak başarısızlıkları göze alan yapılara dönün. Küçük, hızlı deneylerle başarısızlık ucuzken öğrenin. OpenAI’nin ChatGPT hamlesi gibi: 2022’de sınırlı beta ile çıktı, kullanıcı geri bildirimleriyle birkaç ayda domine etti. Klasik şirket olsa yıllarca test eder, rakiplerine yenilirdi.
2- Kaygı ve karar felcini empatiyle yönetin. Çalışanlar sürekli stres altındaysa inovasyon sıfırlanır. Google’ın psikolojik güvenli takım modeli modeli burada devreye giriyor; takımlar hata yapmaktan korkmazsa yaratıcılık patlar.
3- Klasik senaryo planlamasını çöpe atın, ‘weak signals - zayıf sinyal’ avcılığına geçin. ‘Horizon scanning – Ufuk Taraması – Gelecek Okuryazarlığı’ ekipleri kurun; Reddit’ten akademik makalelere zayıf sinyalleri toplayıp nonlinear – doğrusal olmayan senaryolar üretin ve bunlarla ekiplerinizi krizleri yöneten değil, değişimi avantaja çevirme refleksi geliştiren bir seviyeye taşıyın. Bunu yaparken daima STEEP çerçeve kullanın – Sosyal, Teknolojik, Ekonomik, Ekolojik, Politik.
4- Anlaşılamazlığa karşı ‘collective sense making – kolektif anlamlandırma’ yatırımı yapın. Çalışanlardan müşterilere herkesin veri kattığı platformlara dönüşün, hiyerarşinin- bürokrasinin sizi kısıtlamasına izin vermeyin. Spotify’ın squad modeli ilham verici: Özerk takımlar karmaşıklığı yerel olarak çözer.
BANI dünyasında kazananlar, anlaşılamaz olanı anlamlı kılanlar olacak.
Bunun için hemen bugün ‘antifragility audit – antikırılganlık / yılmazlık değerlendirmesi’ başlatın.
* En kırılgan üç sürecinizi tespit edin
* Kontrollü stres testi uygulayın
* Kırılmadan, yılmadan güçlenin
Çünkü bu çağda hayatta kalmak için evrimleşmek zorunlu. Rekabette başarılı olup, liderliğe oynamak için ise krizleri dahi planlayabilen, BANI dünyasını aklının her anında tutan bir refleks şart!
Geleceği inşa etmek, statükonun konforlu ama tehlikeli limanlarından ayrılmayı gerektirir. BANI matrisinde sıkışmamak, sadece ilerlemeyi değil, ileri doğru sıçramayı sağlar. Gartner’ın vurguladığı “Adaptive Strategy – Uyumlanma Stratejisi” yaklaşımı, planların taş üzerine yazılmadığı, yaşayan organizmalar gibi sürekli güncellendiği bir yapıyı zorunlu kılıyor. Artık devasa bütçeli beş yıllık stratejik planlar değil; çevik, veriye dayalı ve sezgisel yetkinliklerle donatılmış ekipler fark yaratıyor. Kaosun içinde düzeni aramak yerine, kaosun sunduğu yüksek enerjiyi ve beklenmedik fırsat pencerelerini yakalayacak bir kurumsal DNA kurgulamalısınız.
Sonuç olarak, bilişsel kapasitemizi ve operasyonel modellerimizi BANI gerçekliğine göre kalibre etmek bir tercih değil, bir varoluş mücadelesi. Yapay zekanın sağladığı “Augmented Intelligence - Artırılmış Zeka” ile insan yaratıcılığını birleştirerek, anlaşılamaz olanı anlamlı kılacak yeni köprüler kurun! Belirsizlikle dans edin…
