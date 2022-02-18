Kaskosuz 5 bin 258 ambulans Meclis gündemine taşındı

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, kasko sigortası yaptırılması geciken Sağlık Bakanlığı’na ait 5 bin 258 ambulansı Meclis gündemine taşıdı. CHP Grup Başkanvekili Özel, Türkiye genelinde 5 bin 258 ambulansın kasko sigortalarının yaptırılmasında yaşanan gecikmeler nedeniyle Ocak ve Şubat aylarında ambulansların kaskosuz olarak hizmet vermesine ilişkin olarak Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın yanıtlaması için soru önergesi verdi.

Özel, soru önergesinde, 5 bin 258 ambulansın kasko sigortalarının yaptırılması için 27 Ekim 2021 tarihinde çıkılan ihaleyi, Mini Sigorta Aracılık Hizmetleri A.Ş’nin kazandığını ancak firmanın yükümlülüklerini yerine getirmemesi üzerine, sözleşmenin 14 Ocak 2022 günü feshedildiğini belirtti.

Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nce yeni ihale sürecinin başlatılmasına rağmen Ocak ve Şubat aylarında ambulanslar kaskosuz olarak görev yapmak durumunda kaldıklarını kaydeden Özel, verdiği yazılı soru önergesinde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya şu soruların yöneltti: “Ambulansların kasko sigortalarının yaptırılması ihalesini kazanan Mini Sigorta Aracılık Hizmetleri A.Ş., hangi yükümlülükleri yerine getiremediği için sözleşme iptal olmuştur? Sözleşmenin feshedilmesinin ardından yeni ihale sürecinin yavaş ilerlemesinin sebebi nedir? Kasko sigortalarının yaptırılmadığı bu dönemde ilgili personelin uyarıldığı doğru mudur? Bu süre içinde Türkiye genelinde kazaya karışan ambulans sayısı nedir? Bu kazalarda ölüm ve yaralanma yaşanmış mıdır? Bu kazalarla ortaya çıkan maddi hasar nedir?”

MHP, Mart ayında belediye başkanları ile buluşacak

2023 yılında yapılacak genel seçimler ve Cumhurbaşkanlığı seçimlerine hazırlık çerçevesinde 4-6 Şubat’ta milletvekilleri ve parti yönetimi, 11-13 Şubat’ta da il başkanlarının katılımıyla toplantılar yapan MHP, 25-26-27 Mart 2022 tarihlerinde Antalya’da belediye başkanlarıyla buluşmaya hazırlanıyor. MHP Genel Başkan Devlet Bahçeli’nin başkanlığında gerçekleşecek toplantıda 2019 Yerel seçimlerinden bugüne geçen 3 yıllık sürede, MHP’li belediyelerin performans ve hedefleri masaya yatırılacak.