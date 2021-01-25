Kararname tuzağı

Geçtiğimiz hafta ABD Başkanı Joseph R. Biden göreve bir dizi kararnameyi imzalayarak başladı. ABD’de daha önceleri yürütme gücünün kullanımında böyle bir patlama yaşanmamıştır. Başkan bir gün içinde çevre konularından göçe kadar uzanan alanlarda tam on yedi adet kararname imzaladı. Geçmişteki rekor ise günde bir ile sınırlı kalmıştı. Amerikan siyaseti hırçınlığa ve partizanlığa gömüldükçe, Amerikan başkanları yürütme gücünün yetkilerine dayanarak siyasaların belirlenmesi ve uygulanmasında giderek daha faal bir rol üstlenmeğe yönelmişler, bu süreçte demokrasinin olağan süreçlerini de sıkça ihmal eder olmuşlardır. Bu gelişmeler, demokrasinin geleceği için ne anlama gelmektedir?

Başkanlık kararnameleri hakkında ne düşünüyorsunuz? Gelişmelere bakarak Biden’ın başkanlık döneminde bizleri neler beklediğine ilişkin olarak neler söyleyebiliriz?

İlkin, bu geçiş döneminde Başkan Biden’ın Trump dönemi mirasını silmeğe hazır olduğunu görüyoruz. Göreve başladığında neler yapacağına ilişkin bazı göstergeler zaten vardı. Örneğin, göreve gelince ülkesini İklim Anlaşmasına geri döndüreceğini önceden açıklamıştı. İklim paketinin içinde Keystone XL Petrol Boru Hattı’nın iptali de yer alıyordu. Ayrıca, ABD’nin imzaladığı ama Trump’ın vazgeçtiği, başta Dünya Sağlık Örgütü’ne üyelik gibi bazı anlaşmalara da geri dönüleceğini de belirtmişti.

Daha genel olarak, amacının Trump yönetiminin sorunlu bulduğu her türlü icraatını iptal etmek, böylece kendi siyasalarını devreye sokmaya başlamadan önce defterdeki eski kayıtları silmek olduğu anlaşılıyor. Doğal olarak kendisinin uygulamaya koymayı tasarladığı bir programı, yürütmek istediği politikaları olacak. Ancak önce masada Trump’tan miras kalan ve özellikle rahatsız edici bulduğu siyasaları temizlemek istiyor.

Trump’un siyasalarını yürürlükten kaldırmak için kararnamelere başvurmak işi çabuk tamamlamak için uygun bir yöntem. Trump da işlerini hızlı yürütmek için sık sık kararnamelere başvurdu. Siyasa ve kural yapımını kararnamelere dayandırmak ne gibi riskler taşıyor?

Buradaki anahtar ifade “taşınan riskler.” Başkanlığı döneminde Trump kararnamelerle yönetmeye özel bir yatkınlık sergiledi. Bu temayül aslında ortaya yeni çıkan bir olgu da değil; gerek ABD’de gerek dünyanın diğer birçok ülkesinde görülüyor. Kararname geleneğinin ilk ortaya çıkışındaki amaç bazı alanlarda hızla karar alınabilmesini sağlamaktı. Yasaların uygulamaya geçirilmesi aşamasında kurallar yapılırken, yürütmeye takdir kullanma esnekliği tanınması öngörülmüştü. Hükümetlerin işlerini yasamanın -parlamentolar, ABD’de ise Kongre- koyduğu kurallar dahilinde yürütmesi bekleniyordu.

Ancak zaman içinde kararname yetkisinin kullanımı o kadar genişlemiştir ki, kararnameler adeta yasamadan bağımsız bir yasa yapma yoluna dönüşmüştür. Bu gelişmenin bir bakıma mecburiyetten kaynaklandığı söylenebilir. Hızlı değişimin yaşandığı ve sıklaşan krizlerle karşılaşılan bir dönemde hükümetlerin sorumlulukları da hızla genişlemiştir. Birçok sorun bir yandan uzmanlık, diğer yandan hızlı hareket etmeyi gerektirmektedir. Bu kısıtlamalar, konuları düşünüp tartışan, başka bir ifade ile “tezekkür” eden parlamentoların görevlerini ifa etmesini engellemektedir. Böylece, yasama kurumları, zorunluluğun yarattığı baskılar altında, yürütmenin kararname yetkilerini genişletmek durumunda kalmışlardır.

Tahmin edilebileceği gibi, yasa yapmak için kararnameler yolu açılınca, yürütme yasama karşısındaki gücünü artırmak fırsatını kaçırmamıştır. Halbuki, demokrasinin iyi işlemesini güçler ayrılığının sağladığı kabul edilmektedir. Başkanlık kararnameleri yürütmenin eline öylesine aşırı bir güç vermiştir ki, karşımıza demokratik yönetişim açısından giderek güçlenen bir meydan okuma çıkmaktadır.

Yasama kurumunun demokratik sürecin anahtar bir unsuru olduğunu söylüyorsunuz ama diğer yandan da “tezekkür” sürecinin vakit gerektiren karmaşık bir süreç olduğuna işaret ediyorsunuz. Lakin, bu denklemden “tezekkür” sözünü çıkarırsak, geriye ne kalıyor?

Evet, “tezekkür” sözcüğünü kaldırdığınız zaman yönetilenlerle karar alıcılar arasındaki bağda bir kopukluk ortaya çıkıyor; daha doğrusu, ilişki ters yönde işlemeye başlıyor. Seçmenlerin yönetenlere hükümetten neler beklediklerini bildirmeleri yerine, hükümetler yönetilenlere sorunlarının ne olduğunu ve çözmek için neler yapmaları gerektiğini bildirmeye başlıyor. Şunu itiraf edelim ki, bu süreç uzun sürelerdir işlemeye devam ediyor ve seçmenlerin siyasal etkinlik duygularında, yani istek ve tercihlerinin bir fark yaratabileceğine dair inançlarında zayıflamalarına yol açıyor. Birçok ülkede popülist iktidarların yükselmesi de bu gerekçeden kaynaklanıyor.

Galiba karşımızdaki 64 bin dolarlık soru da bu: Bu sorunu nasıl aşacağız?

Başlamamız gereken nokta bir sorunla karşı karşıya olduğumuzu kabul etmek ve bunun üzerinde düşünmeye başlamaktır. Böyle bir sorunu aşmak şüphesiz çok cephede birden uğraş verilmesini gerektiriyor. Yönetimde merkeziyetçilikten uzaklaşmak ve daha küçük yönetim birimlerinin rolünü genişletmek çözüm yollarından biri olabilir. Bunun yapılması, insanlara siyasal süreçlere daha yakından katılma fırsatı verecektir. Buna ek olarak, yürütmenin icraatı ve yapmayı tasarladıkları üzerinde denetleme arttırılabilir. Örneğin, yasama ve yargı kurumları yanında, yürütmeyi denetleyici başka araçların geliştirilmesi düşünülebilir. Son olarak da, seçmenlerin hükümetleri eleştirmekten korkmamasını sağlamak için, insan hakları ve bireysel özgürlüklerin korunmasının mutlaka sağlanması gerekiyor.