Karsan, Ukrayna’da otobüs tesisi kuracak

Karabağ’ın yeniden Azerbaycan topraklarına katılım mücadelesine Türkiye ile birlikte destek veren ender ülkelerden Ukrayna, Rus baskısıyla karşı karşıya. 2014 yılında Rusya ve Moskova’nın desteklediği ayrılıkçılar tarafından işgal edilen Donbass ve Kırım’ın tekrar kazanılması için çaba sarf eden Ukrayna’nın Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, hafta sonu Türkiye’ye gelerek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştü. İstanbul’da gerçekleşen görüşmelerde bazı konularda anlaşmalar yapıldı, Türkiye’den Ukrayna’ya “yanınızdayız” mesajı verildi. Türkiye’de bunlar olurken, Ukrayna’da önemli bir gelişme yaşandı. Rusya’nın “İşgal” tehdidinde bulunduğu Ukrayna’da bir Türk şirketi yatırım için anlaşma imzaladı. Anlaşmayı imzalayan ise Türkiye’nin en önemli otomotiv şirketlerinden Karsan. Ukrayna’nın en önemli şehirlerinden Kharkiv’de imzalanan anlaşma ile Karsan, önce kente otobüs tedarik edecek. Anlaşmanın ikinci bacağında ise üretim var.

Mintrans Forumu’nda Kentin Belediye Başkanı Igor Terekov ile görüşen Karsan Genel Müdürü Okan Baş, Kharkiv’e 500 araçlık bir teslimat yapmayı planladıklarını söyledi. 2021 yılında, Kharkiv’e çeşitli sınıflardan yaklaşık 150 otobüs satılması, 8 metrelik otobüslerin yoğun saatlerde, 6 metrelik otobüslerin ise trafiğin az olduğu saatlerde çalışması planlanıyor. Birkaç yıla yayılacak olan araç satışının ardından ise sıra üretime gelecek.

300 KİŞİLİK İSTİHDAM HEDEFİ

Terekhov, “Karsan ile otobüslerin şehirde üretilmesi konusunda anlaştık. Bu yaklaşık 300 kişilik bir istihdam anlamına geliyor. Üretimin hangi şirket bünyesinde yapılacağına, Türk yatırımcılar karar verecek. Şu anda yerel işadamları ile görüşmeler sürüyor. Bu, Kharkiv için ekonomik açıdan karlı bir proje” dedi. Kharkiv Belediye Başkanı Terekhov, Karsan modelleri hakkında daha fazla bilgi edinmek için Türkiye'ye yaptığı önceki gezinin detaylarını paylaştı.

KİEV’İN HEDEFİ TOPRAK BÜTÜNLÜĞÜ

Anlaşmanın devamı niteliğindeki üretim için ise Kharkiv’in teknoloji merkezi Ecopolic HTZ sahası düşünülüyor. Üretim için Karsan’ın yerel bir ortakla çalışması gündemde. Bu ortağın ise Ukraynalı DCH Grubu’nın patronu Oleksandr Yaroslavsky olacağı konuşuluyor. Zira Yaroslavsky, teknoloji merkezi Ecopolis HTZ’nin de sahibi. Burada Çek bir şirketle tramvay üretimi için çalışmalar devam ediyor. Karsan’ın Ukrayna’da ortak üretim için adı geçen Yaroslavsky, ülkenin en zengin iş adamlarından biri olarak biliniyor. 633 milyon dolarlık kişisel servetiyle Ukrayna’nın 10 zengin isminden biri olan Yaroslavsky, futbol kulübü FC Metalist Kharkiv’in bir dönem başkanlığını yapmıştı. Yaroslavsky, Rusya’nın yaptırım uyguladığı iş adamlarından biri. Bu açından da Karsan’ın yapacağı üretim Moskova’da nasıl yankılanır bilinmez. Ancak Türkiye’nin ve Türk şirketlerinin Karabağ sürecinde desteklerini sunan, hatta protestolara uğrayan Ukrayna’nın yanında olması oldukça önemli. Kiev Yönetimi bir yandan toprak bütünlüğünü koruyup, bir yandan da Karadeniz’i Barış Denizi olarak tutma konusunda üstün çaba sarf ederken.