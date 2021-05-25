‘Katkısız sanık’lık bitti, mimarlar artık daha aktif rol alacak

GEÇEN perşembe sabahı bilgisayar başına geçtik, İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) ekibinin ve İstanbul Tasarım Bienali Direktörü Deniz Ova’nın rehberliğinde Venedik’e uzandık.

22 Mayıs’ta açılan, dinamiğini pandemi ve iklim krizine dayandıran Venedik Bienali, şu başlığı seçmişti:

Birlikte Nasıl Yaşayacağız? (How Will We Live Together?)

Venedik Bienali’nin 17. Uluslararası Mimarlık Sergisi’nde Türkiye Pavyonu’na “Ölçü Olarak Mimarlık” projesiyle damga vuran küratör Neyran Turan, söze 2019 yılından girdi:

-Sergi projesine 2019’da çalışmaya başladığımız zaman bizi pandemi ile çok değişecek bir sürecin beklediğinin farkında değildik.

Küratör yardımcılarını tanıttı:

-Ece Emanetoğlu, Melis Uğurlu, Betsy Clifton ve Samet Mor.

Pandeminin yarattığı sıkıntılı dönemde mimarlığın rolünün daha çok önem kazandığını belirtti:

-Projemiz, mimarlığın dünyayla olan ilişkisinde katkısız bir sanıktan öte, daha aktif rol alarak konumlandığı bir rota öneriyor.

Pandeminin insanların çevre ve birbirleriyle ilişki kurma şeklini büyük ölçüde değiştirdiğini vurguladı:

-Daha önce var olan sorunlar belirgin ve görünür hale geldi. Projemiz, farklı karşılaşmalar sağlayabilecek bir dizi platformlar bütünü oldu.

“Ölçü Olarak Mimarlık” projesinin yaşanan iklim krizi ışığında mimarlığın kendi işleyişine dair alternatif tartışmalar yaratmayı amaçladığını kaydetti:

-Proje, fiziki enstalasyonu ve sürekli güncellenen web sitesiyle, Türkiye’de inşaattan bakıma, kaynak kullanımından tedarik zincirine uzanan süreçlerin çevreyle ilişkisine odaklanıyor.

Projenin çıkış noktasının altını çizdi:

-Tasarımın rolünü basitçe iklim değişikliği sorununa çözüm üretmeye indirgemek yerine mimarlığı, çevrenin yeniden tahayyül edildiği bir ölçü olarak düşünebilir miyiz?

İKSV Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı, Venedik Bienali için gerçekleşen görüntülü buluşmada şu mesajı verdi:

-Sanatı, farklı kurumlarla dayanışma içinde yaygınlaştırdık. Kültür-sanat her koşulda ruhumuzu, zihnimizi besleyerek evrensel bütünün parçası olduğumuzu hatırlatıp bize güç veriyor. Venedik Bienali’nde ülkemizin temsilini sağlayabildiğimiz için mutluyuz.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz da şu noktanın altını çizdi:

-Venedik Bienali’ndeki sergilerimiz ve Türkiye Pavyonu, kültür ve sanatta kamu, özel sektör ve sivil toplumun işbirliği ve ortak girişimleriyle başarılabilecek işlere çok iyi örnek teşkil ediyor.

Deniz Ova, Venedik Bienali’nin 21 Kasım’a kadar devam edeceğini vurgulayıp, sponsorlara dikkat çekti:

-İKSV’nin koordinasyonunu yürüttüğü Türkiye Pavyonu, Kültür ve Turizm Bakanlığı katkılarıyla, Dışişleri Bakanlığı himayesinde, Schüco Türkiye ve VitrA’nın eş sponsorluğunda gerçekleştiriliyor.

Biz uzaktan bağlansak da Venedik Bienali fiziki olarak açıldı ve konuklarını ağırlıyor.

Bienalin açılması, pandeminin ilk aylarında sıkıntılı günler yaşayan İtalya’nın epey toparladığını gösteriyor.

Dinleme kaslarını güçlendirmek için çalışacağım

GEÇEN perşembe günü Doğan Holding Yönetim Kurulu Üyesi Vuslat Doğan Sabancı’dan mesaj geldi:

-Türkiye’de küresel bir sorunu çözmek üzere yola koyulan “Vuslat Foundation”ın ilk projesini paylaşmak istiyorum.

Dünyada yaşanan devasa sorunların birçoğunun insanlığın kaderini birbirine bağladığını vurguladı:

-İklim krizi, artan gelir eşitsizliği, şiddet, pandemi ve pandemi döneminde daha da artan ruhsal sağlık sorunları…

Yayıncı geçmişini anımsatıp sürdürdü:

-Yolculuğumun bu safhasında ise dinlemenin, özellikle de “can kulağıyla” dinlemenin dünya sorunlarının çözümünde dönüştürücü bir gücü olduğunu keşfettim.

Bu nedenle iki vakıf kurduğunu bildirdi:

-Dünyada “Vuslat Foundation”, Türkiye’de ise “V Vakfı”yla birlikte üç boyutlu dinlemenin, yani kendimizi, birbirimizi ve doğayı can kulağıyla dinlemenin ilişkilerimizin vazgeçilmez parçası olması için çalışacağım.

Dinleme kaslarının güçlendirilmesi için çaba harcayacağını kaydetti:

-Artık odağımı ilişkilerin çoğalmasına değil de kurduğumuz ilişkilerin kalitesinin geliştirilmesine ve derinleştirilmesine vereceğim.

“Can kulağıyla dinleme”nin Türkçe’nin en güzel ifadelerinden biri olduğuna işaret etti:

-Bu deyim bize, “Aklınla olduğu kadar kalbinle de dinle” der.

Vuslat Foundation’ın ilk etkinliğini Venedik Bienali’nde özel bir proje ile gerçekleştirdiğini anlattı:

-Ünlü İtalyan sanatçı Giuseppe Penone, “The Listener” (Dinleyici) adlı eserini Venedik’te kanal sularına yerleştirdi. 9 metre yüksekliğinde, ağaç formunda olan bronz heykel, Venedik’in tarihi mekanı Gaggiandre’de kanalda yer alıyor.

Çünkü ağaç pürdikkattir

GEÇEN Perşembe akşam üstü Vuslat Foundation’ın kurucusu Vuslat Doğan Sabancı’nın davetiyle Venedik’e bağlandık.

Vuslat Doğan Sabancı, Aydın Doğan, Sema Doğan, Arzuhan Doğan Yalçındağ, Begümhan Doğan Faralyalı’nın da online izleyiciler arasında yer aldığı konuklarına Venedik’ten şu mesajı verdi:

-Giuseppe Penone’nin Venedik Kanalı’na yerleştirilen eserini “dinleme adına ağaçtan öğrenebileceklerimize dair simgesel bir davet” olarak görüyorum.

Penone, “The Listener”ı (Dinleyici) şöyle tanımladı:

-İnsan zihninde yer alan düşünceler, bir ağacın dalları arasında asılı duran bir taşın içindeki sayısız kristale benzer. Yeryüzüne çıkan su damarları, tüm canlıların bedenlerine akar, daha sonra denizlere dökülmek üzere nehirlere akan derelere karışır.

Vuslat Foundation’ın Genel Küratörü Chus Martinez de “Neden ağaç?” sorusunu ortaya atıp, şöyle yanıtladı:

-Çünkü ağaç bize hem doğanın hem de doğanın bilincinin başlıca ögelerini gösterir. Çünkü ağaç pürdikkattir. Ağacın hayatı, bütün ögelere kulak vermesine, dinlediklerini içselleştirmesine bağlıdır.