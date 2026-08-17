Kasap et derdinde, koyun can derdinde: Et – süt – yağ fiyatları ve enflasyon raporu
“Yağ satarım, bal satarım. Ustam ölmüş, ben satarım!” Oyun Tekerlemesi
13 Ağustos günü İstanbul Finans Merkezi Yerleşkesi’nde TCMB, yılın üçüncü Enflasyon Raporu’nu açıkladı. Basın toplantısı sırasında Başkan Dr. Yaşar Fatih Karahan’ın göreve başladığından beri ilk kez alışılmış sükûnetinden uzaklaştığı görüldü. Dışsal şoklara açık gelişmeler nedeniyle enflasyon tahmininin bir kez daha yükseltilmesi zaten yeterince baskı unsuruydu. Üzerine katılımcıların aynı soruları tekrar tekrar sormaları eklenince toplantının ritmi bozuldu. Bu görüntü, emekliye ayrılırken daha sert ve kararlı iletişim çağrısında bulunan eski PPK üyesi Cevdet Akçay’ı akıllara getirdi.
Dr. Karahan sunumunda et ve süt fiyatlarına değindi. Protein arz güvenliği ve fiyat geçişkenliği açılarından et ve süt grubu ürünlerin dikkatli değerlendirilmesi gerekiyor. Çünkü ilk bakışta aynı gıda sepetinin parçaları gibi görünseler de fiyat dinamikleri birbirinden farklı çalışıyor. Et fiyatları küresel eğilimlerle büyük ölçüde uyumlu seyrederken süt ve süt ürünlerinde belirgin bir ayrışma yaşanıyor.
Tüm proteinler aynı sepette taşınmaz
Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) hayvansal proteinleri iki ana fiyat endeksinde izliyor:
Et fiyatları: Beyaz ve kırmızı et; yani tavuk, dana ve kuzu eti bu grupta yer alıyor.
Süt fiyatları: Yağlı-yağsız süt tozu (WMP ve SMP) ile tereyağı ve peynir gibi süt ürünleri bu grupta yer alıyor.
FAO, ilaveten bir de bitkisel sofralık yağ endeksi açıklıyor. Adı üzerinde zeytin, ayçiçeği, soya, palmiye ve kanola gibi bitkilerden üretilen yağlar bu endekste izleniyor. Ancak hayvansal sofralık yağlar arasında bulunan tereyağı süt grubunda izleniyor.
TÜİK’in tüketici fiyatlarını ölçtüğü TÜFE sepetinde ise sınıflama farklı. Uluslararası COICOP sisteminde et 1.1.2, süt ürünleri yumurta ile beraber 1.1.4, katı ve sıvı yağlar ise 1.1.5 grubunda izleniyor. Son grup kendi içinde üçe ayrılıyor: (1) 1.1.5.1 Bitkisel sıvı yağlar: ayçiçeği ve zeytinyağı, (2) 1.1.5.2 Tereyağı ve sütten elde edilen diğer yağlar, ve (3) 1.1.5.3 Margarin. Dolayısıyla aynı tereyağı, FAO açısından süt piyasasının; TÜFE açısından ise yağ fiyatlarının parçası. Küresel ve yerel fiyat hareketlerini karşılaştırırken bu sınıflama farkı önem kazanıyor.
Ette dünya yuvarlak
TÜFE’de 1.1.2.2 numaralı et endeksindeki yıllık fiyat artışı son üç aydır %37,8 civarında yatay seyrediyor. Kırmızı et fiyatları endeksi yukarı çekerken beyaz et aşağıda tutuyor. Dünya genelinde sağlıklı yaşam (“wellness”) akımı tüketicilerin protein talebini artırdı. Kırmızı ete karşı maliyet avantajı taşıyan beyaz et ise ikame özelliğiyle son yıllarda küresel çapta yoğun rağbet görüyor. Türkiye’de tavuk eti üretimi TÜİK verilerine göre yılın ilk altı ayında 1,4 milyon tonla rekor seviyeye ulaştı. Arzın talep artışına cevap verebilmesi sayesinde beyaz et, tüketicinin protein ihtiyacında fiyat istikrarını destekleyen bir tampon işlevi görüyor.
FAO Et Fiyat Endeksi Haziran ayında ABD doları bazında 131,3 puanla tarihi zirveye ulaştı. ABD Ulusal Ekonomi Konseyi Direktörü Kevin Hassett dahi et fiyatları karşısında şaşkınlığını gizleyemeyerek “hayrete düştüğünü” söyledi. Küresel kırmızı et fiyatları tarihi açıdan yüksek seviyelerde. ABD’de sığır sürüsü son 75 yılın en düşük düzeyinde. Açığın kapanmasında Brezilya, Avustralya, Yeni Zelanda ve giderek Arjantin arzı öne çıkıyor. Diğer yanda Çin, 2026 başında ülke bazlı koruma kotası ve kota aşımına %55 ek tarife uygulamasını devreye aldı. İhracatçı ülkeler kota paylarını kullanabilmek için yılın ilk yarısında Çin sevkiyatlarını hızlandırdı. Bazı ülke kotalarının yıl ortasına doğru dolmaya yaklaşması da ilk yarıdaki talebi öne çeken unsurlardan biriydi. Yılın ikinci yarısında bu etkinin azalması küresel et fiyatlarına sınırlı bir rahatlama sağlayabilir. Genel tablo açık: TÜFE’de et fiyatlarının seyri büyük ölçüde küresel dinamiklerin Türkiye’ye yansımasını gösteriyor.
