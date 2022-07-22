Karasu’yu iptal ettik ama askeri motoru 2023’te üreteceğiz

Geçen yıl Haziran ayında Talip Öztürk ve Ethem Sancak’a ait toplam yüzde 50.1’lik hisseyi Tosyalı Holding’in devralmasının ardından BMC CEO’su olan Murat Yalçıntaş, hızla incelemelerini yaptı, Sakarya Karasu’daki yatırım konusunu yönetim kurulu gündemine taşıdı:

- Karasu’da başlayan yatırım BMC açısından fizibl değil. Orada, yani yakın çevrede bir savunma sanayi kümelenmesi yok. Dolayısıyla Karasu’da üretimin maliyeti yüksek olur.

Ardından ekledi:

- Bizim Karasu’da yatırımı durdurup, savunma sanayi kümelenmesi olan bir yer bulmamızda yarar var.

BMC Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı ve Katarlı ortağı, Yalçıntaş’ın gündeme getirdiği “Karasu’da yatırımı durdurup, savunma sanayi kümelenmesi olan bir bölgeye yönelme” konusunda ikna olunca hemen Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na başvuruda bulunuldu:

- Karasu’da BMC’ye tahsis edilen, askeri motor ve tank başta olmak üzere önemli üretim üssü haline getirileceği öngörülen arazinin bulunduğu bölge, şirketin yeni yönetim kurulu tarafından bu yatırıma uygun bulunmadı. Araziyi iade sürecinin başlamasını rica ediyoruz.

BMC’nin Karasu’daki araziyi Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na iade başvurusu kamuoyuna yansıyınca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Ocak 2019’daki temel atma töreninde yaptığı konuşmayı anımsadım:

- Burada tank fabrikası, zırhlı araç ve askeri kamyon fabrikası, ticari araç ve motor fabrikası, hızlı tren ve metro fabrikası olacak. Şimdi 100 bin metrekarelik ilk fazın temelini atıyoruz. 2020’de devreye girecek. 500 milyon dolarlık bir yatırım söz konusu olacak.

Erdoğan, Katar Emiri Temim bin Hamed Al Sani’nin de katıldığı törende şu mesajı vermişti:

- Buradaki üretimle ekonomimize 5 milyar dolarlık katma değer sağlanacak. Yıllık 1 milyar dolarlık ihracat söz konusu olacak.

Önceki sabah Ankara’ya giderken İstanbul Havalimanı’nda BMC CEO’su Murat Yalçıntaş’la karşılaşınca Karasu’da yatırımdan vazgeçilmesi konusunu sordum, yanıta şöyle girdi:

- Karasu’da yatırım yapmama kararı alır almaz Bakanlığa müracaat ettik. Başka bir yatırım yeri arayışına da hemen girdik. Yer netleştiğinde kamuoyu ile paylaşacağız.

Kamuoyuna yansıyan haberlerdeki “Fabrikayı söküyorlar” bilgisinin doğru olmadığını belirtti:

- Biz oradan sadece inşaatın devamında kullanılmak üzere bekleyen malzemeleri taşıyoruz. Ayrıca, alınmış, orada bekleyen makinelerimiz de vardı. Onları taşıyoruz. Fabrikayı sökmek, yıkmak söz konusu değil.

Orada yatırıma niyetli bazı grupların olduğunu bildirdi:

- Biz Karasu’da yatırımdan vazgeçince Bakanlık da yeni yatırımcı arayışına girdi. Bildiğim kadarıyla şu anda büyük bir sanayi kuruluşu Bakanlığa müracaat etmiş durumda. Sanıyorum yakında izni çıkar ve yatırıma başlanır.

Arifiye Tank Palet Fabrikası’nda da hiçbir sökümün söz konusu olmadığını kaydetti:

- Aksine Arifiye Tank Palet Fabrikası’nda modernizasyon ve motor üretim yatırımlarımız artarak devam ediyor. Türkiye’nin ilk askeri motor seri üretimine de 2023 başında geçeceğiz.

Şu noktanın altını özellikle çizdi:

- Askeri motorların tüm tasarımları da burada genç Türk mühendisleri tarafından yapıldı. Tüm hakları bize ait. Yani, lisanslı üretim olmayacak.

