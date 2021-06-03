‘Katkımız 50 milyar dolar beyaz sayfa açın’ çağrısına ABD’den ilk olumlu yanıt

TÜRKİYE-ABD İş Konseyi Başkanı Mehmet Ali Yalçındağ ile Amerikan Şirketler Derneği (AmCham) Başkanı Tankut Turnaoğlu, 14 Haziran’daki NATO toplantısı vesilesiyle Brüksel’de görüşmesi beklenen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Joe Biden’a ortak mektup gönderdi:

- Bu mektubu, Türkiye-ABD ilişkilerinin heyecanlı savunucuları olarak kaleme alıyoruz. Zatıalileriniz ABD Başkanlık seçiminden sonra ilk kez yüz yüze görüşmeye hazırlanırken, hayati önemdeki ikili ilişkilerimizin fayda ve fırsatlarına önem vermenizi istirham ederiz.

Yalçındağ ve Turnaoğlu, mektupta iş dünyası örgütleri olarak ticaret ve yatırımların ilişkilerde gelişmeye en elverişli başlıklar olduğuna inandıklarını vurgulayıp, mesajlarını şöyle özetledi:

ABD, Türkiye’deki ikinci en büyük yabancı yatırımcı ve Türkiye’nin 4’üncü en büyük ticaret ortağıdır. Bu ilişki, her iki ülke için de gelir ve istihdam yaratıyor.

Bu dönemde farklılıklara odaklanmaktansa müttefikleri müttefik olarak tutmanın zamanı olduğuna güçlü bir şekilde inanıyoruz.

Ülkelerimizin işbirliği alanlarının vurgulanması, karşılaştığımız farklılıkların bazılarını çözmeye başlamak, ilişkilerde beyaz bir sayfa açmak için alan yaratabilir. Toplantınızda bunu ortak zemin oluşturmak için bir platform olarak kullanacağınızı ümit ediyoruz.

Amerikan ve Türk şirketleri, işbirliği yoluyla birlikte zenginleşmek için çok sayıda fırsatın, ayrışmada ise kaybedecek birçok şeyin olduğunu gösterdiler.

Tarihi nitelikteki son derece önemli bu toplantınızın, sürdürülebilir bir diyalogun daha iyi geliştirilmesine yönelik ilk adımı teşkil edecek olması en içten umudumuzdur.

Mehmet Ali Yalçındağ ve Tankut Turnaoğlu, ortak imzalarını taşıyan mektubu kamuoyu ile paylaşmak üzere dün bir sohbet toplantısı düzenledi.

Yalçındağ, söze şu saptamayla girdi:

- Son yıllarda iki dost ve müttefik ülke arasındaki ilişkiler siyasi ve askeri alanlara hapsoldu, ticaret ve yatırımlar geri planda kaldı. Güçlü ve sürdürülebilir ticari ve ekonomik ilişkiler, sorunların çözümünde kuvvetli bir zemin oluşturuyor.

Tankut Turnaoğlu da, ticaret ve yatırımın iki ülke arasındaki stratejik ilişkide kilit önem taşıdığını vurgulayıp, sürdürdü:

- Türkiye’de 2 bine yakın Amerikan menşeli firma bulunuyor. Bunların büyük yatırımlara sahip olanların 110’u derneğimizin üyesi.

Dernek üyelerinden örnek verdi:

- Ford, General Electric, Microsoft, Boeing, P&G, Dow, Citibank, Coca-Cola, PepsiCo…

AmCham üyesi şirketlerin yatırımlarına işaret etti:

- AmCham Türkiye üyelerinin ülkemizde toplam 50 milyar doların üzerinde ekonomik katkısı ve 100 bine yakın istihdamı bulunuyor.

ABD’li şirketlerin 2003-2020 dönemindeki yatırımlarına dikkat çekti:

- ABD menşeli şirketler ülkemize 2003-2020 döneminde 17.6 milyar dolarlık yatırım yaptı.