Süt ve tereyağında dünya düz
Ancak süt tarafında tablo tam tersi. Son iki yıldır küresel süt ürünleri arzı toparlandı. Yeni Zelanda ihracatı rekor üstüne rekor kırdı. FAO Süt Ürünleri Fiyat Endeksi geçen yıla göre ABD doları bazında %25 aşağıda. Avrupa Birliği’nde çiğ süt fiyatı kg başına 41,84 Eurocent (~23,2 TL) seviyesine kadar geriledi. Türkiye’de Ulusal Süt Konseyi ise tavsiye fiyatını Ekim ayına kadar 24,30 TL seviyesinde sabitledi. Yağ ve protein muhteviyatları nedeniyle farklı sütleri birebir karşılaştırmak kolay değil. Ancak teknik açıdan Türkiye’de çiğ süt fiyatı şu anda yurt dışına göre yüksek kalıyor. Üstelik yem fiyatlarında geçmiş yıllardaki ekstrem oynaklık da görülmüyor. Dolayısıyla Konsey bundan sonraki tavsiye fiyatlarında merkez bankasının “reel değerleme” yaklaşımına benzer şekilde kambiyo dinamiklerini dikkate alarak sınırlı artışlara yönelebilir. Zira küresel fiyatlar gerilerken içeride fiyatlar yükseliyor. Fonterra da süt katısı için sezon başında açıkladığı kg başına 9,75 Yeni Zelanda doları seviyesindeki fiyat beklentisini 9,25 dolara indirdi.
TÜFE’nin yağ endeksinde de benzer bir ayrışma var. Zeytinyağı fiyatları geriledi. Ayçiçeği yağı ise Karadeniz’deki tüm olumsuzluklara ve lojistik kısıtlara rağmen kontrol altında seyrediyor. Bu iki gruptaki fiyat artışları %27,9 ile manşet enflasyonun altında kalıyor. Buna karşılık tereyağındaki yıllık artış %60’a dayanıyor. Üstelik küresel tereyağı fiyatları ters yönde ilerliyor. AB’de tereyağı fiyatı Aralık 2024’te kg başına 7,8 Euro civarındayken bugün 3,8 Euro seviyesine kadar geriledi. Yaklaşık yarı yarıya düşüşten söz ediyoruz. Artan dizel maliyetinin soğuk zincire, nafta maliyetinin ise paketleme ve ambalaja yansıması süt grubunda maliyet baskısını artırıyor olabilir. Ancak tek başına hammadde dinamikleriyle açıklanması güç bir tabloyla karşı karşıyayız. TÜİK verilerine göre Türkiye’de ticari süt işletmelerince toplanan inek sütü yılın ilk yarısında 5,8 milyon tonla tarihi zirveye ulaştı. Küresel süt ve tereyağı fiyatları gerilerken yurt içi süt arzının da rekor seviyeye çıkması, fiyat baskısının üretim sonrasındaki zincirde aranması gerektiğine işaret ediyor. Çiğ sütten market rafına uzanan planlama, ürün dağılımı, işleme, ambalaj, soğuk zincir ve dağıtım halkaları artık daha yakından incelenmeli.
Sonuç: Öküz altında buzağı aramak
“Wellness” akımı son yıllarda küresel protein arz güvenliğini sarstı. Artan protein talebi ikame üzerinden özellikle beyaz ete yönelirken, küresel piyasa yeni talep yapısına hızla uyum sağladı. Tavuk sektörünün entegre yapısı ve yüksek döngü hızı bu uyumu kolaylaştırdı. Zira bir buzağının üretim döngüsü yıllarla ölçülürken etlik piliç üretimi haftalar mertebesinde.
Türkiye de tavuk sektörü üzerinden küresel dinamizmi yakaladı. Süt grubunda ise aynı uyum görülmüyor. Küresel süt ve tereyağı fiyatları gerilerken Türkiye’de fiyatların ters yönde ilerlemesi, soruyu hayvansal üretimden üretim sonrasındaki zincire taşıyor. TÜFE’nin yağ grubu arasına saklanan tereyağı fiyatlarının da gözden kaçmaması gerekiyor. Öküz altında buzağı aramaya gerek yok. Buzağı zaten orada. Bakmamız gereken yer, ahırdan sonraki zincir.
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