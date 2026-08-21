Kartlı harcamada sıkı rejim

Parasal sıkılaşma koşulla­rının piyasada yol açtığı nakit darlığı ve talep da­ralması giderek daha da belir­ginleşirken, hane halklarının harcama kalıpları da değişi­yor. Yüksek faiz ve taksit kısıt­lamaları karşısında teknoloji, eğlence ve lüks tüketim har­camalarını kısan haneler gıda başta temel gereksinimlerine odaklanıyor.

Kartlı tüketim verileri, eko­nomi yönetiminin iç talebi dengeleme ve tüketim hızını kesme stratejisinin etkisiyle vatandaşların işlem adedinin birçok alanda azaldığı ve top­lamda sınırlı düzeyde arttığı­nı, harcama tutarındaki artışın ise zamlara bağlı olarak man­şet enflasyon paralelinde ger­çekleştiğini gösteriyor.

Kartlı işlemlerde harcama alanlarına göre keskin ayrışma da dikkati çekiyor. Yüksek kart faizleri ve vade kısıtlamalarının etkisiy­le lüks ve ertelenebilir tüketim kısılırken, kart limitleri artık bir yaşam ve harcama enstrü­manı olmaktan çıkarak daha çok mutfaktaki yangını sön­dürme ve zorunlu kamu öde­melerini bankaya borçlanarak gerçekleştirme işlevi görüyor.

Kasadaki enflasyon manşetle paralel

Bankalararası Kart Mer­kezi (BKM) verilerine gö­re ocak-temmuz dönemin­de banka ve kredi kartları ile toplam 12 milyar 439 milyon 269 bin 202 adet işlem yapıl­dı. İşlem adedi geçen yılın ay­nı dönemine oranla yüzde 15,1 artarken, toplam ödeme tuta­rı ise yüzde 50,5 artışla 18 tril­yon 384 milyar liraya ulaştı. Geçen yıl ilk yedi ayda 1.130,25 TL olan işlem başına ortala­ma harcama tutarı, bu yıl ay­nı dönemde 1.477,90 liraya yükseldi. Geçen yıla göre har­cama tutarındaki artış işlem sayısındakinden arındırıldı­ğında kartla yapılan ödemeler­deki mal ve hizmet sepetinde yıllık fiyat artışı, başka deyiş­le “kasadaki enflasyon”, yüz­de 30,8’le tüketici fiyat endek­si (TÜFE) bazında yıllık man­şet enflasyonla yakın düzeyde gerçekleşti.

Her 100 işlemin 38’i market ve AVM’de

Kartlı işlemlerde en büyük payı; temel, zorunlu harcama kalemlerinden oluşması nedeniyle, market ve AVM alışverişleri almaya devam ediyor. Söz konusu işlemlerin sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 19,4’le ortalamanın üstünde bir artış kaydederek 4,7 milyar olurken, işlem tutarı yüzde 57,8 artışla 3 trilyon 684,9 milyar liraya ulaştı. Market/ AVM alışverişlerinde geçen yıl ilk yedi ay ortalamasında 595,90 TL olan fiş tutarı, bu yıl aynı dönemde 787,70 TL’ye yükseldi.

Bu verilere göre market ve AVM’de yıllık ortalama fiyat artışı 32,2’ye geldi. Geçen yıl ilk yedi ayda toplam kartlı alışveriş işlemlerinin yüzde 36,3’ü market ve AVM’lerde gerçekleşirken bu oran bu yıl aynı dönemde yüzde 37,6’ya yükseldi. Market ve AVM’lerin harcama tutarındaki payı da yüzde 19,1’den yüzde 20’ye çıktı.

Kamu ödemeleri ikinci sıraya yerleşti

Normal şartlarda klasik tüketim kalemi olmayan kartla kamu/vergi ödemeleri, artık tutar bakımından market ve AVM’den sonra ikinci sıraya yerleşmiş durumda. Yedi aylık dönemde devlet dairesine gidilerek fiziki kartla ya da internet üzerinden kart bilgileri girilerek 214,9 milyon kez işlem yapılırken, toplam ödeme 1 trilyon 570,9 milyon liraya ulaştı.

Kamu/ vergi ödemelerinde geçen yılın aynı dönemine göre işlem sayısı yüzde 26,7, ödeme tutarı ise yüzde 104’le rekor oranda arttı. Ödeme gücünde yansıyan tıkanma, kamu ödemelerine işlem adedi ve ödenen tutar arasındaki makas incelendiğinde daha net anlaşılıyor. Geçen yılın iki katını geçen ciro, yeniden değerleme oranlarıyla katlanan vergilerin artık tek seferde hazır nakitle ödenemeyecek boyutta bütçe sınırlarını aştığını gösteriyor. Vatandaş market harcaması veya giyimini kısabilirken devlete olan borcunu kısamadığı için, kart limitini mecburen buraya tahsis ediyor.

