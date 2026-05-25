Karar yorgunluğu
Karar vermek artık modern insanın görünmeyen mesaisi haline geldi. Sabah ne giyeceğimizden hangi kahveyi içeceğimize, hangi uygulamaya abone olacağımızdan hangi habere inanacağımıza kadar yüzlerce küçük seçim yapıyoruz. İlginç olan şu: İnsan zihni sonsuz karar kapasitesine sahip değil.
Bilim insanları buna “karar yorgunluğu” diyor.
Bir insanın günde yaklaşık 35.000 karar verdiği tahmin ediliyor. Elbette bunların çoğu küçük kararlar. Ancak zihnimiz büyük-küçük ayrımı yapmadan enerji tüketiyor.
Sabah verdiğiniz basit kararlar bile gün sonunda finansal, psikolojik ve hatta sosyal sonuçlara dönüşebiliyor.
Akşam markete yorgun giriyorsunuz. Normalde ihtiyacınız olmayan ürünleri sepete atma ihtimaliniz ciddi şekilde artıyor. Çünkü beyniniz artık “optimal karar” değil, “kolay karar” vermeye çalışıyor.
Araştırmalar, yoğun karar verme süreçlerinden sonra insanların:
* Daha fazla harcama yaptığını,
* Daha sağlıksız seçimler yaptığını,
* Risk analizini zayıf gerçekleştirdiğini,
* Abonelik iptallerini ertelediğini,
* Ve “şimdilik kalsın” psikolojisine daha yatkın olduğunu gösteriyor.
Ekonominin modern hali de tam olarak bunu kullanıyor.
Bazen seçenek bolluğu konfor değil, yorgunluk yaratıyor. Karar yorgunluğunun ekonomiyle ilişkisi ise düşündüğümüzden daha büyük.
Örneğin finans uygulamalarında kullanıcıların en çok yaptığı davranışlardan biri şu: “Daha sonra bakarım.”
Çünkü yatırım kararı vermek enerji istiyor.
Tasarruf planı oluşturmak enerji istiyor.
Bütçe yapmak enerji istiyor.
İnsan zihni yorulduğunda ise kısa vadeli rahatlığı seçiyor:
* Birikim yerine harcama,
* Plan yerine erteleme,
* Analiz yerine otomatik davranış.
Bu yüzden bazı başarılı insanların yıllarca aynı tarz kıyafet giymesi tesadüf değil. Steve Jobs’un siyah boğazlı kazağı, Mark Zuckerberg’in gri tişörtleri aslında moda tercihi değil; zihinsel enerji yönetimiydi.
Yorgun zihin analiz etmek yerine “kolay olanı” seçer. İnsan beyni sınırlı bir kaynakla çalışıyor.
Akıllı karar vermenin yöntemi daha az zihinsel yük taşımaktır.
Ve bazen en iyi karar, o gün daha fazla karar vermemektir.
