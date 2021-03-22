Karışık bir haftaya giriyoruz

Geçen haftaya Merkez Bankası’ndan gelen faiz artışı ve ardından yapılan görev değişikliği damga vurdu. Bunun yankılarını bu sabahtan itibaren görmeye başlayacağız.

Normal şartlarda bu haftanın ekonomi gündemini güven endeksleri belirleyecekti. Açıklanacak veriler açısından bakarsak, bir bozulmanın beklenmediği; tersine, bazı güven endekslerinde artış yaşanabilecek bir haftaya başlıyoruz. Ama, Merkez Bankası’ndaki görev değişikliği ve bunun etkileri diğer gelişmeleri gölgede bırakabilir.

Haftaya işgücü verileri ile başlıyoruz.

TÜİK 2020 yıl geneli işgücü istatistiklerini bu sabah açıklayacak. Yıllık işsizlik oranı şubat, mayıs, ağustos ve kasım dönemi verilerinin ortalaması ile hesaplanıyor. Bu dönemlerdeki işsizlik oranları sırasıyla yüzde 13,6, 12,9, 13,2 ve 12,9 olarak açıklanmıştı. Bunların ortalaması, yıl genelinde işsizlik oranının yüzde 13,2 olarak açıklanacağını gösteriyor. Yine bu sabah şubat ayında ülkemize gelen turist sayısı açıklanacak. Turist sayısında COVID- 19’a bağlı sert gerileme bu ay da devam edecek. Ama önümüzdeki aylarda önce baz etkisi ardından da mayıs-haziran döneminde turizm sezonunun başlaması ile hareketlilik bekleniyor.

Mart ayı güven endekslerinin ilki olan tüketici güveni çarşamba sabahı TÜİK tarafından açıklanacak. Şubat ayında endeks 84,5 puan ile son 2,5 yılın en yüksek düzeyine çıkmıştı. Normalleşme adımları ile bu ay endekste bir miktar daha yükseliş görmemiz mümkün.

Cuma sabahı TÜİK, perakende, inşaat ve hizmet sektörleri, TCMB ise reel sektör güven endekslerini açıklayacak. Son aylarda hizmet ve perakende sektörlerinde güven yatay seyrederken, inşaat sektöründe gerileme var. Reel sektör güveni ise güçlü bir seyir izliyor. Normalleşme süreci ile paralel şekilde hizmet ve perakende sektör güven endekslerinde yükseliş görebiliriz.

YURT İÇİ



Pazartesi 10:00 2020 yılı işgücü verileri

Pazartesi 11:00 Şubat ayı turist verileri

Çarşamba 10:00 Mart ayı tüketici güveni

Cuma 10:00 Mart ayı sektörel güven endeksleri

Cuma 10:00 Mart ayı reel kesim güven endeksi

Cuma 10:00 Mart ayı kapasite kullanım oranı

YURT DIŞI



Çarşamba 15:30: ABD Şubat ayı dayanıklı tüketim malı siparişleri

Perşembe 10:00 Almanya Gfk Nisan ayı tüketici güveni

Cuma 15:00 ABD Mart ayı Michigan güven endeksi