ABD’nin, Türkiye’nin en hızlı büyüdüğü ihraç pazarları arasında yer aldığını kaydetti:

- Amerikan şirketleri, Türkiye’den dünyanın diğer ülkelerine yılda 10 milyar dolarlık ihracat yapıyor. ABD, Türkiye’de 2’nci en büyük yatırımcı ve 4’üncü en büyük ticaret partneri. ABD açısından ise Türkiye ithalatta 31’inci, ihracatta 27’nci sırada.

Mehmet Ali Yalçındağ, bir soru üzerine geçmişte ve şimdi gönderdikleri mektupların etkisiyle ilgili şu bilgiyi verdi:

- ABD Ticaret Bakanı Gina Raimondo’dan TAİK’e mektup geldi. TAİK’le ortak çalışmak istediklerini bize bildirdi. Ayrıca bizi 7 Haziran’da yapacakları yatırımcı toplantısına davet etti.

Ardından ekledi:

- Siyasiler, iş dünyasının yaklaşımlarına önem veriyor. Çözülemeyecek hiçbir konu olmadığını düşünüyorum.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’la ABD Başkanı Biden’ın Brüksel’de gerçekleşecek ilk yüz yüze görüşmesi, iki ülkenin ilişkilerinde beyaz sayfa açmaya yeter mi?

En azından iki taraf iş dünyasının beklentisini karşılayacak kapıların açılmasını sağlar mı?

20 ABD’li şirket Türkiye’den 80 ülkeyi yönetiyor

AMERİKAN Şirketler Derneği (AmCham) Başkanı Tankut Turnaoğlu, derneğin, “Ülkemizi global pazarlara taşıyan bir güç olma” hedefini paylaşıp, şu mesajları verdi:

Ülkemizdeki mevcut ABD yatırımlarını ve ticaretini korumak, yeni yatırım ve ticaret olanakları için aktif destek sağlamak.

Türkiye’nin bölgesel merkez olmasını desteklemek.

Birlikte çalıştığımız KOBİ’lerin küresel değer zincirine daha fazla katılımını sağlamak.

Şu noktanın altını çizdi:

- Amerikan yatırımları orta ve üst düzey teknoloji sıçraması sağlıyor. Amerikan şirketleri genellikle uzun vadeli yatırımlar yapıyor.

Amerikan şirketlerin bir bölümünün Türkiye’yi bölgesel merkez olarak konumlandırdığına işaret etti:

- Derneğimize üye 20 Amerikalı şirketin her biri Türkiye’den 80 ülkeyi yönetiyor. Bu firmaların büyük bölümünde bölge yönetimi Türk yöneticilere verilmiş durumda.

Türkiye-ABD ilişkileri stres testinden geçiyor

DEİK bünyesindeki Türkiye-ABD İş Konseyi (TAİK) BaşkanıMehmet Ali Yalçındağ, Biden’ın göreve başlamasından bu yana iki ülke arasındaki durumu şöyle tanımladı:

- İlişkilerimiz bir anlamda “stres testi”nden geçiyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ABD’li şirketlerin CEO’larıyla yaptığı toplantının önemine değinip, şu mesajları verdi:

COVID-19 salgını, Türkiye ile ABD arasındaki ticaretin geliştirilebilmesi için eşsiz fırsatlar sunuyor. Küresel tedarik zinciri kökten değişiyor.

ABD, tedarik zincirini Çin’den başka ülkelere kaydırıyor. ABD-Çin arasındaki 600 milyar dolarlık ticaret hacminin 2023 yılına kadar 200 milyar dolar azalacağı öngörülüyor.

Ülkemiz, küresel tedarik zincirindeki dönüşümde jeopolitik konumu ve güçlü kurumları sayesinde daha etkin rol oynayabilir.

Küresel tedarik zincirindeki dönüşümde ABD açısından en uygun iş ortakları arasındayız.

Ardından ekledi:

- İki ülke arasındaki anlaşmazlıklara takılmak, geçmişe odaklanmak her iki tarafa da kaybettiriyor. Sorunların gölgesinde kalan fırsatlar kaçıyor.

İş dünyası olarak inisiyatif alıp seferberlik hareketi başlattıklarını kaydetti:

- Fırsatı kaçırmayalım, COVID-19 sonrasında geleceği birlikte kuralım.