BMC yönetimi olarak işlerine odaklandıklarına vurgu yaptı:

- Ayrıca, Arifiye Tank Palet Fabrikası’nda durmuş olan “Fırtına Obüsleri”nin üretimini de yeniden başlattık. İlk parti üretim tamamlandı ve tüm testleri başarı ile geçti.

Ankara Uzay ve Havacılık İhtisas OSB’si yönetiminde de bulunan Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Nurettin Özdebir başta olmak üzere kentteki bazı sanayicilerle sohbette BMC’nin yeni yatırım arazisi arayışlarını sordum, o yönde duyum aldıklarını öğrendim.

Yalçıntaş’ın açıklamaları, BMC’nin yatırımdan değil, yatırım adresi olarak Karasu’dan vazgeçtiğini ortaya koyuyor.

BMC, belli ki Altay Tankı için savunma sanayi kümelenmesinin olduğu bir bölgeyi “üretim üssü” yapacak.

BMC’nin yeni yatırım alanının saptanmasının çok da uzun sürmeyeceği anlaşılıyor…

Sorbonne’un Uluslararası Executive MBA Programı’nı İstanbul’da başlatıyor

Geçenlerde Hakan Güldağ ile birlikte Data Expert’in ofisinde Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Altunkaya ile buluştuk. Sohbete oğlu ve BMI (Business School İstanbul) Akademik Direktörü Emirhan Altunkaya da eşlik etti.

Hasan Altunkaya, iki ana işlerinin olduğunu anımsattı:

- 27 yıldır “head hunter”lık (beyin avcısı) yapıyoruz. Yani, insan kaynakları işimiz var. Birçok önemli yerli-yabancı şirketin üst yöneticilerinin belirlenmesinde bizim rolümüz vardır.

Business School İstanbul için hazırladıkları kitapçıkları, tanıtım broşürlerini gösterdi:

- Bir de eğitim işimiz var.

BMI’ın da Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Genel Müdürlüğünü yürüttüğünü vurguladı:

- ABD ve Avrupa’da son 50-60 yıldır iş okulları, MBA programları öne çıkıyor.

Dünyadan örnekleri sıraladı:

- ABD’de Harward Business School, İngiltere’de London Business School, Fransa’da Sorbonne öne çıkıyor.

BMI olarak Türkiye’de de bu konuda uluslararası niteliği olan bir yapıyı harekete geçirdiklerini kaydetti:

- Sorbonne ile Türkiye’de “International Executive MBA” programı başlattık. Ayda bir 4 günlük programlarla 14 aylık bir eğitim söz konusu olacak.

Programa genelde 10 yıl ve üzeri iş deneyimi olan yöneticilerin katılmasını tercih ettiklerini bildirdi:

- Sorbonne Üniversitesi, aynı eğitimleri 6 yıldır Çin’de Pekin Üniversitesi ile 4 yıldır da Brezilya’da MBA in Finance ile birlikte sürdürüyor. Türkiye’de de bu yıl ilk kez bizimle çalışma kararı aldı.

Eğitim programının 14 modülünden 12’sinin İstanbul’da, 2’sinin de Paris’te verileceğini anlattı:

- 8 modül Sorbonne’un öğretim üyeleri tarafından verilecek. 6 modül de Türkiye’deki önde gelen üniversitelerin seçkin öğretim üyeleri tarafından verilecek. Ana başlıklar hukuk, dijital dönüşüm, ekonomi ve insan kaynakları olacak.

Eylül ayında başlayacak program için kayıtların bu ay sonunda tamamlanacağına işaret etti:

- Şirketlerden CEO ve genel müdür düzeyinde kişiler ön kayıt yaptırdılar. İran ve Azerbaycan’dan da başvurular var. Mülakat sonrası 30 kişi ile program başlayacak.

Maliyetle ilgili şu bilgiyi paylaştı:

- Avrupa’da iyi bir üniversitede MBA programına katılmak, 50-60 bin Euro dolayında. Gidilen ülkedeki yaşam maliyeti buna dahil değil. BMI’da maliyet bunun 3’te biri dolayında olacak.