Karbon yutan

Dünyada tam elektrikli otomobil sayısı 10 milyon barajına ulaştı. Fakat, sürdürülebilir enerji hedeflerine ulaşmak için 2030 yılına kadar 230 milyon elektrikli aracın yollara çıkması gerekiyor. Fakat; elektriklileri, kullanırken CO2 salımı yapmasalar da, bataryalarının üretiminde ciddi şekilde çevreyi kirletiyorlar. Anca onbinlerce kilometre sonra, fosil yakıtlı araçlarla total emisyon karşılaştırmasında “karbon paritesi” denkliğine ulaşabiliyorlar.

Fakat, Hollanda Eindhoven Teknoloji Üniversitesi öğrencileri, sürerken karbonu yakalayan sıfır emisyonlu bir otomobil icat ettiler. ZEM yani Zero Emission Mobilitiy ismini verdikleri bu binek otomobil projesi, üretim, yaşam ve kullanım ömrü sonu aşamalarında yayılan CO2'yi en aza indirmek amacıyla yapılmış. Çevreye zarar vermeyen, aynı zamanda yolculuk sırasında atmosferdeki karbondioksidi doğrudan emen bu elektrikli prototipin, yaşam döngüsü boyunca total emisyon değerinden daha fazla CO2’i emeceği tahmin ediliyor.

Bir radyatör ızgarasına benzeyen Havayı Yakalama Temizleme sistemi, iki filtresiyle yaklaşık 60 km/h hızla her 20.600 km’de atmosferden yaklaşık 2 kg karbondioksid temizleyebiliyor. 320 km’de dolacak filtrelerin de, geleceğini şarj istasyonlarında yeşil enerji kullanılarak güvenle temizlenebilecek silindirlere boşaltacak şekilde düşünülmüş. Filtre kapasiteleri önümüzdeki yıllarda daha da geliştirilecek olan bu aracın, bu küçük kapasiteyle bile her bir 30 bin km yol kat eden en az 12 otomobilin hava kirliliğini yok edebileceği hesaplanıyor.

Bir yılda 22,5 kg CO2’i emerek fotosentezle oksijen veren ortalama bir ağaçla paralel aynı miktarı absorbe etmek gibi bir denge amaçlanmış… EM-07 kodlu spor otomobilin bataryası, 2,3 kWh kapasiteli dokuz modüllü lityum iyon… 22 kW'lık e-motoru, yüksek dişli oranına sahip eski bir Audi diferansiyel, rejeneratif fren sistemi, dış yüzeylere entegre güneş enerjisi elemanları, ayrıca yoldaki hava direncini de azaltan çift yönlü şarj sistemi ve dijital aynalar da, ZEM’in şifreleri arasında…

Minimum CO2 yaymak için üretim sırasında da malzeme kaybını azaltmak ve geri kalanı başka projelerde kullanılmak üzere; parçaları 3D baskıyla geri dönüştürülmüş plastikten yapılarak, eklemeli üretim teknolojileriyle monokok gövde panelleri oluşturmuşlar. Yaşam döngüsünün sona ermesinin ardından da bileşenlerinin mümkün olduğunca verimli geri dönüştürülebilmesi için; iç mekanda da geri dönüştürülmüş plastik ve ananas yapraklarının selüloz liflerinden yapılan gerçek deriye alternatif "Ananas Derisi" gibi çevre dostu malzemeler seçilmiş. Camlar da, çevreye daha az zararlı polikarbonattan yapılmış. Bilgi-eğlence, diğer elektronikler ve aydınlatmada, çıkarılıp takılabilen modüler ürünlerle çözüm sağlanmış.

Toplayacağı ve boşaltacağı karbondioksit ise, daha sonra bazı yeşil projelerle endüstride değerlendirilebilir, hatta çevreye zararsız sürdürülebilir yakıt ve plastiklerde bile kullanılabilir… ZEM prototip gibi çözümlerin geliştirilmesinde nihai hedef, daha sürdürülebilir bir gelecek yaratmak!.. Bu örnekte; tek bir makinenin atmosfer üzerinde çok az etkisi olsa bile, benzer teknolojilerin kitlesel olarak uygulanmasıyla gezegenimizin karbondan arındırılmasına büyük katkı sağlanabilir!..