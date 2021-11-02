Kasım’da zam başkadır

Herkesin bir sonbaharı vardır. Kiminin yaşamadan yaşlandığı, kiminin de yaşayıp yaşlanmadığı… Tıpkı her yılın sonbaharı olduğu gibi… Kışın giriş kapısı kasım, ekonominin de yıla dair performansının şekillendiği ay olur. Ekonomi yaşatılmamışsa yaşlandığı, yaşatılmışsa yaşlanmadığı bir yıl…

Ekonomide kış sahiden bastırdı. Yüksek enflasyon ve yüksek kur ile Kasım ayına girdik. Mevcut rakamların kışa doğru evirileceği, sıfırların daha da artacağı gelişmelere gebe bir ay bizi bekliyor. Görünen, etiketlerde dolar etkisinin artacağıdır. Artık biliyoruz ki Kasım’da zam başka olacaktır.

PİYASALAR NELERE, NASIL REAKSİYON VERECEK?

Borsa, 1,531 düzeyinde… Dolar; 9,53 TL, Euro 11,03 TL, altının onsu 1,785 $ seviyesinde… Brent Petrol 84,41 $. Faiz %16, Enfl asyon %19,58. Piyasalarda bu ay oynak (volatil) seyir sürer. Merkez Bankası banknot matbaasının fazlaca mesaiye kaldığını görürüz. Borsa adımlarını yukarı taşır, dolar yeni faiz indirimi dalgasıyla çift haneye varır; 10 lirayı aşar.

İKİ SORU İKİ CEVAP

Sanayici, yüksek enflasyon döneminde ne yapar? Ne yapmalıdır? Faiz indirimi en çok hangi sektörlere yarayacak?

En önemli uğraşı, kârlılığı enflasyona kurban etmemek olacaktır. Yapılması gereken, özkaynak ağırlıklı yatırıma gayret etmektir. Finansa erişim gerek şart olsa da uygun faiz yeter şart olmalıdır. Faiz indirimi, uygun maliyetle kredi temin edebilecek şirketlere yarayacaktır.

Kurun yüksek seyri bireysel yatırımcılar için bir satış fırsatı mıdır?

Kurun yüksek seyri, bireysel yatırımcıya satış fırsatı sunabilir. Fakat sorun şudur ki ihtiyacın fazlası, kâr gerçekleşmesine yönelik satış getirmeyecektir. Zira kurun yönü hala yukarı doğrudur. Tersine dolarizasyon için uygun ekonomik iklim, ne yazık ki hala sağlanamamıştır. Güven odaklı adımlar atılmadıkça da bu iklim sağlanamayacaktır.

not

SANAYİDEKİ CANLILIK KALICI MI?

Sanayi sektöründe ihracatın getirdiği bir canlılık var. Ancak bu canlılık, enfl asyon ve kur artışı ile birlikte maliyetlerin yükselmesi yüzünden birden bire çığ gibi akıp gitme riski taşıyor. Faizlerdeki düşüşle birlikte sermaye piyasalarına ilgi zayıf da olsa arttı. Ağustos sonu itibariyle 2 milyon 395 bine kadar gerileyen hisse senedi bakiyeli yatırımcı sayısı Eylül’de ancak 2 milyon 409 bine çıkabildi. Yabancılar? Payları azalıyor ve %41,1 düzeyine inmiş durumda. Kasım’da yatırımların ömrü, yeni faiz kararı kadar olacaktır.