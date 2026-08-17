Kasap et derdinde, koyun can derdinde: Et – süt – yağ fiyatları ve enflasyon raporu

“Yağ satarım, bal satarım. Ustam ölmüş, ben satarım!” Oyun Tekerlemesi

13 Ağustos günü İstanbul Fi­nans Merkezi Yerleşkesi’nde TCMB, yılın üçüncü Enflasyon Ra­poru’nu açıkladı. Basın toplantısı sı­rasında Başkan Dr. Yaşar Fatih Ka­rahan’ın göreve başladığından beri ilk kez alışılmış sükûnetinden uzak­laştığı görüldü. Dışsal şoklara açık gelişmeler nedeniyle enflasyon tah­mininin bir kez daha yükseltilme­si zaten yeterince baskı unsuruydu. Üzerine katılımcıların aynı sorula­rı tekrar tekrar sormaları eklenin­ce toplantının ritmi bozuldu. Bu gö­rüntü, emekliye ayrılırken daha sert ve kararlı iletişim çağrısında bulu­nan eski PPK üyesi Cevdet Akçay’ı akıllara getirdi.

Dr. Karahan sunumunda et ve süt fiyatlarına değindi. Protein arz gü­venliği ve fiyat geçişkenliği açıların­dan et ve süt grubu ürünlerin dik­katli değerlendirilmesi gerekiyor. Çünkü ilk bakışta aynı gıda sepeti­nin parçaları gibi görünseler de fiyat dinamikleri birbirinden farklı çalı­şıyor. Et fiyatları küresel eğilimlerle büyük ölçüde uyumlu seyrederken süt ve süt ürünlerinde belirgin bir ayrışma yaşanıyor.

Tüm proteinler aynı sepette taşınmaz

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) hayvansal proteinleri iki ana fiyat endeksinde izliyor:

Et fiyatları: Beyaz ve kırmızı et; yani tavuk, dana ve kuzu eti bu grup­ta yer alıyor.

Süt fiyatları: Yağlı-yağsız süt tozu (WMP ve SMP) ile tereyağı ve peynir gibi süt ürünleri bu grupta yer alıyor.

FAO, ilaveten bir de bitkisel sofra­lık yağ endeksi açıklıyor. Adı üzerin­de zeytin, ayçiçeği, soya, palmiye ve kanola gibi bitkilerden üretilen yağ­lar bu endekste izleniyor. Ancak hay­vansal sofralık yağlar arasında bulu­nan tereyağı süt grubunda izleniyor.

TÜİK’in tüketici fiyatlarını ölç­tüğü TÜFE sepetinde ise sınıflama farklı. Uluslararası COICOP siste­minde et 1.1.2, süt ürünleri yumurta ile beraber 1.1.4, katı ve sıvı yağlar ise 1.1.5 grubunda izleniyor. Son grup kendi içinde üçe ayrılıyor: (1) 1.1.5.1 Bitkisel sıvı yağlar: ayçiçeği ve zey­tinyağı, (2) 1.1.5.2 Tereyağı ve sütten elde edilen diğer yağlar, ve (3) 1.1.5.3 Margarin. Dolayısıyla aynı tereya­ğı, FAO açısından süt piyasasının; TÜFE açısından ise yağ fiyatlarının parçası. Küresel ve yerel fiyat hare­ketlerini karşılaştırırken bu sınıflama farkı önem kazanıyor.

Ette dünya yuvarlak

TÜFE’de 1.1.2.2 numa­ralı et endeksindeki yıl­lık fiyat artışı son üç ay­dır %37,8 civarında yatay seyrediyor. Kırmızı et fi­yatları endeksi yukarı çekerken be­yaz et aşağıda tutuyor. Dünya gene­linde sağlıklı yaşam (“wellness”) akımı tüketicilerin protein talebi­ni artırdı. Kırmızı ete karşı maliyet avantajı taşıyan beyaz et ise ikame özelliğiyle son yıllarda küresel çapta yoğun rağbet görüyor. Türkiye’de ta­vuk eti üretimi TÜİK verilerine göre yılın ilk altı ayında 1,4 milyon ton­la rekor seviyeye ulaştı. Arzın talep artışına cevap verebilmesi sayesin­de beyaz et, tüketicinin protein ihti­yacında fiyat istikrarını destekleyen bir tampon işlevi görüyor.

FAO Et Fiyat Endeksi Haziran ayında ABD doları bazında 131,3 pu­anla tarihi zirveye ulaştı. ABD Ulusal Ekonomi Konseyi Direktörü Kevin Hassett dahi et fiyatları karşısında şaşkınlığını gizleyemeyerek “hayre­te düştüğünü” söyledi. Küresel kır­mızı et fiyatları tarihi açıdan yüksek seviyelerde. ABD’de sığır sürüsü son 75 yılın en düşük düzeyinde. Açığın kapanmasında Brezilya, Avustralya, Yeni Zelanda ve giderek Arjantin ar­zı öne çıkıyor. Diğer yanda Çin, 2026 başında ülke bazlı koruma kotası ve kota aşımına %55 ek tarife uygula­masını devreye aldı. İhracatçı ülke­ler kota paylarını kullanabilmek için yılın ilk yarısında Çin sevkiyatlarını hızlandırdı. Bazı ülke kotalarının yıl ortasına doğru dolmaya yaklaşması da ilk yarıdaki talebi öne çeken un­surlardan biriydi. Yılın ikinci yarı­sında bu etkinin azalması küresel et fiyatlarına sınırlı bir rahatlama sağ­layabilir. Genel tablo açık: TÜFE’de et fiyatlarının seyri büyük ölçüde kü­resel dinamiklerin Türkiye’ye yansı­masını gösteriyor.

