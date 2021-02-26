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  4. “Karma Komisyon, dokunulmazlık dosyalarının içeriklerine bakarak karar verecek"

“Karma Komisyon, dokunulmazlık dosyalarının içeriklerine bakarak karar verecek"

Canan SAKARYA
Canan SAKARYA Ankara Günlüğü canan.sakarya@dunya.com

Önceki gün Meclise gelen ve çoğunluğunu HDP’li milletvekillerinin oluşturduğu 33 fezlekeye ilişkin açıklamalarda bulunan TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Meclis Başkanlığı’nın görevinin teklif olarak inceledikten sonra Karma Komisyon’a göndermek olduğunu, bundan sonraki süreçte kararı Karma Komisyonun vereceğini belirtti. TBMM’de fezlekelere ilişkin gazetecilerin sorularını yanıtlayan Şentop, fezlekelerden sadece ‘terör’ ile ilgili olanların mı ele alınacağı konusunda “Bir şey diyemiyorum. Geçmiş dönemlere baktığımızda her ihtimal var. Bunların dönem sonuna bırakıldığı zamanlar olmuş, 2016'da toptan hepsinin kaldırıldığı bir dönem oldu. Zaman zaman bazı dosyaların kaldırıldığı oldu. Yakın zamanda yine HDP'li milletvekilinin dokunulmazlığının kaldırılması söz konusu olmuştu. Bu konuda iç tüzük, bu ihtimallerin hepsine imkan veriyor. Bunu dosyaların durumuna göre, içeriklerine göre değerlendirmek lazım. Bu değerlendirmeyi Karma Komisyon yapacaktır” yanıtını verdi. BBP Genel Başkanı Mustafa Destici’nin “TBMM'nin teröristlerden temizlenmesi gerekiyor”, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin “mazbatalı teröristler” sözlerinin hatırlatılması üzerine Şentop, “26. dönemden önce dosyalar az makuldü, hem de dosyalar alelade suçlarla ilgiliydi. Hem nicelik olarak hem içerik bağlamında bir farklılaşma olduğunu üzülerek ifade etmek isterim. Ortada bir kesin hüküm yoksa milletvekili seçilmeye engel yok fakat eskiden yargılama aşamasında olunan kişiler genellikle aday gösterilmiyordu. Fakat bu durum değişmiş. Yargılamalar devam ederken milletvekili seçildikten sonra yargılamaların durmasına karar veriliyor. Dosyalar buraya fezleke olarak geliyor. Meclis açısından üzücü olduğunu söylemek isterim” dedi. Şentop, HDP Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu’nun mahkeme kararının ise henüz Meclise gelmediğini söyledi.

CHP DOKUNULMAZLIKLARIN KALDIRILMASINA KARŞI OY KULLANACAK

CHP’nin dokunulmazlık dosyaları ile ilgili görüşünü açıklayan CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, dokunulmazlıkların kaldırılmasında karşı oy kullanacaklarını söyledi. Özkoç, “Bu aşamada milletin hür sesi milletvekillerinin dokunulmazlığının kaldırılmasını doğru bulmuyoruz” dedi. Özkoç, Türkiye’nin geldiği noktada yasamanın, yürütmenin, yargının bütün gücünü bir kişinin iki dudağı arasında topladığı, adaleti uygulayan savcıların çelişkili kararlar verdiği bir dönemde milletvekili dokunulmazlığının kaldırılmasının milletin özgür ve hür sesinin ortadan kaldırılması anlamına geleceğini belirtti.

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