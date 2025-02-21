Katılım fonlarına ilgi artıyor

Katılım şemsiye fonları, kira sertifika­ları, katılma hesapları, ortaklık pay­ları, altın ve diğer kıymetli madenler ile kurulca uygun görülen diğer faize dayalı olmayan para ve sermaye piyasası araç­larından oluşan fonları kapsayan şemsiye fonlar.

Bu fonların çıktığından bu yana esasın­da kitlesi, yalnızca faiz hassasiyeti olan yatırımcılardı.

Ancak son dönemde farklı kitlelerce de bu fonlar tanınmaya ve tercih edilmeye başlıyor.

Bu durumun en önemli, belki de tek ne­deni tabii ki getiriler.

Katılım şemsiye fonlarında son bir ayda katılım altın fonlarında yüzde 13’e varan getiriler görülürken, onu kıymetli maden katılım fonları ve yüzde 4’e getiri ile kira sertifikaları fonları takip etti.

Son bir ayda en iyi getirili para piyasası fonunun yüzde 4 olduğu düşünüldüğünde, kira sertifikaları katılım fonlarının getiri­leri oldukça dikkat çekti.

Para piyasası katılım fonlarında ise son bir ayda en yüksek getirinin yüzde 3,5 ol­duğunu görmüyoruz. Geçmiş yıllardaki para piyasası fonları ile para piyasası katı­lım fonları arasındaki getiri farkı da azal­mış durumda.

2025 yılında en yüksek nakit girişleri ise kira sertifikaları katılım fonları ve pa­ra piyasası katılım fonlarına oldu. Bir çok enstrümanda olduğu gibi katılım tarafın­da da en büyük ilgi düşük riskli fonlara ol­maya devam ediyor.

Kira sertifikaları fonları

Kira sertifikaları fonlarını bilmeyen­ler için biraz detaylı aktaralım. Zira diğer fonlar zaten biliniyor, ancak kira sertifi­kaları fonları son dönemde getiri nedeniy­le ilgili çekse de yatırımcıların önemli bir kısmı bilgi sahibi değil.

Kira sertifikaları fonlarında fon toplam değerinin en az yüzde 80’i devamlı olarak kamu ve özel sektör (izahnameye göre de­ğişebiliyor) kira sertifikalarına yatırılıyor ve fon portföyünün tamamı ise faize daya­lı olmayan para ve sermaye piyasası araç­larından oluşuyor.

Kira sertifikası yani diğer adıyla sukuk, yatırımcılara faizsiz sabit veya değişken getiri sağlayan bir yatırım enstrümanı. Yatırımcılara, kiralanan varlıklardan el­de edilen dönemsel sabit kira getirisi su­nar. Devlet ya da şirketlere finansman ya­ratmak için ihraç edilen sukuk yatırımı yapan yatırımcılar, yatırımları oranında kira sertifikasının ihracına dayanak olan varlık ya da hakkın dönemsel getirisine sahip oluyorlar.

Bono ile de karıştırmamak lazım. sukuk, bonodan farklı olarak borca değil, varlığa dayalı.

Kira sertifikaları fonlarının kısa vadeli, kâr payı ödeyen, döviz gibi türleri bulun­makta.

Fintables’dan baktığım verilere göre 2025 başından bu yana en yüksek nakit girişi ise Kuveyt Türk Portföy Kısa Va­deli Kira Sertifikaları Katılım (TL) Fonu #KTV’ye olmuş durumda. Son 1 yılda en iyi getiri ise Qinvest Portföy Kira Sertifi­kası Katılım (TL) Fonu #EKF’de. yüzde 56’yı aşan getiriye imza atılmış.

Özet

Katılım fonlarına olan ilgi, faiz hassasi­yeti olan yatırımcıların fon dünyası ile ta­nışması, altın ve kıymetli maden katılım fonlarının zaman zaman öne çıkması ve kira sertifikaları fonlarının yeni yeni fark edilmesi nedeniyle artacak gibi duruyor. Hisse senedi katılım fonlarına uzun za­mandır ilginin oldukça düşük. Ancak o ta­rafın da belki 2025 yılının ikinci yarısında katkısı ile katılım fonları daha da fazla ko­nuşulabilir.