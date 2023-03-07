Karsan’ın e-JEST’i Minnesota'dan yola çıktı
Geçen hafta Romanya’da 20 araçlık elektrikli minibüs ihalesini kazanan Karsan, direksiyonu ABD’ye kırdı. Minnesota Eyaleti Yönetimi’nin test ettiği e-JEST için ilk adımda 5 araçlık sipariş verilecek.
Türk otomotiv sektörü, toplu taşıma alanında Asya’dan Afrika’ya Avrupa’dan Amerika kıtasına dünyanın hemen hemen her bölgesinde aldığı ihaleler ve siparişlerle öne çıkıyor. Otokar, Temsa, Anasolu Isuzu, Karsan gibi üreticiler, aldığı dev ihalelerle birçok ülkede şehir içi ve şehirlerarası yolcu taşımacılığını üstleniyor. Türk şirketleri için minibüs, midibüs ve otobüs pazarında son yıllarda ABD, en dikkat çeken ülkelerden biri. Türk şirketi Karsan, otomotiv endüstrisinin merkezi sayılan ABD’de önemli bir sürece imza atıyor. Ülkenin orta batı kesiminde en büyük eyalet olan Minnesota’daki toplu taşıma kuruluşu.
Minnesota Valley Transit Authority'nin (MVTA) yaşlanan gazla çalışan minibüs filosunu değiştirmek için bir çalışma başlattı. ABD’li kurum, Türkiye'den yeni bir elektrikli otobüsü test etti. Karsan’ın ürettiği e-JEST’i test etmeye başlayan kurumdan yapılan açıklamada, fosil yakıtla çalışan araçlara pratik ve kullanışlı bir alternatif olduğunu kanıtladığını ve tekerlekli sandalyeler ve kolay erişim için daha iyi yapılandırıldığını duyurdu.
220 kilometre menzile sahip
MVTA'nın Ulaştırma Direktörü Dan Rudiger, aracı sıfır emisyon konusunu işleyen bir konferansta gördüğünü ve tercih ettiklerini dile getirdi. MVTA tarafından test edilen e-Jest otobüsü, 22 kişiye kadar yolcu taşıyabiliyor ve tam şarjla yaklaşık 220 kilometrelik bir menzile sahip. MVTA CEO'su Luther Wynder ise "Buradaki bu araç, çok ekonomik” diyerek sipariş için çalıştıklarını dile getirdi. Wynder, yakın zamanda test sürecinin tamamlanmasıyla ilk alımları yapacaklarını, ilk adımda 5 araçlık filo kurmak için e-Jest sipariş edeceklerini belirtti.
Romanya’da 20 araçlık ihale kazandı
İtalya, Fransa gibi ülkelerde de hızla büyüyen Karsan’ın ürettiği e-JEST, geçtiğimiz günlerde de Avrupa’da iki önemli ihale kazanmıştı. Romanya’nın tarihi Aiud şehrinde 16 adet, Siret şehrinde de 4 adet e-JEST satışını kapsayan ihaleyi üstlenen Karsan’ın sözleşmesini Romanya distribütörü Anadolu Automobil Romania (AAR) imzaladı. Karsan, kazandığı ihaleler kapsamında e-JEST’in yanı sıra 20 adet de şarj istasyonu kurulumu gerçekleştirecek. Teslim edilecek e-JEST’lerin hem Auid hem de Siret şehirlerinin ilk elektrikli minibüsleri olacağını söyleyen Karsan CEO’su Okan Baş, “Bu yeni anlaşmalarla birlikte 2023 yılına hızlı bir başlangıç yapmış olduk. Bu yıl içerisinde Romanya’daki Karsan markalı elektrikli araç sayımız 200 adedin üzerine çıkacak” dedi.