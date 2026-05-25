Karar vermek artık modern insanın görünmeyen me­saisi haline geldi. Sabah ne gi­yeceğimizden hangi kahveyi içeceğimize, hangi uygulama­ya abone olacağımızdan han­gi habere inanacağımıza kadar yüzlerce küçük seçim yapıyo­ruz. İlginç olan şu: İnsan zihni sonsuz karar kapasitesine sa­hip değil.

Bilim insanları buna “karar yorgunluğu” diyor.

Bir insanın günde yaklaşık 35.000 karar verdiği tahmin ediliyor. Elbette bunların ço­ğu küçük kararlar. Ancak zihni­miz büyük-küçük ayrımı yap­madan enerji tüketiyor.

Sabah verdiğiniz basit karar­lar bile gün sonunda finansal, psikolojik ve hatta sosyal so­nuçlara dönüşebiliyor.

Akşam markete yorgun gi­riyorsunuz. Normalde ihti­yacınız olmayan ürünleri se­pete atma ihtimaliniz ciddi şekilde artıyor. Çünkü beyni­niz artık “optimal karar” de­ğil, “kolay karar” vermeye ça­lışıyor.

Araştırmalar, yoğun karar verme süreçlerin­den sonra insanla­rın:

* Daha fazla har­cama yaptığını,

* Daha sağlıksız seçimler yaptığını,

* Risk analizini zayıf gerçekleştir­diğini,

* Abonelik ip­tallerini ertelediğini,

* Ve “şimdilik kalsın” psiko­lojisine daha yatkın olduğunu gösteriyor.

Ekonominin modern hali de tam olarak bunu kullanıyor.

Bazen seçenek bolluğu kon­for değil, yorgunluk yaratıyor. Karar yorgunluğunun ekono­miyle ilişkisi ise düşündüğü­müzden daha büyük.

Örneğin finans uygulama­larında kullanıcıların en çok yaptığı davranışlardan biri şu: “Daha sonra bakarım.”

Çünkü yatırım kararı ver­mek enerji istiyor.

Tasarruf planı oluşturmak enerji istiyor.

Bütçe yapmak enerji istiyor.

İnsan zihni yorulduğunda ise kısa vadeli rahatlığı seçiyor:

* Birikim yerine harcama,

* Plan yerine erteleme,

* Analiz yerine otomatik davranış.

Bu yüzden bazı başarılı in­sanların yıllarca aynı tarz kıya­fet giymesi tesadüf değil. Steve Jobs’un siyah boğazlı kazağı, Mark Zuckerberg’in gri tişört­leri aslında moda tercihi değil; zihinsel enerji yönetimiydi.

Yorgun zihin analiz etmek yerine “kolay olanı” seçer. İn­san beyni sınırlı bir kaynakla çalışıyor.

Akıllı karar vermenin yön­temi daha az zihinsel yük taşı­maktır.

Ve bazen en iyi karar, o gün daha fazla karar vermemektir.