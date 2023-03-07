Karsan’ın e-JEST’i Minnesota'dan yola çıktı

Geçen hafta Romanya’da 20 araçlık elektrikli minibüs ihalesini kazanan Karsan, direksiyonu ABD’ye kırdı. Minnesota Eyaleti Yönetimi’nin test ettiği e-JEST için ilk adımda 5 araçlık sipariş verilecek.

Türk otomotiv sektörü, toplu taşıma alanında Asya’dan Afrika’ya Avru­pa’dan Amerika kıtasına dünya­nın hemen hemen her bölgesinde aldığı ihaleler ve siparişlerle öne çıkıyor. Otokar, Temsa, Anaso­lu Isuzu, Karsan gibi üreticiler, aldığı dev ihalelerle birçok ülke­de şehir içi ve şehirlerarası yolcu taşımacılığını üstleniyor. Türk şirketleri için minibüs, midibüs ve otobüs pazarında son yıllarda ABD, en dikkat çeken ülkelerden biri. Türk şirketi Karsan, otomo­tiv endüstrisinin merkezi sayılan ABD’de önemli bir sürece imza atıyor. Ülkenin orta batı kesimin­de en büyük eyalet olan Minneso­ta’daki toplu taşıma kuruluşu.

Minnesota Valley Transit Aut­hority'nin (MVTA) yaşlanan gaz­la çalışan minibüs filosunu değiş­tirmek için bir çalışma başlattı. ABD’li kurum, Türkiye'den ye­ni bir elektrikli otobüsü test etti. Karsan’ın ürettiği e-JEST’i test etmeye başlayan kurumdan yapı­lan açıklamada, fosil yakıtla çalı­şan araçlara pratik ve kullanışlı bir alternatif olduğunu kanıtla­dığını ve tekerlekli sandalyeler ve kolay erişim için daha iyi yapılan­dırıldığını duyurdu.

220 kilometre menzile sahip

MVTA'nın Ulaştırma Direktö­rü Dan Rudiger, aracı sıfır emis­yon konusunu işleyen bir kon­feransta gördüğünü ve tercih ettiklerini dile getirdi. MVTA ta­rafından test edilen e-Jest otobü­sü, 22 kişiye kadar yolcu taşıya­biliyor ve tam şarjla yaklaşık 220 kilometrelik bir menzile sahip. MVTA CEO'su Luther Wynder ise "Buradaki bu araç, çok ekono­mik” diyerek sipariş için çalıştık­larını dile getirdi. Wynder, yakın zamanda test sürecinin tamam­lanmasıyla ilk alımları yapacak­larını, ilk adımda 5 araçlık filo kurmak için e-Jest sipariş ede­ceklerini belirtti.

Romanya’da 20 araçlık ihale kazandı

İtalya, Fransa gibi ülkelerde de hızla büyüyen Karsan’ın üret­tiği e-JEST, geçtiğimiz günler­de de Avrupa’da iki önemli iha­le kazanmıştı. Romanya’nın ta­rihi Aiud şehrinde 16 adet, Siret şehrinde de 4 adet e-JEST satı­şını kapsayan ihaleyi üstlenen Karsan’ın sözleşmesini Roman­ya distribütörü Anadolu Auto­mobil Romania (AAR) imzaladı. Karsan, kazandığı ihaleler kap­samında e-JEST’in yanı sıra 20 adet de şarj istasyonu kurulumu gerçekleştirecek. Teslim edile­cek e-JEST’lerin hem Auid hem de Siret şehirlerinin ilk elektrik­li minibüsleri olacağını söyleyen Karsan CEO’su Okan Baş, “Bu yeni anlaşmalarla birlikte 2023 yılına hızlı bir başlangıç yapmış olduk. Bu yıl içerisinde Roman­ya’daki Karsan markalı elektrikli araç sayımız 200 adedin üzerine çıkacak” dedi.