Süt ve tereyağında dünya düz

Ancak süt tarafında tablo tam ter­si. Son iki yıldır küresel süt ürünle­ri arzı toparlandı. Yeni Zelanda ih­racatı rekor üstüne rekor kırdı. FAO Süt Ürünleri Fiyat Endeksi geçen yı­la göre ABD doları bazında %25 aşa­ğıda. Avrupa Birliği’nde çiğ süt fiyatı kg başına 41,84 Eurocent (~23,2 TL) seviyesine kadar geriledi. Türkiye’de Ulusal Süt Konseyi ise tavsiye fiyatı­nı Ekim ayına kadar 24,30 TL seviye­sinde sabitledi. Yağ ve protein muhte­viyatları nedeniyle farklı sütleri bire­bir karşılaştırmak kolay değil. Ancak teknik açıdan Türkiye’de çiğ süt fiyatı şu anda yurt dışına göre yüksek kalı­yor. Üstelik yem fiyatlarında geçmiş yıllardaki ekstrem oynaklık da görül­müyor. Dolayısıyla Konsey bundan sonraki tavsiye fiyatlarında merkez bankasının “reel değerleme” yakla­şımına benzer şekilde kambiyo dina­miklerini dikkate alarak sınırlı artış­lara yönelebilir. Zira küresel fiyatlar gerilerken içeride fiyatlar yükseli­yor. Fonterra da süt katısı için sezon başında açıkladığı kg başına 9,75 Ye­ni Zelanda doları seviyesindeki fiyat beklentisini 9,25 dolara indirdi.

TÜFE’nin yağ endeksinde de benzer bir ayrışma var. Zeytinyağı fiyatları geriledi. Ayçiçeği yağı ise Karadeniz’deki tüm olumsuzlukla­ra ve lojistik kısıtlara rağmen kont­rol altında seyrediyor. Bu iki grup­taki fiyat artışları %27,9 ile manşet enflasyonun altında kalıyor. Buna karşılık tereyağındaki yıllık artış %60’a dayanıyor. Üstelik küresel te­reyağı fiyatları ters yönde ilerliyor. AB’de tereyağı fiyatı Aralık 2024’te kg başına 7,8 Euro civarındayken bugün 3,8 Euro seviyesine kadar ge­riledi. Yaklaşık yarı yarıya düşüşten söz ediyoruz. Artan dizel maliyeti­nin soğuk zincire, nafta maliyetinin ise paketleme ve ambalaja yansıma­sı süt grubunda maliyet baskısını artırıyor olabilir. Ancak tek başına hammadde dinamikleriyle açıklan­ması güç bir tabloyla karşı karşı­yayız. TÜİK verilerine göre Türki­ye’de ticari süt işletmelerince topla­nan inek sütü yılın ilk yarısında 5,8 milyon tonla tarihi zirveye ulaştı. Küresel süt ve tereyağı fiyatları ge­rilerken yurt içi süt arzının da rekor seviyeye çıkması, fiyat baskısının üretim sonrasındaki zincirde aran­ması gerektiğine işaret ediyor. Çiğ sütten market rafına uzanan plan­lama, ürün dağılımı, işleme, amba­laj, soğuk zincir ve dağıtım halkala­rı artık daha yakından incelenmeli.

Sonuç: Öküz altında buzağı aramak

“Wellness” akımı son yıllarda kü­resel protein arz güvenliğini sarstı. Artan protein talebi ikame üzerin­den özellikle beyaz ete yönelirken, küresel piyasa yeni talep yapısına hızla uyum sağladı. Tavuk sektörü­nün entegre yapısı ve yüksek döngü hızı bu uyumu kolaylaştırdı. Zira bir buzağının üretim döngüsü yıllarla ölçülürken etlik piliç üretimi hafta­lar mertebesinde.

Türkiye de tavuk sektörü üzerin­den küresel dinamizmi yakaladı. Süt grubunda ise aynı uyum görülmüyor. Küresel süt ve tereyağı fiyatları geri­lerken Türkiye’de fiyatların ters yön­de ilerlemesi, soruyu hayvansal üre­timden üretim sonrasındaki zincire taşıyor. TÜFE’nin yağ grubu arasına saklanan tereyağı fiyatlarının da göz­den kaçmaması gerekiyor. Öküz al­tında buzağı aramaya gerek yok. Bu­zağı zaten orada. Bakmamız gereken yer, ahırdan sonraki zincir.