Katılım fonlarına ilgi artıyor
Katılım şemsiye fonları, kira sertifikaları, katılma hesapları, ortaklık payları, altın ve diğer kıymetli madenler ile kurulca uygun görülen diğer faize dayalı olmayan para ve sermaye piyasası araçlarından oluşan fonları kapsayan şemsiye fonlar.
Bu fonların çıktığından bu yana esasında kitlesi, yalnızca faiz hassasiyeti olan yatırımcılardı.
Ancak son dönemde farklı kitlelerce de bu fonlar tanınmaya ve tercih edilmeye başlıyor.
Bu durumun en önemli, belki de tek nedeni tabii ki getiriler.
Katılım şemsiye fonlarında son bir ayda katılım altın fonlarında yüzde 13’e varan getiriler görülürken, onu kıymetli maden katılım fonları ve yüzde 4’e getiri ile kira sertifikaları fonları takip etti.
Son bir ayda en iyi getirili para piyasası fonunun yüzde 4 olduğu düşünüldüğünde, kira sertifikaları katılım fonlarının getirileri oldukça dikkat çekti.
Para piyasası katılım fonlarında ise son bir ayda en yüksek getirinin yüzde 3,5 olduğunu görmüyoruz. Geçmiş yıllardaki para piyasası fonları ile para piyasası katılım fonları arasındaki getiri farkı da azalmış durumda.
2025 yılında en yüksek nakit girişleri ise kira sertifikaları katılım fonları ve para piyasası katılım fonlarına oldu. Bir çok enstrümanda olduğu gibi katılım tarafında da en büyük ilgi düşük riskli fonlara olmaya devam ediyor.
Kira sertifikaları fonları
Kira sertifikaları fonlarını bilmeyenler için biraz detaylı aktaralım. Zira diğer fonlar zaten biliniyor, ancak kira sertifikaları fonları son dönemde getiri nedeniyle ilgili çekse de yatırımcıların önemli bir kısmı bilgi sahibi değil.
Kira sertifikaları fonlarında fon toplam değerinin en az yüzde 80’i devamlı olarak kamu ve özel sektör (izahnameye göre değişebiliyor) kira sertifikalarına yatırılıyor ve fon portföyünün tamamı ise faize dayalı olmayan para ve sermaye piyasası araçlarından oluşuyor.
Kira sertifikası yani diğer adıyla sukuk, yatırımcılara faizsiz sabit veya değişken getiri sağlayan bir yatırım enstrümanı. Yatırımcılara, kiralanan varlıklardan elde edilen dönemsel sabit kira getirisi sunar. Devlet ya da şirketlere finansman yaratmak için ihraç edilen sukuk yatırımı yapan yatırımcılar, yatırımları oranında kira sertifikasının ihracına dayanak olan varlık ya da hakkın dönemsel getirisine sahip oluyorlar.
Bono ile de karıştırmamak lazım. sukuk, bonodan farklı olarak borca değil, varlığa dayalı.
Kira sertifikaları fonlarının kısa vadeli, kâr payı ödeyen, döviz gibi türleri bulunmakta.
Fintables’dan baktığım verilere göre 2025 başından bu yana en yüksek nakit girişi ise Kuveyt Türk Portföy Kısa Vadeli Kira Sertifikaları Katılım (TL) Fonu #KTV’ye olmuş durumda. Son 1 yılda en iyi getiri ise Qinvest Portföy Kira Sertifikası Katılım (TL) Fonu #EKF’de. yüzde 56’yı aşan getiriye imza atılmış.
Özet
Katılım fonlarına olan ilgi, faiz hassasiyeti olan yatırımcıların fon dünyası ile tanışması, altın ve kıymetli maden katılım fonlarının zaman zaman öne çıkması ve kira sertifikaları fonlarının yeni yeni fark edilmesi nedeniyle artacak gibi duruyor. Hisse senedi katılım fonlarına uzun zamandır ilginin oldukça düşük. Ancak o tarafın da belki 2025 yılının ikinci yarısında katkısı ile katılım fonları daha da fazla konuşulabilir.