Bir tüketim ekonomisinde gıdadan sonra en büyük kart kullanımının giyim, akaryakıt veya yeme içme gibi lokomotif sektörlerde olması beklenirken, veriler, kamu/vergi ödemelerinin tüm sektörler arasında ikinci sıraya yerleştiğini gösteriyor. Market/AVM dışındaki harcama alanlarını geride bırakan bu ikincilik, vatandaş ve esnafın Motorlu Taşıtlar Vergisi, gelir vergisi, katma değer vergisi, harç ve idari cezalarda ödemeleri nakit sıkışıklığı nedeniyle peşin yerine kartla yaptığını gösteriyor. Halk, yasal faiz ve haciz sarmalından kaçabilmek için çareyi kamu borçlarını kredi kartıyla ödeyerek gelecekteki gelirini bankalara rehin vermiş oluyor.

Taksit duvarına çarpan teknoloji ve lükste çöküş

Ekonomi yönetiminin harcamaları baskılamak amacıyla kredi kartı taksit sayılarını kısması ve kart faizlerinin yüksekliği, bazı kilit sektörlerde tüketimi belirgin biçimde baskıladı. Elektrik, elektronik eşya ve bilgisayar sektöründe işlem adedi yüzde 11,1 azalarak 147,5 milyona düştü. Sektörün kartlı satış cirosu ise cari artışı yüzde 25,9’la enflasyonun altında kalarak reel olarak küçüldü. Taksit sınırları teknoloji perakendeciliğini resmen vurdu; vatandaş cihaz yenilemeyi, bilgisayar veya beyaz eşya almayı ciddi oranda kıstı. Benzer bir fiziksel çöküş ve gerileme trendi seyahat ve eğlence sektörlerinde de kendisini hissettirdi.

Araba kiralama sektöründe işlem adedi yüzde 21,7 ile sert bir düşüş kaydetti, fiyattaki yükseliş nedeniyle toplam ödeme yüzde 33,1 arttı. Kumarhane ve içkili yerler kategorisinde ödeme sayısı bazında yüzde 13,9’luk bir düşüş meydana geldi. Doğrudan pazarlama sektörü ise işlem adedi yüzde 40,6’lık kayıpla çöküş yaşarken, yüzde 4,2’lik bir ciro büyümesi ile adeta durma noktasına geldi. Bu veriler, halkın bütçesinden keyfi seyahat, lüks eğlence, teknoloji yatırımı ve doğrudan pazarlama harcamalarını tamamen çıkarma eğiliminde olduğunu, bu sektörlerin fiziksel bir resesyon kıskacına girdiğini gösteriyor.

Akaryakıtta yıllık artış yüzde 35

İlk yedi aydaki kartlı işlem tutarında market/AVM ve kamu ödemelerini, yüzde 45,7 artışla 1 trilyon 271,7 milyar liraya ulaşan çeşitli gıda izledi. Daha sonra yüzde 53,3 artışla 1 trilyon 114,3 milyar lira olan yemek harcamaları, yüzde 36,1 artışla 1 trilyon 96,5 milyar lira olan giyim ve aksesuar harcamaları geldi.

Kartla ödenen akaryakıt harcamaları ise sayıca yüzde 11,2 artarken, tutarda yüzde 50 artışla 1 trilyon 79,2 milyar lira oldu. Böylece dolum başına ortalama ödeme tutarı yüzde 34,9 artarak 1.456 TL’ye geldi. Savaş döneminde yükselen petrol fiyatlarının enflasyonist baskısını kırmak için uygulanan “Eşel mobil/ÖTV tamponu” pompaya yansımayı belli oranda azalttı.

Hizmet sektörü alımları için yapılan ödemeler yüzde 23,9 artışla 974 milyar lira olurken, savaş riskleri ve makroekonomik şoklarda tüketicinin elindeki ev, araba, sağlığı ve işyeri ve diğer varlıklarını koruma altına alma refleksinin ve küresel reasürans ve prim enflasyonu sigorta ödemelerini yüzde 84,5 artışla 801,1 milyar liraya yükseltti. Yedi aylık kartlı ödeme tutarı, yapı malzemeleri, hırdavat, nalburiyede yüzde 46,8 artışla 712,2 milyar, sağlık ve kozmetikte yüzde 52,1 artışla 701,6 milyar lira oldu.

Halkın ve yatırımcının birikimlerini koruma arzusu, kredi kartı verilerine de doğrudan yansıdı. Kuyumculuk sektöründe yedi ay boyunca gerçekleşen işlem adedi sadece yüzde 3,6 gibi sınırlı bir artışla yerinde sayarak 15,4 milyon adet olurken, ödenen toplam tutar yüzde 80,1 artışla 467,9 milyar liraya ulaştı. İşlem başına ortalama ödeme ise yüzde 73,8 artışla 30.361,70 TL oldu. İşlem adedinin neredeyse sabit kalmasına rağmen tutarın artması vatandaşın kuyumculara az gittiğini ama büyük montanlı alım yaptığını gösteriyor.